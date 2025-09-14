Công ty Liên Dũng trúng loạt gói thầu ở Ban QLDA ĐT xây dựng tỉnh Đồng Nai

Trúng 2/3 gói thầu trong tháng 8/2025 tại Ban QLDA ĐTXD tỉnh Đồng Nai, Công ty Liên Dũng đang cho thấy một hiệu suất đáng nể. Điều này đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả đầu tư công.

Ngày 29/08/2025, ông Đinh Tiến Hải - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (Ban QLDA ĐTXD tỉnh Đồng Nai) đã ký Quyết định số 160/QĐ-BQLDAĐTXD, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây dựng cầu Suối Đông. Ký hiệu XL09-2. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Liên Dũng (MSDN: 0107573388) với giá trúng thầu là 19.785.263.000 đồng , so với giá gói thầu 20.594.778.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3,93%.

Quyết định số 160/QĐ-BQLDAĐTXD, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây dựng cầu Suối Đông. Ký hiệu XL09-2. Nguồn: MSC

Gói thầu này thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng QL.14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành , sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Cuộc "so kè" với đối thủ lớn

Theo tài liệu phóng viên có được, gói thầu Xây dựng cầu Suối Đông. Ký hiệu XL09-2 (mã TBMT: IB2500341699) có 2 nhà thầu tham dự. Đối thủ của Công ty TNHH Xây dựng Liên Dũng là một tên tuổi lớn trong ngành xây dựng - Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP.

Báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ ViNa lập ngày 28/08/2025 cho thấy, hồ sơ dự thầu của cả hai công ty đều được đánh giá là hợp lệ, đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Tuy nhiên, ở bước đánh giá kỹ thuật,

Công ty TNHH Xây dựng Liên Dũng đạt 92/100 điểm, trong khi Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP đạt 89,5/100 điểm.

Với giá dự thầu thấp hơn (19.785.263.089 đồng so với 20.209.655.059 đồng) và điểm kỹ thuật cao hơn, Công ty TNHH Xây dựng Liên Dũng đã được xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu.

Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP bị xếp hạng 2 và trượt thầu.

Chuỗi thắng thầu ấn tượng năm 2025 tại một chủ đầu tư

Chiến thắng tại gói thầu XL09-2 không phải là lần duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Liên Dũng ghi danh tại Ban QLDA ĐTXD tỉnh Đồng Nai trong tháng 8/2025. Chỉ 4 ngày trước đó, vào ngày 25/08/2025, công ty này cũng đã được phê duyệt trúng gói thầu Xây dựng cầu Suối Ngang. Ký hiệu XL09-5, với giá 18.454.859.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 5,65% so với giá gói thầu.

Đáng chú ý, cũng trong tháng 8, Liên Dũng còn tham gia một gói thầu khác của cùng chủ đầu tư là gói Xây dựng cầu Suối Dung. Ký hiệu XL09-1. Tại gói thầu này, kịch bản đã đảo ngược khi

Công ty TNHH Xây dựng Liên Dũng trượt thầu do xếp hạng thứ 2 , và đơn vị trúng thầu chính là Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP với giá 18.282.762.000 đồng.

Việc hai nhà thầu này liên tục "chạm trán" và "chia nhau" các gói thầu tại cùng một dự án, cùng một chủ đầu tư trong một thời gian ngắn đang dấy lên nhiều sự chú ý trong dư luận.

Tính rộng ra trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Liên Dũng cho thấy một hiệu suất hoạt động rất cao. Doanh nghiệp này đã tham gia 8 gói thầu, trúng 5 gói, trượt 2 gói và 1 gói chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu lên đến hơn 95,7 tỷ đồng.

Theo dữ liệu, Công ty TNHH Xây dựng Liên Dũng có trụ sở tại Hà Nội, thành lập tháng 9/2016. Tuy nhiên, "địa bàn" hoạt động và trúng thầu chủ yếu lại tập trung ở các tỉnh phía Nam, đặc biệt là Đồng Nai (đã tham gia 19 gói) và Bình Phước (đã tham gia 16 gói).

Góc nhìn chuyên gia về cạnh tranh và hiệu quả

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TPHCM cho rằng: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đã tạo ra một hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ, hướng tới mục tiêu cao nhất là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc có nhiều nhà thầu tham gia là một tín hiệu tích cực, nhưng cần xem xét kỹ lưỡng thực chất của tính cạnh tranh đó".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang nhận định: "Tỷ lệ tiết kiệm là một trong những chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả của công tác đấu thầu. Tỷ lệ tiết kiệm thấp có thể do nhiều nguyên nhân, như giá dự toán được lập quá sát với giá thị trường, hoặc mức độ cạnh tranh chưa thực sự cao. Pháp luật hiện hành không quy định mức tiết kiệm tối thiểu, nhưng nó vẫn là một thông số để các cơ quan quản lý và xã hội giám sát hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công".

Hoạt động đấu thầu sôi nổi của Công ty TNHH Xây dựng Liên Dũng trong năm 2025, đặc biệt là tại Ban QLDA ĐTXD tỉnh Đồng Nai, cho thấy năng lực và kinh nghiệm nhất định của doanh nghiệp này. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho các dự án đầu tư công, việc tạo ra một môi trường cạnh tranh thực chất, thu hút nhiều hơn nữa các nhà thầu có năng lực tham gia vẫn là một yêu cầu cấp thiết.