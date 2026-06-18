Công ty Cơ khí An Giang trúng gói thầu hơn 6,8 tỷ tại xã Kiên Lương

Phòng Kinh tế xã Kiên Lương vừa hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng mới thuộc công trình Đường kênh TĐ 8. Đây là dự án hạ tầng giao thông nông thôn sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung từ cân đối ngân sách địa phương, nhằm mục tiêu hoàn thiện mạng lưới giao thông nội đồng và thúc đẩy kinh tế xã hội vùng biên.

Trước đó, ngày 21/04/2026, Quyết định số 123/QĐ-KT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã thiết lập dự toán gói thầu xây lắp này ở mức 8.302.017.491 đồng. Trong cơ cấu dự toán, chi phí xây dựng trực tiếp chiếm 7.859.097.649 đồng, còn lại là chi phí dự phòng rủi ro và trượt giá được tính toán ở mức 442.919.842 đồng. Dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo biên bản mở thầu điện tử được Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận tự động vào lúc 09:09 ngày 18/05/2026, duy nhất Công ty cổ phần Cơ khí An Giang, có mã số thuế 1600111049, trụ sở đặt tại số 839 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, An Giang dự thầu.

Mặc dù không gặp phải sự cạnh tranh trực tiếp từ các đối thủ khác tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu bản địa này vẫn chủ động nộp kèm một thư giảm giá với tỷ lệ rất sâu lên tới 12% trực tiếp trên hệ thống. Từ mức giá dự thầu ban đầu được lập là 7.838.806.074 đồng, giá đề nghị trúng thầu sau khi áp dụng tỷ lệ giảm giá đã giảm xuống rõ rệt.

Sau khi đơn vị tư vấn hoàn thành việc kiểm tra, sửa lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch kỹ thuật, mức giá trúng thầu cuối cùng được xác định là 6.839.358.299 đồng. Mức giá này đã được cụ thể hóa tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 152/QĐ-KT do Trưởng phòng Kinh tế xã Kiên Lương ký ban hành. Nhờ chiến lược chủ động chia sẻ biên độ lợi nhuận của doanh nghiệp, cuộc thầu dù chỉ có một đơn vị tham gia vẫn đem lại giá trị tiết kiệm lớn cho ngân sách nhà nước với số tiền hơn 1,46 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 17,62% so với giá gói thầu ban đầu.

Nguồn MSC

Quy trình đánh giá chi tiết tính hợp lệ của hồ sơ được thực hiện nghiêm túc dựa trên Báo cáo số 84/BCĐG-NHP do Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Hải Phát Kiên Giang lập. Kết quả phân tích cho thấy hồ sơ đề xuất của nhà thầu vượt qua toàn bộ các tiêu chí khắt khe về năng lực tài chính doanh nghiệp, kinh nghiệm thực chứng bằng các hợp đồng tương tự và các giải pháp biện pháp thi công tối ưu tại thực địa.

Tìm hiểu sâu về lịch sử hoạt động, Công ty cổ phần Cơ khí An Giang là một thương hiệu cơ khí và xây lắp có bề dày lịch sử tại địa phương với ngày thành lập từ năm 2007. Hệ thống dữ liệu đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp này có phong độ rất ổn định khi từng tham gia tổng cộng 37 gói thầu đầu tư công và xuất sắc trúng tới 30 gói, đạt tỷ lệ chiến thắng áp đảo lên tới 81%. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của đơn vị này trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã vượt mốc 355 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên doanh nghiệp khẳng định năng lực tại địa bàn này. Trước đó, Công ty cổ phần Cơ khí An Giang đã từng được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Kiên Lương lựa chọn trúng thầu một dự án quy mô lớn có trị giá lên tới 11,79 tỷ đồng. Tại gói thầu cấp huyện đó, nhà thầu cũng từng gây ấn tượng mạnh với hội đồng chấm thầu khi đưa ra mức giảm giá sâu, đem lại tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt tới 13,58%. Chuỗi thành tích này cho thấy doanh nghiệp luôn có chiến lược bám trụ địa bàn, tối ưu hóa các chi phí logistics nội tỉnh để đưa ra mức giá cạnh tranh nhất.

Luận giải dưới góc nhìn pháp lý về việc gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết, hệ thống Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã ban hành những quy định mang tính mở và linh hoạt cao đối với loại hình lựa chọn nhà thầu qua mạng. Theo đó, khi đến thời điểm đóng thầu công khai mà hệ thống điện tử chỉ ghi nhận một hồ sơ dự thầu duy nhất, chủ đầu tư không bắt buộc phải thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian nộp thầu như quy trình đấu thầu trực tiếp bằng bản giấy trước đây. Hệ thống cho phép tự động chuyển sang trạng thái mở thầu ngay lập tức nhằm tiết kiệm thời gian tổ chức cho các dự án thời sự.

Cũng theo chuyên gia, quy trình chấm thầu sau đó vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các bước đánh giá độc lập. Nếu nhà thầu duy nhất đáp ứng hoàn hảo yêu cầu về kỹ thuật và có mức giá đề nghị trúng thầu sau khi trừ đi phần giảm giá không vượt quá tổng dự toán được duyệt, chủ đầu tư hoàn toàn có đầy đủ cơ sở pháp lý để ban hành quyết định công nhận trúng thầu mà không phải hủy thầu để tổ chức lại từ đầu. Điều này bảo đảm tính liên tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện của dự án đầu tư công.

Dưới góc nhìn xã hội, việc doanh nghiệp chủ động đưa ra giải pháp giảm giá sâu tới 12% ngay trong bước nộp hồ sơ là một động thái mang tính tích cực. Phương thức này không chỉ bảo đảm tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công của xã Kiên Lương theo đúng kế hoạch năm, mà còn bảo vệ tối đa quyền lợi tài chính của nhà nước, xóa bỏ những e ngại thường thấy về việc thiếu tính cạnh tranh khi đấu thầu một nhà thầu.

Theo hợp đồng được ký kết, công trình Đường kênh TĐ 8 có thời gian thực hiện kéo dài 240 ngày kể từ ngày khởi công và áp dụng loại hình hợp đồng trọn gói cố định.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất. Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%). Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

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