Bạn đọc

Công ty Hồ Long: Trúng thầu "tuyệt đối" loạt gói thầu xây dựng tại TP HCM [Kỳ 1]

Liên tiếp được chỉ định thầu rút gọn nhiều công trình tại UBND phường Dĩ An với tỷ lệ trúng 100%, năng lực thực tế của Công ty Hồ Long đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Hải Nam

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Hồ Long (gọi tắt là Công ty Hồ Long) có địa chỉ trụ sở tại số 36, đường ĐX 050, Khu phố 4, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này do ông Ngô Phú Danh làm đại diện pháp luật, giữ chức Giám đốc.

Từ hồ sơ "bất bại" đến những cái bắt tay "rút gọn"

Dữ liệu phân tích cho thấy, lịch sử đấu thầu của Công ty Hồ Long ghi nhận tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Cụ thể, nhà thầu này đã tham gia và trúng cả 6/6 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 3,6 tỷ đồng, trong đó 100% số gói đều với vai trò độc lập.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong năm 2025, thời điểm có nhiều thay đổi về địa giới hành chính và quy định pháp luật đấu thầu mới, Công ty Hồ Long đã liên tiếp được xướng tên trúng 4 gói thầu. Điểm chung của các gói thầu này là đều áp dụng hình thức Chỉ định thầu rút gọn, không qua đấu thầu rộng rãi.

Những gói thầu tiền tỷ sát "ngưỡng" quy định

Nổi bật nhất trong hồ sơ năng lực năm 2025 của Công ty Hồ Long là các gói thầu xây lắp do UBND phường Dĩ An làm chủ đầu tư.

Cụ thể, ngày 03/09/2025, bà Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND phường Dĩ An đã ký Quyết định số 450/QĐ-UBND phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Xây dựng thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng đường Vũng Thiện. Công ty Hồ Long được chỉ định thầu với giá 1.880.000.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày.

dian-309.jpg
Quyết định số 450/QĐ-UBND của UBND phường Dĩ An v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Xây dựng thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng đường Vũng Thiện (Nguồn: MSC)

Trước đó, tại Quyết định số 412/QĐ-UBND (theo dữ liệu văn bản là ngày 26/8/2025, UBND phường Dĩ An cũng đã phê duyệt cho Công ty Hồ Long trúng chỉ định thầu gói Xây dựng thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường thuộc khu phố Bình Đường 3. Giá trị gói thầu là 916.997.000 đồng, thời gian thực hiện 60 ngày.

qd412.jpg
Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 26/8/2025, UBND phường Dĩ An cũng đã phê duyệt cho Công ty Hồ Long trúng chỉ định thầu gói Xây dựng thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường thuộc khu phố Bình Đường 3 (Nguồn: MSC)

Ngoài ra, trong tháng 11/2025, doanh nghiệp này còn được UBND phường Tân Đông Hiệp chỉ định thầu 02 gói tư vấn giám sát thi công với giá trị lần lượt là hơn 77 triệu đồng và 58 triệu đồng.

Góc nhìn pháp lý: Đúng luật nhưng có đảm bảo cạnh tranh?

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Căn cứ theo Khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án là không quá 02 tỷ đồng. Như vậy, việc UBND phường Dĩ An áp dụng chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu 1,88 tỷ đồng (nhỏ hơn 2 tỷ đồng) là phù hợp về mặt hình thức quy định pháp luật".

Tuy nhiên, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đưa ra nhận định thận trọng: "Việc áp dụng triệt để hạn mức chỉ định thầu (sát ngưỡng 2 tỷ) cho một nhà thầu quen thuộc, trúng nhiều gói liên tiếp tại một địa phương có thể làm giảm tính cạnh tranh. Dù pháp luật cho phép chỉ định thầu rút gọn để đẩy nhanh tiến độ, nhưng nếu chủ đầu tư lạm dụng hình thức này thay vì đấu thầu rộng rãi, ngân sách nhà nước có thể không đạt được hiệu quả tiết kiệm tối ưu, đồng thời tước đi cơ hội của các nhà thầu khác có năng lực tốt hơn".

Thực tế cho thấy, tại các gói thầu Công ty Hồ Long trúng qua chỉ định, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thường không cao hoặc mang tính tượng trưng, do không có sự cạnh tranh về giá giữa các nhà thầu.

Dấu hỏi về năng lực thi công

Việc Công ty Hồ Long trúng liên tiếp các gói thầu xây lắp và tư vấn trong thời gian ngắn (từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025) đặt ra câu hỏi về năng lực nhân sự và thiết bị. Liệu với quy mô nhân sự (theo hồ sơ đăng ký là 20 nhân viên), doanh nghiệp này có đảm bảo bố trí đủ chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật và máy móc chuyên dụng để thi công đồng thời đường Vũng Thiện (150 ngày) và các công trình khác đảm bảo chất lượng, tiến độ như cam kết?

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Dấu ấn của Lộc Thịnh tại các gói thầu phường xã TP HCM [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu các dự án lớn, Công ty Lộc Thịnh còn là cái tên quen thuộc, "phủ sóng" tại các gói thầu quy mô vừa và nhỏ do UBND các phường thuộc TP HCM làm chủ đầu tư.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh tập trung rất đậm nét tại địa bàn tỉnh Bình Dương cũ, đặc biệt là thành phố Dĩ An cũ. Trong chiến lược hoạt động của mình, bên cạnh các gói thầu lớn, Công ty Lộc Thịnh dường như đang khai thác rất tốt thị trường ngách là các gói thầu do UBND cấp phường làm chủ đầu tư.

"Khách quen" của các UBND Phường

Giải mã mối quan hệ "sân nhà" giữa Công ty Sinh Duy Thịnh và UBND Phường Dĩ An [Kỳ 3]

Năm 2025, 100% gói thầu Công ty Sinh Duy Thịnh trúng đều do UBND Phường Dĩ An làm chủ đầu tư. Sự tập trung gói thầu vào một đầu mối duy nhất liệu có đang tạo ra thế trận "sân nhà" cho doanh nghiệp của ông Phan Hồng Sinh?

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong năm 2025, hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Xây dựng Sinh Duy Thịnh gần như chỉ xoay quanh một "trục" duy nhất: UBND Phường Dĩ An.

Dữ liệu phân tích chỉ ra rằng, toàn bộ 6 gói thầu mà Công ty Sinh Duy Thịnh trúng trong năm 2025 đều do UBND Phường Dĩ An mời thầu và làm chủ đầu tư. Không có sự xuất hiện của bất kỳ chủ đầu tư nào khác trong danh mục trúng thầu năm nay của doanh nghiệp này. Đây là một sự dịch chuyển đáng chú ý so với giai đoạn trước đó.

Công ty Sinh Duy Thịnh: Hồ sơ đấu thầu "bất bại" năm 2025 [Kỳ 2]

Dữ liệu đấu thầu năm 2025 cho thấy Công ty Sinh Duy Thịnh tham gia 6 gói thầu và trúng cả 6, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Đáng nói, các gói thầu này đều nằm tại một địa chỉ quen thuộc, không có sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh gay gắt.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bức tranh hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Xây dựng Sinh Duy Thịnh trong năm 2025 mang một màu sắc rất riêng biệt và đáng chú ý. Thống kê chi tiết trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, từ đầu năm 2025 đến thời điểm hiện tại (tháng 12/2025), nhà thầu này đã tham dự tổng cộng 6 gói thầu và kết quả là được công bố trúng thầu cả 6 gói.

Tỷ lệ trúng thầu của Công ty Sinh Duy Thịnh trong năm 2025 đạt mức tuyệt đối: 100%. Điều này đồng nghĩa với việc, trong suốt 12 tháng qua, hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp này chưa từng bị loại tại bất kỳ gói thầu nào họ tham gia. Không có ghi nhận nào về việc nhà thầu này trượt thầu hay bị đánh giá không đạt về năng lực, kinh nghiệm.

