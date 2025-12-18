Công ty Hồ Long: Trúng thầu "tuyệt đối" loạt gói thầu xây dựng tại TP HCM [Kỳ 1]

Liên tiếp được chỉ định thầu rút gọn nhiều công trình tại UBND phường Dĩ An với tỷ lệ trúng 100%, năng lực thực tế của Công ty Hồ Long đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Hồ Long (gọi tắt là Công ty Hồ Long) có địa chỉ trụ sở tại số 36, đường ĐX 050, Khu phố 4, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này do ông Ngô Phú Danh làm đại diện pháp luật, giữ chức Giám đốc.

Từ hồ sơ "bất bại" đến những cái bắt tay "rút gọn"

Dữ liệu phân tích cho thấy, lịch sử đấu thầu của Công ty Hồ Long ghi nhận tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Cụ thể, nhà thầu này đã tham gia và trúng cả 6/6 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 3,6 tỷ đồng, trong đó 100% số gói đều với vai trò độc lập.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong năm 2025, thời điểm có nhiều thay đổi về địa giới hành chính và quy định pháp luật đấu thầu mới, Công ty Hồ Long đã liên tiếp được xướng tên trúng 4 gói thầu. Điểm chung của các gói thầu này là đều áp dụng hình thức Chỉ định thầu rút gọn, không qua đấu thầu rộng rãi.

Những gói thầu tiền tỷ sát "ngưỡng" quy định

Nổi bật nhất trong hồ sơ năng lực năm 2025 của Công ty Hồ Long là các gói thầu xây lắp do UBND phường Dĩ An làm chủ đầu tư.

Cụ thể, ngày 03/09/2025, bà Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND phường Dĩ An đã ký Quyết định số 450/QĐ-UBND phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Xây dựng thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng đường Vũng Thiện. Công ty Hồ Long được chỉ định thầu với giá 1.880.000.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày.

Quyết định số 450/QĐ-UBND của UBND phường Dĩ An v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Xây dựng thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng đường Vũng Thiện (Nguồn: MSC)

Trước đó, tại Quyết định số 412/QĐ-UBND (theo dữ liệu văn bản là ngày 26/8/2025, UBND phường Dĩ An cũng đã phê duyệt cho Công ty Hồ Long trúng chỉ định thầu gói Xây dựng thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường thuộc khu phố Bình Đường 3. Giá trị gói thầu là 916.997.000 đồng, thời gian thực hiện 60 ngày.

Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 26/8/2025, UBND phường Dĩ An cũng đã phê duyệt cho Công ty Hồ Long trúng chỉ định thầu gói Xây dựng thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường thuộc khu phố Bình Đường 3 (Nguồn: MSC)

Ngoài ra, trong tháng 11/2025, doanh nghiệp này còn được UBND phường Tân Đông Hiệp chỉ định thầu 02 gói tư vấn giám sát thi công với giá trị lần lượt là hơn 77 triệu đồng và 58 triệu đồng.

Góc nhìn pháp lý: Đúng luật nhưng có đảm bảo cạnh tranh?

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Căn cứ theo Khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án là không quá 02 tỷ đồng. Như vậy, việc UBND phường Dĩ An áp dụng chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu 1,88 tỷ đồng (nhỏ hơn 2 tỷ đồng) là phù hợp về mặt hình thức quy định pháp luật".

Tuy nhiên, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đưa ra nhận định thận trọng: "Việc áp dụng triệt để hạn mức chỉ định thầu (sát ngưỡng 2 tỷ) cho một nhà thầu quen thuộc, trúng nhiều gói liên tiếp tại một địa phương có thể làm giảm tính cạnh tranh. Dù pháp luật cho phép chỉ định thầu rút gọn để đẩy nhanh tiến độ, nhưng nếu chủ đầu tư lạm dụng hình thức này thay vì đấu thầu rộng rãi, ngân sách nhà nước có thể không đạt được hiệu quả tiết kiệm tối ưu, đồng thời tước đi cơ hội của các nhà thầu khác có năng lực tốt hơn".

Thực tế cho thấy, tại các gói thầu Công ty Hồ Long trúng qua chỉ định, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thường không cao hoặc mang tính tượng trưng, do không có sự cạnh tranh về giá giữa các nhà thầu.

Dấu hỏi về năng lực thi công

Việc Công ty Hồ Long trúng liên tiếp các gói thầu xây lắp và tư vấn trong thời gian ngắn (từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025) đặt ra câu hỏi về năng lực nhân sự và thiết bị. Liệu với quy mô nhân sự (theo hồ sơ đăng ký là 20 nhân viên), doanh nghiệp này có đảm bảo bố trí đủ chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật và máy móc chuyên dụng để thi công đồng thời đường Vũng Thiện (150 ngày) và các công trình khác đảm bảo chất lượng, tiến độ như cam kết?

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.