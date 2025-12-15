Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Chỉ trong tháng 11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh liên tiếp được xướng tên trúng 4 gói thầu xây lắp tại TP HCM. Việc trúng thầu dồn dập trong thời gian ngắn với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng đang đặt ra bài toán về năng lực thi công thực tế của doanh nghiệp này.

Hải Nam

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh (sau đây gọi tắt là Công ty Lộc Thịnh) là một doanh nghiệp có thâm niên trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực phía Nam. Doanh nghiệp này có mã số thuế 3700859138, được thành lập ngày 10/12/2007. Theo dữ liệu ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (địa chỉ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính), trụ sở của doanh nghiệp được đăng ký tại: 83/19, KP4, Phường Bình Dương, TP HCM. Người đại diện pháp luật là ông Hồ Thúc Sơn, giữ chức vụ Giám đốc.

Tháng 11 "bội thu" tại các phường thuộc TP HCM

Quan sát dữ liệu hoạt động đấu thầu những tháng cuối năm 2025, Công ty Lộc Thịnh ghi nhận tần suất trúng thầu dày đặc một cách đáng chú ý. Trong bối cảnh các địa phương đang nỗ lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, việc một nhà thầu tham gia và trúng thầu là điều bình thường. Tuy nhiên, mật độ trúng thầu của Lộc Thịnh chỉ tính riêng trong tháng 11/2025 lại cho thấy một sự "tăng tốc" bất ngờ.

Cụ thể, chỉ trong vòng chưa đầy 30 ngày của tháng 11, doanh nghiệp này đã được phê duyệt trúng ít nhất 04 gói thầu xây lắp tại địa bàn TP HCM.

Điển hình nhất là vào ngày 25/11/2025, ông Hồ Thúc Sơn, Giám đốc Công ty Lộc Thịnh đã nhận tin vui khi ký kết quả trúng gói thầu "Thi công xây dựng" do UBND Phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) làm chủ đầu tư. Giá trúng thầu ghi nhận là 8.662.799.995 đồng. Đây là gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, Công ty Lộc Thịnh tham gia và trúng thầu với vai trò độc lập, vượt qua giai đoạn đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính.

1611.jpg
2511.jpg
Công ty Lộc Thịnh được Ủy ban nhân dân Phường Tân Đông Hiệp phê duyệt trúng 02 gói thầu trong tháng 11/2025. Nguồn: MSC

Trước đó ít ngày, cũng tại UBND Phường Tân Đông Hiệp, vào ngày 16/11/2025, Công ty Lộc Thịnh tiếp tục được lựa chọn là đơn vị thi công gói thầu "Xây dựng" với giá trúng thầu 3.923.524.400 đồng.

Không chỉ "phủ sóng" tại Phường Tân Đông Hiệp, tại UBND Phường Dĩ An, ngày 07/11/2025 trở thành cột mốc đáng nhớ của nhà thầu này khi cùng lúc trúng 02 gói thầu trong cùng một ngày. Cụ thể, Công ty Lộc Thịnh trúng gói thầu "Xây dựng" trị giá 2.123.579.735 đồng và một gói thầu "Xây dựng" khác trị giá 2.332.727.018 đồng.

0711.jpg
711.jpg
Công ty Lộc Thịnh được Ủy ban nhân dân Phường Dĩ An phê duyệt trúng 02 gói thầu ngày 07/11/2025. Nguồn: MSC

Như vậy, tổng cộng chỉ trong tháng 11/2025, giá trị trúng thầu của Công ty Lộc Thịnh từ 4 gói thầu kể trên đã lên tới hơn 17 tỷ đồng.

Năng lực thi công có đảm bảo?

Việc trúng thầu liên tiếp nhiều gói thầu xây lắp trong cùng một khoảng thời gian ngắn, tại cùng một địa bàn đặt ra vấn đề về năng lực triển khai đồng bộ của nhà thầu, đặc biệt là sự chồng chéo về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công.

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động nhân sự và thiết bị cho từng gói thầu tại thời điểm ký kết hợp đồng. Các nhân sự chủ chốt như Chỉ huy trưởng công trình, cán bộ kỹ thuật không được trùng lặp thời gian làm việc tại các gói thầu khác nhau nếu thời gian thi công trùng lắp.

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định: "Việc một nhà thầu trúng nhiều gói thầu trong thời gian ngắn là tín hiệu thể hiện khả năng cạnh tranh và hồ sơ năng lực tốt. Tuy nhiên, thực tiễn thi công mới là thước đo cuối cùng. Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc huy động nhân sự, máy móc thực tế tại công trường. Cần tránh tình trạng nhà thầu kê khai nhân sự 'trên giấy' trong E-HSDT để trúng thầu, nhưng khi thi công lại sử dụng nhân sự không đủ năng lực hoặc một bộ máy chạy 'show' cho nhiều công trình, dẫn đến chậm tiến độ và chất lượng kém".

Dữ liệu lịch sử lũy kế từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tính đến tháng 12/2025, Công ty Lộc Thịnh đã tham gia tổng cộng 98 gói thầu. Trong đó, đơn vị này đã trúng 61 gói, trượt 35 gói, và có 02 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt mức 299.396.742.630 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 163,6 tỷ đồng và vai trò liên danh là hơn 135,7 tỷ đồng.

Với khối lượng công việc lớn dồn về dịp cuối năm 2025, dư luận tại địa phương đang rất quan tâm đến việc Công ty Lộc Thịnh sẽ xoay sở ra sao để đảm bảo tiến độ "về đích" cho các dự án ngân sách phường, vốn phục vụ trực tiếp đời sống dân sinh.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] Soi tỷ lệ trúng thầu 100% của Công ty Lộc Thịnh tại Bên mời thầu Việt Trẻ

#Năng lực thi công nhà thầu #Giám sát thi công dự án #Thị trường xây dựng phía Nam #Công ty Lộc Thịnh #UBND Phường Tân Đông Hiệp #UBND Phường Dĩ An

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Sinh Duy Thịnh: Hồ sơ đấu thầu "bất bại" năm 2025 [Kỳ 2]

Dữ liệu đấu thầu năm 2025 cho thấy Công ty Sinh Duy Thịnh tham gia 6 gói thầu và trúng cả 6, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Đáng nói, các gói thầu này đều nằm tại một địa chỉ quen thuộc, không có sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh gay gắt.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bức tranh hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Xây dựng Sinh Duy Thịnh trong năm 2025 mang một màu sắc rất riêng biệt và đáng chú ý. Thống kê chi tiết trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, từ đầu năm 2025 đến thời điểm hiện tại (tháng 12/2025), nhà thầu này đã tham dự tổng cộng 6 gói thầu và kết quả là được công bố trúng thầu cả 6 gói.

Tỷ lệ trúng thầu của Công ty Sinh Duy Thịnh trong năm 2025 đạt mức tuyệt đối: 100%. Điều này đồng nghĩa với việc, trong suốt 12 tháng qua, hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp này chưa từng bị loại tại bất kỳ gói thầu nào họ tham gia. Không có ghi nhận nào về việc nhà thầu này trượt thầu hay bị đánh giá không đạt về năng lực, kinh nghiệm.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Sinh Duy Thịnh: “Hat-trick” trúng thầu trong một giờ tại Phường Dĩ An [Kỳ 1]

Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ ngày 07/11/2025, Công ty Sinh Duy Thịnh liên tiếp được UBND Phường Dĩ An phê duyệt trúng 3 gói thầu xây dựng. Dữ liệu cho thấy, nhà thầu này đang sở hữu chuỗi trúng thầu ấn tượng và xuyên suốt tại địa phương này trong năm 2025.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu tại các đơn vị hành chính cấp cơ sở luôn nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, bởi đây là nơi trực tiếp triển khai các gói thầu phục vụ dân sinh. Thời gian gần đây, dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận những diễn biến đáng chú ý liên quan đến Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Xây dựng Sinh Duy Thịnh (sau đây gọi tắt là Công ty Sinh Duy Thịnh) tại địa bàn Phường Dĩ An, TP HCM.

Cụ thể, vào ngày 07/11/2025, hệ thống ghi nhận một "hiện tượng" khi nhà thầu này được công bố trúng thầu liên tiếp 3 gói thầu xây lắp do Ủy ban nhân dân Phường Dĩ An làm chủ đầu tư và trực tiếp mời thầu.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đồng Nai: Hộ kinh doanh Nguyễn Nam Tiến trúng thầu hơn 6,3 tỷ đồng, tiết kiệm 0 đồng

Trúng gói thầu hơn 6,3 tỷ đồng tại Trường Bù Gia Mập (Đồng Nai), Hộ kinh doanh Nguyễn Nam Tiến gây chú ý khi giá trúng trùng khít giá dự toán.

Tháng 12/2025, ông Nguyễn Thế Hùng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Bù Gia Mập tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định số 209/QĐ-DTNTBGM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa, gia vị cho bếp ăn nội trú".

qdpd.jpg
Quyết định số 209/QĐ-DTNTBGM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa, gia vị cho bếp ăn nội trú" (Nguồn: MSC)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bê tông nhựa nóng Thuận Phú "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Đồng Phú

Bê tông nhựa nóng Thuận Phú "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Đồng Phú

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu xây dựng hơn 11 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú, Công ty Cổ phần Bê tông nhựa nóng Thuận Phú tiếp tục nối dài chuỗi trúng thầu tại đơn vị này. Dữ liệu năm 2025 cho thấy bức tranh tương phản về năng lực của nhà thầu này giữa "sân nhà" và các địa phương khác.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bê tông nhựa nóng Thuận Phú "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Đồng Phú

Bê tông nhựa nóng Thuận Phú "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 11 tỷ tại Đồng Phú

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu xây dựng hơn 11 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú, Công ty Cổ phần Bê tông nhựa nóng Thuận Phú tiếp tục nối dài chuỗi trúng thầu tại đơn vị này. Dữ liệu năm 2025 cho thấy bức tranh tương phản về năng lực của nhà thầu này giữa "sân nhà" và các địa phương khác.

Cần Thơ: Gói thầu thiết bị giáo dục gần 20 tỷ, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát "vượt" 9 đối thủ về đích

Cần Thơ: Gói thầu thiết bị giáo dục gần 20 tỷ, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát "vượt" 9 đối thủ về đích

Vượt qua 9 đối thủ cạnh tranh, trong đó có nhà thầu chào giá giảm tới 30%, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát đã trúng gói thầu thiết bị giáo dục tại Cần Thơ với giá hơn 15,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng loạt nhà thầu bị loại vì không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật và tính hợp lệ.