Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Chỉ trong tháng 11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh liên tiếp được xướng tên trúng 4 gói thầu xây lắp tại TP HCM. Việc trúng thầu dồn dập trong thời gian ngắn với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng đang đặt ra bài toán về năng lực thi công thực tế của doanh nghiệp này.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh (sau đây gọi tắt là Công ty Lộc Thịnh) là một doanh nghiệp có thâm niên trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực phía Nam. Doanh nghiệp này có mã số thuế 3700859138, được thành lập ngày 10/12/2007. Theo dữ liệu ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (địa chỉ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính), trụ sở của doanh nghiệp được đăng ký tại: 83/19, KP4, Phường Bình Dương, TP HCM. Người đại diện pháp luật là ông Hồ Thúc Sơn, giữ chức vụ Giám đốc.

Tháng 11 "bội thu" tại các phường thuộc TP HCM

Quan sát dữ liệu hoạt động đấu thầu những tháng cuối năm 2025, Công ty Lộc Thịnh ghi nhận tần suất trúng thầu dày đặc một cách đáng chú ý. Trong bối cảnh các địa phương đang nỗ lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, việc một nhà thầu tham gia và trúng thầu là điều bình thường. Tuy nhiên, mật độ trúng thầu của Lộc Thịnh chỉ tính riêng trong tháng 11/2025 lại cho thấy một sự "tăng tốc" bất ngờ.

Cụ thể, chỉ trong vòng chưa đầy 30 ngày của tháng 11, doanh nghiệp này đã được phê duyệt trúng ít nhất 04 gói thầu xây lắp tại địa bàn TP HCM.

Điển hình nhất là vào ngày 25/11/2025, ông Hồ Thúc Sơn, Giám đốc Công ty Lộc Thịnh đã nhận tin vui khi ký kết quả trúng gói thầu "Thi công xây dựng" do UBND Phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) làm chủ đầu tư. Giá trúng thầu ghi nhận là 8.662.799.995 đồng. Đây là gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, Công ty Lộc Thịnh tham gia và trúng thầu với vai trò độc lập, vượt qua giai đoạn đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính.

Công ty Lộc Thịnh được Ủy ban nhân dân Phường Tân Đông Hiệp phê duyệt trúng 02 gói thầu trong tháng 11/2025. Nguồn: MSC

Trước đó ít ngày, cũng tại UBND Phường Tân Đông Hiệp, vào ngày 16/11/2025, Công ty Lộc Thịnh tiếp tục được lựa chọn là đơn vị thi công gói thầu "Xây dựng" với giá trúng thầu 3.923.524.400 đồng.

Không chỉ "phủ sóng" tại Phường Tân Đông Hiệp, tại UBND Phường Dĩ An, ngày 07/11/2025 trở thành cột mốc đáng nhớ của nhà thầu này khi cùng lúc trúng 02 gói thầu trong cùng một ngày. Cụ thể, Công ty Lộc Thịnh trúng gói thầu "Xây dựng" trị giá 2.123.579.735 đồng và một gói thầu "Xây dựng" khác trị giá 2.332.727.018 đồng.

Công ty Lộc Thịnh được Ủy ban nhân dân Phường Dĩ An phê duyệt trúng 02 gói thầu ngày 07/11/2025. Nguồn: MSC

Như vậy, tổng cộng chỉ trong tháng 11/2025, giá trị trúng thầu của Công ty Lộc Thịnh từ 4 gói thầu kể trên đã lên tới hơn 17 tỷ đồng.

Năng lực thi công có đảm bảo?

Việc trúng thầu liên tiếp nhiều gói thầu xây lắp trong cùng một khoảng thời gian ngắn, tại cùng một địa bàn đặt ra vấn đề về năng lực triển khai đồng bộ của nhà thầu, đặc biệt là sự chồng chéo về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công.

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động nhân sự và thiết bị cho từng gói thầu tại thời điểm ký kết hợp đồng. Các nhân sự chủ chốt như Chỉ huy trưởng công trình, cán bộ kỹ thuật không được trùng lặp thời gian làm việc tại các gói thầu khác nhau nếu thời gian thi công trùng lắp.

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định: "Việc một nhà thầu trúng nhiều gói thầu trong thời gian ngắn là tín hiệu thể hiện khả năng cạnh tranh và hồ sơ năng lực tốt. Tuy nhiên, thực tiễn thi công mới là thước đo cuối cùng. Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc huy động nhân sự, máy móc thực tế tại công trường. Cần tránh tình trạng nhà thầu kê khai nhân sự 'trên giấy' trong E-HSDT để trúng thầu, nhưng khi thi công lại sử dụng nhân sự không đủ năng lực hoặc một bộ máy chạy 'show' cho nhiều công trình, dẫn đến chậm tiến độ và chất lượng kém".

Dữ liệu lịch sử lũy kế từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tính đến tháng 12/2025, Công ty Lộc Thịnh đã tham gia tổng cộng 98 gói thầu. Trong đó, đơn vị này đã trúng 61 gói, trượt 35 gói, và có 02 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt mức 299.396.742.630 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 163,6 tỷ đồng và vai trò liên danh là hơn 135,7 tỷ đồng.

Với khối lượng công việc lớn dồn về dịp cuối năm 2025, dư luận tại địa phương đang rất quan tâm đến việc Công ty Lộc Thịnh sẽ xoay sở ra sao để đảm bảo tiến độ "về đích" cho các dự án ngân sách phường, vốn phục vụ trực tiếp đời sống dân sinh.

