Công ty Sinh Duy Thịnh: Hồ sơ đấu thầu "bất bại" năm 2025 [Kỳ 2]

Dữ liệu đấu thầu năm 2025 cho thấy Công ty Sinh Duy Thịnh tham gia 6 gói thầu và trúng cả 6, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Đáng nói, các gói thầu này đều nằm tại một địa chỉ quen thuộc, không có sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh gay gắt.

Hải Nam

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bức tranh hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Xây dựng Sinh Duy Thịnh trong năm 2025 mang một màu sắc rất riêng biệt và đáng chú ý. Thống kê chi tiết trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, từ đầu năm 2025 đến thời điểm hiện tại (tháng 12/2025), nhà thầu này đã tham dự tổng cộng 6 gói thầu và kết quả là được công bố trúng thầu cả 6 gói.

Tỷ lệ trúng thầu của Công ty Sinh Duy Thịnh trong năm 2025 đạt mức tuyệt đối: 100%. Điều này đồng nghĩa với việc, trong suốt 12 tháng qua, hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp này chưa từng bị loại tại bất kỳ gói thầu nào họ tham gia. Không có ghi nhận nào về việc nhà thầu này trượt thầu hay bị đánh giá không đạt về năng lực, kinh nghiệm.

Cụ thể, 6 gói thầu làm nên "thành tích" bất bại của Công ty Sinh Duy Thịnh trong năm 2025 đều thuộc các dự án đầu tư công do UBND Phường Dĩ An làm chủ đầu tư. Tổng giá trị trúng thầu của 6 gói này là 12.867.824.587 đồng.

phuong-di-an.jpg
Uỷ ban nhân dân phường Dĩ An - Chủ đầu tư

Nhìn rộng hơn về lịch sử hoạt động trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Sinh Duy Thịnh đã tham gia tổng cộng 30 gói thầu. Kết quả ghi nhận: trúng 27 gói, 3 gói chưa có kết quả,bị hủy và đặc biệt là trượt 0 gói. Tỷ lệ trúng thầu tính trên số lượng gói đã có kết quả công bố cũng là 100%. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế của doanh nghiệp này đạt mức 25.399.195.898 đồng.

Trong bối cảnh thị trường xây dựng ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc một doanh nghiệp duy trì được tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối là điều hiếm thấy và là niềm mơ ước của nhiều nhà thầu. Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý nhà nước và minh bạch hóa hoạt động đấu thầu, các chuyên gia thường đặt dấu hỏi khi xuất hiện những chỉ số "đẹp như mơ" này.

Thực tế cho thấy, hoạt động đấu thầu đầu tư công hướng đến mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi một nhà thầu liên tục chiến thắng tại một địa phương hoặc một chủ đầu tư cụ thể mà không gặp phải sự cạnh tranh đáng kể nào, hoặc luôn được chỉ định thầu, điều này có thể dẫn đến nguy cơ hạn chế sự tham gia của các nhà thầu tiềm năng khác.

Phân tích sâu hơn vào dữ liệu năm 2025, có thể thấy 3 gói thầu tháng 9/2025 là đấu thầu rộng rãi, nhưng Công ty Sinh Duy Thịnh vẫn dễ dàng vượt qua các bước đánh giá để trúng thầu. Đến tháng 11/2025, cơ chế "chỉ định thầu rút gọn" được áp dụng cho 3 gói tiếp theo, càng củng cố vị thế "một mình một ngựa" của nhà thầu này tại UBND Phường Dĩ An.

Dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng Công ty Sinh Duy Thịnh có năng lực vượt trội hoàn toàn, công nghệ thi công tiên tiến và giá dự thầu cạnh tranh đến mức không đối thủ nào có thể vượt qua? Hay có "bí quyết" riêng nào để doanh nghiệp của ông Phan Hồng Sinh duy trì chuỗi thành tích bất bại này?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3] Giải mã mối quan hệ "sân nhà" giữa Công ty Sinh Duy Thịnh và UBND Phường Dĩ An

#Công ty Sinh Duy Thịnh #Bình Dương #UBND Phường Dĩ An #xây dựng #thắng thầu

