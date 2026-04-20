Công ty Đặng Minh Quân trúng thầu dày đặc tại Tây Ninh: Dấu hỏi tính cạnh tranh? [Kỳ 1]

Liên tục trúng các gói thầu xây lắp giá trị lớn trong thế "độc diễn", năng lực và tính cạnh tranh của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm

Hải Nam

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân (MST: 3901217395; trụ sở tại số 19, đường số 103, CMT8, Khu phố Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh) là cái tên thường xuyên xuất hiện trong danh sách trúng thầu tại địa phương. Theo dữ liệu phân tích, nhà thầu này đã tham gia 85 gói thầu, trúng tới 60 gói. Đáng chú ý, trong bối cảnh siết chặt quy định đấu thầu năm 2025 - 2026, đơn vị này vẫn duy trì một nhịp độ trúng thầu "đáng nể" tại các dự án do Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Điển hình là gói thầu số 01 – Thi công xây lắp công trình thuộc dự án Sửa chữa vừa đường ĐT.788B. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1073/QĐ-SXD ngày 24/10/2025 do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Hoàng Chương ký, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân trúng thầu với giá 8.583.981.000 đồng. Quan sát hồ sơ cho thấy, giá dự toán gói thầu là 8.850.551.606 đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt khoảng 3%. Đáng quan tâm, biên bản mở thầu mã số IB2500410029 ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân tham dự và trúng thầu. Việc gói thầu quy mô hơn 8 tỷ đồng nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự đã làm giảm đi tính cạnh tranh, một trong những mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu.

Quyết định số 1073/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Tại dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789, kịch bản tương tự lặp lại. Theo Quyết định số 2113/QĐ-BQLDA ngày 29/12/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh, nhà thầu Đặng Minh Quân được phê duyệt trúng gói thầu Thi công xây dựng hạng mục bổ sung mương bê tông cốt thép thoát nước dọc với giá 9.078.723.354 đồng. Quyết định này do Phó Giám đốc Phạm Phương Bình ký. Biên bản mở thầu IB2500548117 ngày 14/12/2025 tiếp tục xác nhận đây là gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia dự thầu.

Quyết định số 2113/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Mục đích cốt lõi của đấu thầu là bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi các gói thầu liên tục chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng với tỷ lệ tiết kiệm thấp, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư cần được đề cao. Cần xem xét kỹ hồ sơ mời thầu có các tiêu chí mang tính chất hạn chế nhà thầu hay tạo lợi thế cho một đơn vị cụ thể hay không, nhằm bảo đảm môi trường đầu tư công lành mạnh theo tinh thần Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật 90/2025/QH15".

Việc một doanh nghiệp liên tục trúng thầu lớn trong tình trạng thiếu đối thủ cạnh tranh không chỉ khiến dư luận đặt câu hỏi về tính khách quan, mà còn tạo áp lực lên hiệu quả sử dụng vốn bảo trì đường bộ và ngân sách địa phương tại tỉnh Tây Ninh.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Năng lực thực hiện dự án của Công ty Xây dựng Đặng Minh Quân: Dấu hỏi về tính thực thi?

TÍNH CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định:

* Mục tiêu đấu thầu: Điều 4 Luật Đấu thầu 2023 quy định việc lựa chọn nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu gói thầu trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

* Hành vi bị cấm: Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 nghiêm cấm việc nêu điều kiện trong hồ sơ mời thầu nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây cạnh tranh không bình đẳng.

* Đấu thầu qua mạng: Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết biện pháp thi hành luật về lựa chọn nhà thầu, yêu cầu chủ đầu tư bảo đảm tính công khai, minh bạch tối đa khi đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

#Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân #Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh #Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh #Sửa chữa vừa đường ĐT.788B #Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789

Đồng Nai: Liên danh Vũ Gia - Dương Thịnh trúng gói thầu 5,6 tỷ

Cuộc cạnh tranh tại gói thầu mương thoát nước xã Lộc Ninh đã ngã ngũ khi nhà thầu đối thủ không vượt qua được bước đánh giá về tài chính, nhường sân chơi cho liên danh Vũ Gia - Dương Thịnh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thi công xây dựng mương thoát nước trên địa bàn xã. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát khi Liên danh Lộc Ninh (gồm công ty TNHH tư vấn Vũ Gia và công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Dương Thịnh) đã vượt qua đối thủ để giành chiến thắng với giá trúng thầu 5.652.578.000 đồng.

Cuộc cạnh tranh về giá

Lâm Đồng: Xây dựng Cách Việt và những gói thầu 'siêu tiết kiệm' tại xã Cát Tiên

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt đã xác lập kỷ lục trúng thầu tuyệt đối tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đáng chú ý, toàn bộ các gói thầu này đều qua hình thức chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng".

Hoạt động đầu tư công tại các địa phương luôn đòi hỏi sự minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế tối ưu. Tuy nhiên, qua phản ánh của dư luận và từ những dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Phóng viên của Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận một hiện tượng đáng chú ý tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ và hành trình trúng thầu "bách chiến bách thắng" của Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt.

Kỷ lục trúng thầu 100% qua chỉ định thầu

Định Quán: Loại nhà thầu bỏ giá thấp do sai sót kỹ thuật tại gói thầu vỉa hè

Một kịch bản đấu thầu "dở khóc dở cười" vừa diễn ra tại xã Định Quán khi nhà thầu bỏ giá thấp nhất bị loại vì lỗi kỹ thuật khó tin: Đưa quy phạm đóng tàu thủy vào hồ sơ xây dựng đường bộ

Phòng kinh tế xã Định Quán vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 (Xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp vỉa hè các tuyến đường nội ô thị trấn Định Quán (Giai đoạn 4). Theo Quyết định số 59/QĐ-KT ngày 10/4/2026 do ông Hồ Cảnh Hoài ký phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thành Hưng Phúc. Đáng chú ý, quá trình xét thầu đã bộc lộ những sai sót khó tin từ phía nhà thầu đối thủ, dẫn đến việc bị loại ngay từ "vòng gửi xe" về kỹ thuật.

Quyết định số 59/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC
Lâm Đồng: Xây dựng Cách Việt và những gói thầu ‘siêu tiết kiệm’ tại xã Cát Tiên

Lâm Đồng: Xây dựng Cách Việt và những gói thầu ‘siêu tiết kiệm’ tại xã Cát Tiên

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt đã xác lập kỷ lục trúng thầu tuyệt đối tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đáng chú ý, toàn bộ các gói thầu này đều qua hình thức chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng".

Hà Nội: Yêu cầu đình chỉ xây dựng công trình sai quy định tại di tích chùa Bảo Tháp

Hà Nội: Yêu cầu đình chỉ xây dựng công trình sai quy định tại di tích chùa Bảo Tháp

Công trình nhà Tứ Ân trong khuôn viên cùa Bảo Tháp và chùa Phe (xã Đại Thanh) được xây khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến di tích. Trước vấn đề này, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã có văn bản yêu cầu địa phương đình chỉ thi công và dừng toàn bộ hoạt động liên quan đến việc xây dựng các hạng mục công trình trong khuôn viên di tích.