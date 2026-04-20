Công ty Đặng Minh Quân trúng thầu dày đặc tại Tây Ninh: Dấu hỏi tính cạnh tranh? [Kỳ 1]

Liên tục trúng các gói thầu xây lắp giá trị lớn trong thế "độc diễn", năng lực và tính cạnh tranh của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân (MST: 3901217395; trụ sở tại số 19, đường số 103, CMT8, Khu phố Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh) là cái tên thường xuyên xuất hiện trong danh sách trúng thầu tại địa phương. Theo dữ liệu phân tích, nhà thầu này đã tham gia 85 gói thầu, trúng tới 60 gói. Đáng chú ý, trong bối cảnh siết chặt quy định đấu thầu năm 2025 - 2026, đơn vị này vẫn duy trì một nhịp độ trúng thầu "đáng nể" tại các dự án do Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Điển hình là gói thầu số 01 – Thi công xây lắp công trình thuộc dự án Sửa chữa vừa đường ĐT.788B. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1073/QĐ-SXD ngày 24/10/2025 do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Hoàng Chương ký, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân trúng thầu với giá 8.583.981.000 đồng. Quan sát hồ sơ cho thấy, giá dự toán gói thầu là 8.850.551.606 đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt khoảng 3%. Đáng quan tâm, biên bản mở thầu mã số IB2500410029 ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân tham dự và trúng thầu. Việc gói thầu quy mô hơn 8 tỷ đồng nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự đã làm giảm đi tính cạnh tranh, một trong những mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu.

Quyết định số 1073/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Tại dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789, kịch bản tương tự lặp lại. Theo Quyết định số 2113/QĐ-BQLDA ngày 29/12/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh, nhà thầu Đặng Minh Quân được phê duyệt trúng gói thầu Thi công xây dựng hạng mục bổ sung mương bê tông cốt thép thoát nước dọc với giá 9.078.723.354 đồng. Quyết định này do Phó Giám đốc Phạm Phương Bình ký. Biên bản mở thầu IB2500548117 ngày 14/12/2025 tiếp tục xác nhận đây là gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia dự thầu.

Quyết định số 2113/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Mục đích cốt lõi của đấu thầu là bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi các gói thầu liên tục chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng với tỷ lệ tiết kiệm thấp, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư cần được đề cao. Cần xem xét kỹ hồ sơ mời thầu có các tiêu chí mang tính chất hạn chế nhà thầu hay tạo lợi thế cho một đơn vị cụ thể hay không, nhằm bảo đảm môi trường đầu tư công lành mạnh theo tinh thần Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật 90/2025/QH15".

Việc một doanh nghiệp liên tục trúng thầu lớn trong tình trạng thiếu đối thủ cạnh tranh không chỉ khiến dư luận đặt câu hỏi về tính khách quan, mà còn tạo áp lực lên hiệu quả sử dụng vốn bảo trì đường bộ và ngân sách địa phương tại tỉnh Tây Ninh.

[Kỳ 2:] Năng lực thực hiện dự án của Công ty Xây dựng Đặng Minh Quân: Dấu hỏi về tính thực thi?