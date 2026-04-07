Công ty Công nghệ Hoàng Hải: "Thắng lớn" tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng [Kỳ 1]

Liên tiếp trúng các gói thầu cung cấp thiết bị mạng, máy tính với giá trị hàng tỷ đồng tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải đang cho thấy một "vị thế" đáng nể.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn từ tháng 11/2025 đến tháng 04/2026, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhiều gói thầu trang bị thiết bị công nghệ thông tin (CNTT). Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải (sau đây gọi tắt là Công ty Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải) có mã số thuế 0305952571 đã liên tiếp được gọi tên ở vị trí trúng thầu.

Quyết định 4142/QĐ-TĐT ngày 11/11/2025 của Trường Đại Học Tôn Đức Thắng. Nguồn MSC

Cụ thể, tại gói thầu "Trang bị máy tính cho Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại Tỉnh Khánh Hòa" (Số TBMT: IB2500425640), ngày 11/11/2025, ông Trần Trọng Đạo – Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 4142/QĐ-TĐT. Theo đó, Công ty Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải đã trúng thầu với giá 2.144.178.000 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt là 2.179.764.000 đồng, số tiền tiết kiệm cho Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của nhà trường đạt khoảng 35,5 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn là 1,63%.

Tại gói thầu này, chỉ có 02 nhà thầu tham dự. Trong đó, Công ty TNHH Công nghệ Hồng Cơ (mã số thuế 0300873950) bị xếp hạng 2 và không được lựa chọn. Việc gói thầu trị giá hơn 2,1 tỷ đồng nhưng mức giảm giá chưa đầy 2% khiến các chuyên gia đấu thầu đặt dấu hỏi về tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả kinh tế tối ưu của ngân sách nhà trường.

Chưa dừng lại ở đó, vào những ngày đầu tháng 04/2026, Công ty Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải tiếp tục được phê duyệt trúng thầu gói "Trang bị Phòng thực hành Mạng máy tính phục vụ giảng dạy cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin" (Số TBMT: IB2500577595). Theo Quyết định số 1057/QĐ-TĐT ngày 03/04/2026 do PGS.TS. Trần Trọng Đạo – Hiệu trưởng ký, giá trúng thầu là 1.208.223.000 đồng. So với giá gói thầu 1.248.001.700 đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho đơn vị chủ đầu tư là khoảng 3,19%.

Quan sát của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, kịch bản mở thầu tại gói thầu hơn 1,2 tỷ đồng này cũng không có nhiều khác biệt khi chỉ có 02 nhà thầu tham gia. Đối thủ của Công ty Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải là Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Nam Trường Sơn (mã số thuế 0304550333) bị loại do xếp hạng 2. Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng số 16/BCĐG/SCVC, đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Sài Gòn thậm chí không cần đánh giá chi tiết hồ sơ của nhà thầu xếp hạng 2 khi nhà thầu hạng 1 đã đạt yêu cầu.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Nguyên tắc cơ bản của công tác đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi các gói thầu liên tiếp diễn ra với số lượng nhà thầu tham dự tối thiểu (02 nhà thầu) và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách dưới ngưỡng 2% hoặc 4%, đơn vị chủ đầu tư cần nâng cao trách nhiệm giải trình để minh chứng rằng việc lựa chọn nhà thầu đã đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất theo quy định tại Luật Đấu thầu 2023."

Bên cạnh đó, Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cũng nhận định: "Tình trạng các đối thủ tham gia nhưng trượt thầu với kịch bản tương tự nhau thường xuyên diễn ra sẽ vô tình làm giảm đi tính hấp dẫn của thị trường đấu thầu tại địa phương hoặc đơn vị đó. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý cần giám sát chặt chẽ hơn quy trình lập hồ sơ mời thầu để tránh các rào cản kỹ thuật không cần thiết."

Hoạt động đấu thầu của Công ty Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng còn nhiều điểm đáng chú ý ở các gói thầu cung cấp máy chủ và trang thiết bị khác. Dấu hỏi về "mối lương duyên" này sẽ tiếp tục được làm rõ ở kỳ sau.

CÁC NGUYÊN TẮC VÀ QUY ĐỊNH VỀ TÍNH CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Để độc giả và các đơn vị liên quan hiểu rõ hơn về quy trình trúng thầu của Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Báo Tri Thức và Cuộc Sống trích dẫn các quy định cụ thể của pháp luật hiện hành: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15:

Khoản 1 Điều 6 (Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu): Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên như: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, phê duyệt thiết kế, dự toán; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

Điều 7 (Mục tiêu của công tác đấu thầu): Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải nhằm mục tiêu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình của các bên liên quan.

Điều 19 và Điều 20 (Công khai thông tin và đánh giá kết quả): Quy định chi tiết về việc đăng tải thông tin vi phạm của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Kể từ ngày 01/01/2022, nhà thầu không được có từ 02 hợp đồng trở lên bị đăng tải thông tin vi phạm dẫn đến chấm dứt hợp đồng do lỗi của mình.

Mẫu số 14B: Quy định về Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, yêu cầu tính xác thực và đầy đủ của thông tin đánh giá.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Hiệu quả đấu thầu nhìn từ các gói thầu công nghệ