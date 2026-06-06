Thử nghiệm hệ thống tuyển sinh GIS gặp sự cố định vị, Sở GD&ĐT nói gì? [KỲ 3]

Sở GD&ĐT cho biết, hệ thống tuyển sinh trực tuyến bằng GIS hiện mới là đợt thử nghiệm lần 1. Những sai sót sẽ tiếp tục được rà soát, điều chỉnh.

Nhằm chuẩn bị cho công tác chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội tổ chức vận hành thử nghiệm Hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 có ứng dụng bản đồ số GIS từ ngày 3 đến hết ngày 5/6.

Lo lắng khi trường hiển thị trên hệ thống không đúng thực tế nơi ở

Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số giáo dục, hướng tới mục tiêu minh bạch hóa công tác tuyển sinh, tạo thuận lợi cho học sinh được học gần nơi cư trú. Tuy nhiên, trong những ngày đầu vận hành thử nghiệm, một số phụ huynh gặp tình trạng định vị chưa chính xác, dẫn tới tâm lý lo lắng khi trường hiển thị trên hệ thống không đúng với vị trí cư trú thực tế.

Ngay trong buổi đầu thử nghiệm GIS, phụ huynh Lại Bá Hà (Hà Nội) lo lắng chia sẻ lên mạng xã hội "nhà cách trường 300m nhưng được GIS định hướng tuyển sinh ra trường xa gấp đôi".

Phụ huynh Nguyễn Thành Luân (Hà Nội) cũng gặp trường hợp tương tự, phản ánh cũng bị lệch địa chỉ, nhà ở đường Tô Hiệu nhưng bị nhảy sang đường Hoàng Quốc Việt...

Ở các khu vực như Dương Nội, Nghĩa Đô hay một số khu đô thị mới trên địa bàn Hà Nội, nhiều phụ huynh cũng phản ánh tình trạng điểm định vị cư trú bị sai lệch hoặc dữ liệu địa chỉ chưa được cập nhật đầy đủ trên hệ thống, dẫn tới việc trường được gợi ý chưa sát với thực tế khoảng cách đi lại của học sinh.

Trên các hội nhóm, phụ huynh đang nháo nhào chia sẻ về việc hệ thống định vị sai giữa nơi ở và khoảng cách trường tuyển sinh.

Hệ thống tính khoảng cách theo đường thẳng hoặc theo bản đồ số, nhưng thực tế giao thông Hà Nội phức tạp hơn nhiều. Do đó, nhiều phụ huynh còn lo ngại hệ thống chỉ ra trường cách nhà 1km nhưng phải băng qua các nút giao hay rào chắn phân cách lớn, trục đường hay ùn tắc, trong khi trường cách 1,5km đi đường nội khu an toàn hơn lại không được chọn.

Phụ huynh Nguyễn Việt Dũng (Phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) chia sẻ: "Nhà tôi nằm ở khu vực tổ dân số 46 vốn thuộc khu vực ưu tiên tuyển sinh của trường THCS Vĩnh Tuy như thông báo của trường. Tuy nhiên khi truy cập, hệ thống GIS lại điều hướng sang trường THCS Vĩnh Hưng và không có lựa chọn khác, trong khi ở các phường khác nếu học sinh ở khu vực giáp ranh GIS sẽ có 2 lựa chọn trường. Điều này khiến gia đình bối rối, vì từ nhỏ con học ở trường tiểu học Vĩnh Tuy và di chuyển thuận lợi hơn so với di chuyển sang trường Vĩnh Hưng".

Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Trong bối cảnh tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm lớn của người dân, những sai lệch dù nhỏ về dữ liệu cũng dễ khiến phụ huynh băn khoăn. Bởi với nhiều gia đình, việc con được học gần nhà không chỉ giúp thuận tiện đưa đón mà còn liên quan trực tiếp tới thời gian sinh hoạt, chi phí đi lại và an toàn giao thông cho học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì?

Giải đáp vấn đề này, ông Nghiêm Văn Bình - Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, đợt vận hành hiện nay chỉ là giai đoạn thử nghiệm nhằm giúp phụ huynh làm quen với quy trình, đồng thời để các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát và hoàn thiện dữ liệu trước khi triển khai tuyển sinh chính thức.

Ông Nghiêm Văn Bình lưu ý toàn bộ dữ liệu trong thời gian thử nghiệm này chỉ phục vụ mục đích kiểm tra kỹ thuật và chưa phải là kết quả tuyển sinh chính thức. Thành phố sẽ triển khai 3 đợt vận hành thử nghiệm, sau mỗi đợt vận hành, hệ thống sẽ tiếp tục được rà soát, cập nhật và hiệu chỉnh dữ liệu nhằm bảo đảm độ chính xác cao nhất trước thời điểm đăng ký chính thức.

​Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã hướng dẫn phụ huynh truy cập cổng thông tin tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn, lựa chọn cấp học phù hợp, thực hiện các bước kê khai thông tin học sinh và kiểm tra dữ liệu cư trú cũng như trường học hiển thị trên bản đồ GIS.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học và UBND xã, phường bố trí cán bộ trực hỗ trợ phụ huynh; tiếp nhận, tổng hợp và xử lý kịp thời các vướng mắc liên quan đến dữ liệu cư trú, phân tuyến, bản đồ GIS cũng như các thao tác đăng ký trực tuyến.

Khi phát hiện thông tin cư trú hoặc khoảng cách đến trường chưa chính xác, phụ huynh cần bình tĩnh kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu đã kê khai. Cụ thể, phụ huynh cần rà soát xem địa chỉ cư trú đã đồng bộ chính xác với cơ sở dữ liệu dân cư và ứng dụng VNeID hay chưa, kiểm tra lại số nhà, tên tòa chung cư, tổ dân phố, phường, xã trong quá trình nhập thông tin, đồng thời đối chiếu trực tiếp vị trí hiển thị trên bản đồ GIS. Trong trường hợp phát hiện sai lệch, phụ huynh nên liên hệ ngay với trường cuối cấp hoặc UBND phường, xã nơi cư trú để được hỗ trợ cập nhật và điều chỉnh dữ liệu.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nhấn mạnh, phụ huynh không nên quá lo lắng nếu hệ thống xuất hiện sai số trong giai đoạn đầu vận hành. Nguyên tắc tuyển sinh năm học 2026-2027 vẫn là tạo thuận lợi nhất cho học sinh, ưu tiên học gần nơi cư trú thực tế theo định hướng đưa trường học đến gần học sinh.

Công nghệ chỉ chạy đúng khi dữ liệu đầu vào thực sự "sạch"

​Đứng ở góc độ kỹ thuật, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chuyên gia CNTT Nguyễn Công Quân, Phó GĐ Công ty Công Nghệ và Truyền thông Sao Kim cho biết, việc phụ huynh gặp trục trặc trong lần đầu thử nghiệm hệ thống xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Lỗi định vị nền (Geocoding): Hệ thống định vị bản đồ số tại Việt Nam (kể cả khi tích hợp Google Maps hay bản đồ nền quốc gia) đôi khi chưa cập nhật kịp tốc độ thay đổi của các ngõ ngách, số nhà mới đổi, hoặc các tòa chung cư mới bàn giao. Khi phụ huynh nhập địa chỉ viết tắt hoặc không đúng định dạng chuẩn, thuật toán sẽ định vị sai lệch tọa độ. Bên cạnh đó còn do dữ liệu dân cư chưa đồng bộ hoàn toàn: Hệ thống tuyển sinh kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu thông tin trên hệ thống của ngành Công an chưa được "làm sạch" (học sinh thay đổi chỗ ở nhưng chưa khai báo biến động cư trú), hệ thống GIS sẽ quét theo tọa độ cũ.

Ông Quân nhận định, nếu nhiều phụ huynh cùng gặp lỗi GIS định vị sai, thì khả năng không phải do từng hồ sơ mà do dữ liệu GIS phân tuyến hoặc dữ liệu địa chỉ cư trú đồng bộ lên hệ thống chưa chính xác. Thường đơn vị vận hành sẽ phải kiểm tra lại lớp bản đồ phân tuyến và dữ liệu Geocoding địa chỉ. Nếu chỉ vài trường hợp thì có thể do địa chỉ cư trú chưa được đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư. Công nghệ chỉ chạy đúng khi dữ liệu đầu vào thực sự "sạch".

Các chuyên gia khuyến nghị đơn vị phát triển phần mềm cần bổ sung tính năng "cho phép phụ huynh ghim vị trí thủ công trên bản đồ số" trong trường hợp tìm kiếm địa chỉ không ra kết quả chính xác, sau đó cơ quan chức năng sẽ xác minh lại dựa trên giấy tờ minh chứng.

Hà Nội sẽ tiến hành 3 đợt thử nghiệm. Sau đợt thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến lần 1 từ ngày 3-5/6; Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến lần 2 sẽ diễn ra từ ngày 8-10/6 và lần 3, từ ngày 15-17/6. Sau khi hoàn tất các bước thử nghiệm và hiệu chỉnh hệ thống, thời gian đăng ký tuyển sinh chính thức cho năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu từ ngày 1/7. Phụ huynh thực hiện đăng ký trực tuyến thông qua Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố .