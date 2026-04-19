Công ty Bảo Long trúng thầu chăm sóc cây xanh tại phường Minh Hưng

Vượt qua hai đối thủ với mức giá tiết kiệm hơn 16%, Công ty Bảo Long đã giành quyền duy trì cảnh quan tại phường Minh Hưng trong 300 ngày tới

Dấu ấn từ những con số trong đấu thầu qua mạng tại xã Minh Hưng

Ngày 07/04/2026, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Minh Hưng, ông Nguyễn Duy Sáng đã ký Quyết định số 15/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Chi phí dịch vụ chăm sóc". Đây là gói thầu quan trọng nhằm duy trì cảnh quan, thảm cỏ và cây xanh trên địa bàn xã trong suốt năm 2026. Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của công ty TNHH thương mại và xây dựng Bảo Long với mức giá trúng thầu đầy ấn tượng.

Quyết định số 15/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Chi phí dịch vụ chăm sóc". Nguồn: MSC

Sự cạnh tranh quyết liệt từ biên bản mở thầu

Nhìn lại thời điểm mở thầu ngày 02/04/2026, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận sự tham gia của 3 nhà thầu nội địa. Theo biên bản mở thầu số IB2600109916, danh sách bao gồm: Công ty TNHH thương mại và xây dựng Bảo Long (MSDN: 3801095834), công ty TNHH môi trường đô thị Bình Phước (MSDN: 3801283972) và công ty TNHH môi trường và đô thị Đại An (MSDN: 3603480873).

Giá dự thầu ban đầu của các đơn vị cho thấy một cuộc rượt đuổi sát sao về kinh tế. Trong khi công ty TNHH môi trường và đô thị Đại An đưa ra mức giá 1.530.118.616 đồng, thì công ty TNHH thương mại và xây dựng Bảo Long lại gây bất ngờ khi bỏ thầu ở mức 1.350.886.686 đồng. Sự chênh lệch này ngay lập tức đưa đơn vị này vào vị trí ứng viên số một cho bước đánh giá tiếp theo.

Giải mã lý do trúng trượt:

Dưới góc nhìn của đơn vị tư vấn là công ty cổ phần xây dựng Eden, việc đánh giá hồ sơ được thực hiện theo "Quy trình số 2". Đây là quy trình tập trung vào nhà thầu xếp hạng thứ nhất về giá. Chính vì vậy, công ty TNHH môi trường đô thị Bình Phước và công ty TNHH môi trường và đô thị Đại An đã dừng bước sớm với lý do "không đánh giá theo quy trình số 2" – một quy định phổ biến nhằm đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu khi đơn vị xếp hạng đầu đã đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khắt khe.

Năng lực nhà thầu trúng thầu:

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH thương mại và xây dựng Bảo Long: (MSDN: vn3801095834), có địa chỉ tại Khu Nhà Phố Liên Kế, Đường Lê Duẩn, Phường Bình Phước, Đồng Nai, được thành lập năm 2015 do Vũ Hồng Phú đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 04/2026 doanh nghiệp này đã tham gia 27 gói thầu, trong đó trúng 14 gói, trượt 12 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy ghi nhận 11.748.177.891 đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay đã trúng các gói thầu tương tự như: Gói thầu: Chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh, thảm cỏ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Bình Dương năm 2026 tại Trung Tâm huấn luyện và thi đấu Thể Thao tỉnh Bình Dương, trị giá 478.299.935 đồng (tháng 03/2026); Gói thầu: Dịch vụ công ích, trị giá 959.532.268 đồng; Gói thầu: Dịch vụ công ích, trị giá 580.026.936 đồng (tháng 02/2026) tại Trung Tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Phước Bình.

Góc nhìn chuyên gia và cơ sở pháp lý

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định: "Việc nhà thầu bỏ giá thấp là tín hiệu tốt cho ngân sách xã, thể hiện tính hiệu quả kinh tế theo Luật Đấu thầu 2023. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ quá trình thực thi hợp đồng để đảm bảo trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp trước cộng đồng".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh việc áp dụng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi bổ sung như Luật 90/2025/QH15 đã tạo hành lang pháp lý vững chắc. Đặc biệt, việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (Tỉnh và Xã) từ 01/07/2025 theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP giúp quy trình phê duyệt tại xã Minh Hưng trở nên gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo tính minh bạch tối đa.