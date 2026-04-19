Công ty Bảo Long trúng thầu chăm sóc cây xanh tại phường Minh Hưng

Vượt qua hai đối thủ với mức giá tiết kiệm hơn 16%, Công ty Bảo Long đã giành quyền duy trì cảnh quan tại phường Minh Hưng trong 300 ngày tới

Hà Linh

Dấu ấn từ những con số trong đấu thầu qua mạng tại xã Minh Hưng

Ngày 07/04/2026, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Minh Hưng, ông Nguyễn Duy Sáng đã ký Quyết định số 15/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Chi phí dịch vụ chăm sóc". Đây là gói thầu quan trọng nhằm duy trì cảnh quan, thảm cỏ và cây xanh trên địa bàn xã trong suốt năm 2026. Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của công ty TNHH thương mại và xây dựng Bảo Long với mức giá trúng thầu đầy ấn tượng.

Quyết định số 15/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Chi phí dịch vụ chăm sóc". Nguồn: MSC

Sự cạnh tranh quyết liệt từ biên bản mở thầu

Nhìn lại thời điểm mở thầu ngày 02/04/2026, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận sự tham gia của 3 nhà thầu nội địa. Theo biên bản mở thầu số IB2600109916, danh sách bao gồm: Công ty TNHH thương mại và xây dựng Bảo Long (MSDN: 3801095834), công ty TNHH môi trường đô thị Bình Phước (MSDN: 3801283972) và công ty TNHH môi trường và đô thị Đại An (MSDN: 3603480873).

Giá dự thầu ban đầu của các đơn vị cho thấy một cuộc rượt đuổi sát sao về kinh tế. Trong khi công ty TNHH môi trường và đô thị Đại An đưa ra mức giá 1.530.118.616 đồng, thì công ty TNHH thương mại và xây dựng Bảo Long lại gây bất ngờ khi bỏ thầu ở mức 1.350.886.686 đồng. Sự chênh lệch này ngay lập tức đưa đơn vị này vào vị trí ứng viên số một cho bước đánh giá tiếp theo.

Giải mã lý do trúng trượt:

Dưới góc nhìn của đơn vị tư vấn là công ty cổ phần xây dựng Eden, việc đánh giá hồ sơ được thực hiện theo "Quy trình số 2". Đây là quy trình tập trung vào nhà thầu xếp hạng thứ nhất về giá. Chính vì vậy, công ty TNHH môi trường đô thị Bình Phước và công ty TNHH môi trường và đô thị Đại An đã dừng bước sớm với lý do "không đánh giá theo quy trình số 2" – một quy định phổ biến nhằm đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu khi đơn vị xếp hạng đầu đã đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khắt khe.

Năng lực nhà thầu trúng thầu:

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH thương mại và xây dựng Bảo Long: (MSDN: vn3801095834), có địa chỉ tại Khu Nhà Phố Liên Kế, Đường Lê Duẩn, Phường Bình Phước, Đồng Nai, được thành lập năm 2015 do Vũ Hồng Phú đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 04/2026 doanh nghiệp này đã tham gia 27 gói thầu, trong đó trúng 14 gói, trượt 12 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy ghi nhận 11.748.177.891 đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay đã trúng các gói thầu tương tự như: Gói thầu: Chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh, thảm cỏ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Bình Dương năm 2026 tại Trung Tâm huấn luyện và thi đấu Thể Thao tỉnh Bình Dương, trị giá 478.299.935 đồng (tháng 03/2026); Gói thầu: Dịch vụ công ích, trị giá 959.532.268 đồng; Gói thầu: Dịch vụ công ích, trị giá 580.026.936 đồng (tháng 02/2026) tại Trung Tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Phước Bình.

Góc nhìn chuyên gia và cơ sở pháp lý

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định: "Việc nhà thầu bỏ giá thấp là tín hiệu tốt cho ngân sách xã, thể hiện tính hiệu quả kinh tế theo Luật Đấu thầu 2023. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ quá trình thực thi hợp đồng để đảm bảo trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp trước cộng đồng".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh việc áp dụng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi bổ sung như Luật 90/2025/QH15 đã tạo hành lang pháp lý vững chắc. Đặc biệt, việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (Tỉnh và Xã) từ 01/07/2025 theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP giúp quy trình phê duyệt tại xã Minh Hưng trở nên gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo tính minh bạch tối đa.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU

Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).

Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:

  • Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
  • Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

Bạn đọc - Phản biện

Xã Nâm Nung: Lộ diện nhà thầu trúng gói thi công trụ sở hơn 1,3 tỷ đồng

Sở hữu tỷ lệ trúng thầu 25/25 gói với giá sát dự toán 99,65%, Công ty Nam Nguyên vừa tiếp tục trúng chỉ định thầu thi công trụ sở xã Nâm Nung.

Đầu tư công, đặc biệt là việc nâng cấp, cải tạo các công trình trụ sở hành chính, cơ quan Đảng cấp cơ sở, luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Những công trình này không chỉ nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức địa phương mà còn là biểu tượng cho sự khang trang, thể hiện bộ mặt phát triển kinh tế - xã hội của một vùng đất. Chính vì tính chất quan trọng đó, trong quá trình triển khai, việc lựa chọn được một nhà thầu hội tụ đủ năng lực, kinh nghiệm, tài chính để thi công công trình đạt chuẩn chất lượng, đúng tiến độ là yếu tố mang tính then chốt. Điều này đòi hỏi sự minh bạch, cẩn trọng và trách nhiệm giải trình cao nhất từ phía các chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo thông tin được công bố rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 31/3/2026, Văn phòng Đảng ủy xã Nâm Nung đã chính thức ban hành Quyết định số 18A-QĐ/VPĐU về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Đảng uỷ xã. Trước đó vài ngày, vào ngày 25/3/2026, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình này cũng đã được thông qua tại Quyết định số 18-QĐ/VPĐU. Chuỗi văn bản pháp lý này được ban hành căn cứ trên nền tảng của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các Luật sửa đổi, bổ sung (bao gồm Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu.

Bạn đọc - Phản biện

Xã Hàm Thuận Bắc: Năng lực nhà thầu Nguyên Luân ra sao tại dự án chiếu sáng?

Công ty TNHH Nguyên Luân vừa trúng chỉ định gói thầu hơn 1,3 tỷ đồng tại xã Hàm Thuận Bắc chỉ sau 1 ngày phê duyệt kế hoạch LCNT có năng lực ra sao?

Hoạt động đấu thầu mua sắm công, đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước luôn là một trong những lĩnh vực đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mọi địa phương. Tinh thần cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn hướng tới sự dung hòa giữa hai yếu tố: Một mặt là tạo cơ chế thông thoáng, cắt giảm thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; mặt khác phải đảm bảo tuyệt đối các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Thực tiễn áp dụng pháp luật tại các địa phương cho thấy, việc vận dụng linh hoạt các quy trình rút gọn là một nỗ lực đáng ghi nhận, song nó cũng đồng thời đặt ra những đòi hỏi khắt khe hơn về năng lực thẩm định và trách nhiệm bảo vệ dòng vốn ngân sách của các chủ đầu tư.

Câu chuyện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại dự án Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng) mới đây là một ví dụ điển hình mang lại nhiều góc nhìn đa chiều về tiến trình cải cách thủ tục hành chính gắn liền với bài toán tối ưu hóa nguồn lực.

Bạn đọc - Phản biện

Trách nhiệm giải trình của UBND xã Khánh Sơn khi nhà thầu trúng thầu tiết kiệm 0 đồng [Kỳ 3]

Việc phê duyệt hàng loạt gói thầu cho Công ty Phúc Hưng Thịnh với giá trúng thầu bằng giá dự toán đặt ra yêu cầu về trách nhiệm giải trình của lãnh đạo UBND xã Khánh Sơn

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, các gói thầu mà Công ty TNHH TV-XD Phúc Hưng Thịnh vừa trúng trong năm 2026 tại xã Khánh Sơn đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn hiện hành, chủ đầu tư có quyền lựa chọn nhà thầu theo hình thức này đối với các gói thầu trong hạn mức hoặc trường hợp khẩn cấp.

Tuy nhiên, Điều 18 của Luật Đấu thầu 2023 nhấn mạnh về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc bảo đảm hiệu quả của quá trình lựa chọn nhà thầu. Việc ông Nguyễn Quốc Đông, Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn ký các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với giá trúng thầu trùng khít giá dự toán, đồng nghĩa với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 0%, cần được xem xét dưới góc độ trách nhiệm giải trình.

Công trình nhà Tứ Ân trong khuôn viên cùa Bảo Tháp và chùa Phe (xã Đại Thanh) được xây khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến di tích. Trước vấn đề này, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã có văn bản yêu cầu địa phương đình chỉ thi công và dừng toàn bộ hoạt động liên quan đến việc xây dựng các hạng mục công trình trong khuôn viên di tích.

