Nokia 2.1, 3.1 giá rẻ, chạy Android gốc về Việt Nam

Sau loạt sản phẩm tầm trung ra mắt tại Việt Nam hồi tháng 3, HMD Global - nhãn hàng sở hữu thương hiệu di động Nokia - tiếp tục đem bộ đôi di động giá rẻ là là Nokia 3.1 (phải) và 2.1 (trái) về Việt Nam. Bộ đôi này ra mắt cùng với chiếc Nokia 5.1 vào cuối tháng 5 tại thị trường quốc tế. Đây đều là bản nâng cấp của những model đã ra mắt năm ngoái. Thay vì cách gọi Nokia 2 và thêm đuôi 2018 như các hãng vẫn làm, HMD gọi chúng là Nokia 2.1 hay 3.1. Theo công bố của nhà sản xuất, model thế hệ mới có tốc độ xử lý nhanh hơn 50% so với thế hệ cũ. Trong số 2 model, Nokia 3.1 nhỏ nhắn hơn, sử dụng khung kim loại trong khi Nokia 2.1 dùng khung nhựa, màn hình lớn, pin trâu hơn. Cầm chiếc Nokia 3.1 trên tay, người dùng sẽ thấy được đường nét quen thuộc của model Nokia 3 năm ngoái. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là đường cắt kim cương chạy dọc khung máy và tỷ lệ màn hình 18:9, thay vì 16:9 như trước đây. Phía mặt sau, máy được trang bị camera đơn 13 megapixel, thiết kế hơi lồi. Về tổng thể, Nokia 3.1 tỏ ra cực kỳ gọn gàng. Trừ khi cầm những chiếc iPhone màn hình 4 inch của Apple như SE hay iPhone 5, 5S, khó có mẫu Android nào cho cảm giác gọn như Nokia 3.1. Điều này khá dễ hiểu khi máy dùng màn hình 5,2 inch (HD+), lại có tỷ lệ 18:9. Thử nghiệm nhanh cho thấy camera của máy cho chất lượng trung bình. Nokia 3.1 được bán với giá 3,39 triệu cho bản RAM 2 GB, dung lượng 16 GB và 3,99 triệu bản RAM 3 GB, dung lượng 32 GB. Những thông số đáng chú ý khác của máy là chip MediaTek 6750, hệ điều hành Android One với thời gian hứa hẹn nâng cấp phần mềm là 2 năm. Trong khi đó, Nokia 2.1 chạy phiên bản Android Go, phiên bản Android gốc rút gọn, tối ưu cho smartphone với RAM dưới 1 GB. Thiết bị này có kiểu dáng cơ bản với vỏ nhựa, nắp lưng tháo rời (nhưng không dùng pin rời). Ở mặt trước là màn hình 5,5 inch với loa stereo kép khá đáng chú ý. Thiết bị này có tỷ lệ 16:9. Nokia 2.1 sẽ bán ra vào tháng 8 với giá bán chưa được công bố. Một vài thông số đáng chú ý của máy bao gồm RAM 1 GB, dung lượng lưu trữ 8 GB, viên pin 4.000 mAh và con chip Snapdragon 425. Nokia 3.1 và 2.1 góp thêm gia vị vào cuộc đua smartphone giá rẻ tại Việt Nam, vốn sôi động nhưng không nhiều model mới trong năm nay. Thực tế, nhiều hãng di động đã chuyển mình, ít để ý đến những model giá rẻ. Thay vào đó, họ tập trung vào nhóm di động giá trên 5 triệu đồng. Những model tầm thấp chủ yếu là máy tầm trung trước kia được giảm giá. Theo công bố của HMD Global, hãng này hiện nằm trong top 5 nhà sản xuất smartphone tại Việt Nam, và đứng đầu trong mảng sản xuất di động cơ bản. Hồi đầu năm, HMD tuyên bố muốn bán khoảng 500.000 smartphone tại Việt Nam trong năm nay.

Sau loạt sản phẩm tầm trung ra mắt tại Việt Nam hồi tháng 3, HMD Global - nhãn hàng sở hữu thương hiệu di động Nokia - tiếp tục đem bộ đôi di động giá rẻ là là Nokia 3.1 (phải) và 2.1 (trái) về Việt Nam. Bộ đôi này ra mắt cùng với chiếc Nokia 5.1 vào cuối tháng 5 tại thị trường quốc tế. Đây đều là bản nâng cấp của những model đã ra mắt năm ngoái. Thay vì cách gọi Nokia 2 và thêm đuôi 2018 như các hãng vẫn làm, HMD gọi chúng là Nokia 2.1 hay 3.1. Theo công bố của nhà sản xuất, model thế hệ mới có tốc độ xử lý nhanh hơn 50% so với thế hệ cũ. Trong số 2 model, Nokia 3.1 nhỏ nhắn hơn, sử dụng khung kim loại trong khi Nokia 2.1 dùng khung nhựa, màn hình lớn, pin trâu hơn. Cầm chiếc Nokia 3.1 trên tay, người dùng sẽ thấy được đường nét quen thuộc của model Nokia 3 năm ngoái. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là đường cắt kim cương chạy dọc khung máy và tỷ lệ màn hình 18:9, thay vì 16:9 như trước đây. Phía mặt sau, máy được trang bị camera đơn 13 megapixel, thiết kế hơi lồi. Về tổng thể, Nokia 3.1 tỏ ra cực kỳ gọn gàng. Trừ khi cầm những chiếc iPhone màn hình 4 inch của Apple như SE hay iPhone 5, 5S, khó có mẫu Android nào cho cảm giác gọn như Nokia 3.1. Điều này khá dễ hiểu khi máy dùng màn hình 5,2 inch (HD+), lại có tỷ lệ 18:9. Thử nghiệm nhanh cho thấy camera của máy cho chất lượng trung bình. Nokia 3.1 được bán với giá 3,39 triệu cho bản RAM 2 GB, dung lượng 16 GB và 3,99 triệu bản RAM 3 GB, dung lượng 32 GB. Những thông số đáng chú ý khác của máy là chip MediaTek 6750, hệ điều hành Android One với thời gian hứa hẹn nâng cấp phần mềm là 2 năm. Trong khi đó, Nokia 2.1 chạy phiên bản Android Go, phiên bản Android gốc rút gọn, tối ưu cho smartphone với RAM dưới 1 GB. Thiết bị này có kiểu dáng cơ bản với vỏ nhựa, nắp lưng tháo rời (nhưng không dùng pin rời). Ở mặt trước là màn hình 5,5 inch với loa stereo kép khá đáng chú ý. Thiết bị này có tỷ lệ 16:9. Nokia 2.1 sẽ bán ra vào tháng 8 với giá bán chưa được công bố. Một vài thông số đáng chú ý của máy bao gồm RAM 1 GB, dung lượng lưu trữ 8 GB, viên pin 4.000 mAh và con chip Snapdragon 425. Nokia 3.1 và 2.1 góp thêm gia vị vào cuộc đua smartphone giá rẻ tại Việt Nam, vốn sôi động nhưng không nhiều model mới trong năm nay. Thực tế, nhiều hãng di động đã chuyển mình, ít để ý đến những model giá rẻ. Thay vào đó, họ tập trung vào nhóm di động giá trên 5 triệu đồng. Những model tầm thấp chủ yếu là máy tầm trung trước kia được giảm giá. Theo công bố của HMD Global, hãng này hiện nằm trong top 5 nhà sản xuất smartphone tại Việt Nam, và đứng đầu trong mảng sản xuất di động cơ bản. Hồi đầu năm, HMD tuyên bố muốn bán khoảng 500.000 smartphone tại Việt Nam trong năm nay.