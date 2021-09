Xúc động loạt đám cưới online của nhân viên tuyến đầu chống dịch

Đám cưới online của nữ điều dưỡng Đỗ Thị Ngọc Diệp (24 tuổi) đã diễn ra tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện dã chiến số 16, thành phố Hồ Chí Minh đang gây chú ý mới đây trên MXH. Do tình hình dịch bệnh phức tạp, đám cưới của nữ điều dưỡng Ngọc Diệp đã phải tổ chức ở ba đầu cầu, Một đầu cầu ở nhà chú rể tại Hà Nội, một từ các quan khách tham dự ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Điểm cầu thứ ba ở nơi cô dâu đang công tác, tại phòng họp của Bệnh viện dã chiến. Trước đó, hai bên gia đình đã ấn định ngày tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, vì dịch bệnh tại TP HCM diễn biến phức tạp, cô cùng các đồng nghiệp đã vào Nam hỗ trợ. Tuy nhiên do số ca bệnh tăng nhanh, để giữ lời hứa nên cô đã tổ chức đám cưới online tại nhà kho ở Bệnh viện dã chiến số 16. Để thực hiện trong khi thời gian rất gấp rút, họ tìm mọi đầu mối có thể để mượn áo dài, sửa lại cho vừa vặn với cô dâu. Được sự giúp đỡ của mọi người, mọi vật dụng lần lượt được đem đến như vải đỏ, hoa, trái cây, bánh cưới in tên cô dâu, chú rể “Quang Huy - Ngọc Diệp”,... Đám cưới đặc biệt trong viện dã chiến của Ngọc Diệp nơi tuyến đầu chống dịch đã lan tỏa mạnh mẽ trên MXH. Nhiều người đã gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp, mong dịch sớm yên để tất cả quay về cuộc sống bình thường. Cũng như cô dâu Ngọc Diệp, cặp đôi Lê Thị Thủy Trang (27 tuổi) và chú rể Võ Hoàng Nguyên (27 tuổi) cũng có đám cưới online "độc nhất vô nhị" vì ở gần khu vực phong tỏa phòng dịch COVID-19. Cô dâu Thủy Trang là điều dưỡng tại BV Nguyễn Tri Phương (Q.5), do dịch bệnh bùng phát ngoài dự kiến, thay vì dời đám cưới nhưng với mong muốn được “về một nhà” tiện chăm sóc nhau trong mùa dịch, chú rể đã thuyết phục hai bên nội ngoại tổ chức đám cưới online và được đồng ý. Đám cưới đơn giản nhưng ấm áp của chị Trang và anh Nguyên khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và chúc phúc cho chuyện tình đẹp của anh chị. May mắn hơn hai cặp đôi trên, anh Nguyễn Hữu Công (sinh năm 1994) và Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1995) đã được tổ chức đám cưới đúng nghĩa sau 5 tháng hoãn để vào Đà Nẵng chống dịch. Trước khi nhận nhiệm vụ vào Đà Nẵng chống dịch, anh Công cùng "nửa kia" lên kế hoạch chụp ảnh cưới và háo hức đón chờ ngày trọng đại vào giữa tháng 8/2020. Tuy nhiên, do dịch bệnh bùng phát trở lại, hai người quyết định hoãn cưới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch, hoàn thành cách ly Công cầu hôn Hà lần thứ 2 và nhận được cái gật đầu từ cô. Cặp đôi sau đó đã tổ chức đám cưới sau 5 tháng phải hoãn do tình hình dịch bệnh. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Những điều cần lưu ý khi tổ chức đám cưới mùa dịch Covid-19 - Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp

Đám cưới online của nữ điều dưỡng Đỗ Thị Ngọc Diệp (24 tuổi) đã diễn ra tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện dã chiến số 16, thành phố Hồ Chí Minh đang gây chú ý mới đây trên MXH. Do tình hình dịch bệnh phức tạp, đám cưới của nữ điều dưỡng Ngọc Diệp đã phải tổ chức ở ba đầu cầu, Một đầu cầu ở nhà chú rể tại Hà Nội, một từ các quan khách tham dự ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Điểm cầu thứ ba ở nơi cô dâu đang công tác, tại phòng họp của Bệnh viện dã chiến. Trước đó, hai bên gia đình đã ấn định ngày tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, vì dịch bệnh tại TP HCM diễn biến phức tạp, cô cùng các đồng nghiệp đã vào Nam hỗ trợ. Tuy nhiên do số ca bệnh tăng nhanh, để giữ lời hứa nên cô đã tổ chức đám cưới online tại nhà kho ở Bệnh viện dã chiến số 16. Để thực hiện trong khi thời gian rất gấp rút, họ tìm mọi đầu mối có thể để mượn áo dài, sửa lại cho vừa vặn với cô dâu. Được sự giúp đỡ của mọi người, mọi vật dụng lần lượt được đem đến như vải đỏ, hoa, trái cây, bánh cưới in tên cô dâu, chú rể “Quang Huy - Ngọc Diệp”,... Đám cưới đặc biệt trong viện dã chiến của Ngọc Diệp nơi tuyến đầu chống dịch đã lan tỏa mạnh mẽ trên MXH. Nhiều người đã gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp, mong dịch sớm yên để tất cả quay về cuộc sống bình thường. Cũng như cô dâu Ngọc Diệp, cặp đôi Lê Thị Thủy Trang (27 tuổi) và chú rể Võ Hoàng Nguyên (27 tuổi) cũng có đám cưới online "độc nhất vô nhị" vì ở gần khu vực phong tỏa phòng dịch COVID-19. Cô dâu Thủy Trang là điều dưỡng tại BV Nguyễn Tri Phương (Q.5), do dịch bệnh bùng phát ngoài dự kiến, thay vì dời đám cưới nhưng với mong muốn được “về một nhà” tiện chăm sóc nhau trong mùa dịch, chú rể đã thuyết phục hai bên nội ngoại tổ chức đám cưới online và được đồng ý. Đám cưới đơn giản nhưng ấm áp của chị Trang và anh Nguyên khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và chúc phúc cho chuyện tình đẹp của anh chị. May mắn hơn hai cặp đôi trên, anh Nguyễn Hữu Công (sinh năm 1994) và Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1995) đã được tổ chức đám cưới đúng nghĩa sau 5 tháng hoãn để vào Đà Nẵng chống dịch. Trước khi nhận nhiệm vụ vào Đà Nẵng chống dịch, anh Công cùng "nửa kia" lên kế hoạch chụp ảnh cưới và háo hức đón chờ ngày trọng đại vào giữa tháng 8/2020. Tuy nhiên, do dịch bệnh bùng phát trở lại, hai người quyết định hoãn cưới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch, hoàn thành cách ly Công cầu hôn Hà lần thứ 2 và nhận được cái gật đầu từ cô. Cặp đôi sau đó đã tổ chức đám cưới sau 5 tháng phải hoãn do tình hình dịch bệnh. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Những điều cần lưu ý khi tổ chức đám cưới mùa dịch Covid-19 - Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp