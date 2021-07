Đám cưới online mùa dịch, ý tưởng tuyệt vời của cặp đôi Sài thành

Mới đây, hình ảnh của một cặp đôi tổ chức đám cưới online ở TP HCM đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không gian của hôn lễ vô cùng đơn giản, gọn nhẹ theo đúng tinh thần phòng chống dịch COVID-19. Đám cưới mùa dịch nên chỉ tổ chức gọn nhẹ, thông qua ứng dụng trực tuyến. Cặp đôi Khánh Thi (TP HCM) và Văn Quan (Huế) đã nhận được lời chúc phúc từ quan viên hai họ được gửi qua màn hình máy tính. Cô dâu vẫn mặc áo dài đỏ xinh đẹp, duyên dáng, chú rể mặc vest lịch lãm. Bàn thờ gia tiên, không gian tiệc cưới được chuẩn bị chu đáo…Tuy nhiên không gian tiệc cưới chỉ có cô dâu, chú rể. Được biết, do tình hình dịch bệnh COVID-19 bất ngờ ập đến, họ phải dời lịch, đăng ký kết hôn và dọn về sống chung trước khi tổ chức lễ cưới.Đám cưới độc đáo này đã nhận về sự quan tâm cực lớn từ cư dân mạng, ai cũng thông cảm và thấu hiểu cho các cặp đôi sắp cưới trước tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện tại. Dù được tổ chức trực tuyến nhưng không khí đám cưới của cặp đôi này vẫn hân hoan và náo nhiệt không kém những đám cưới bình thường khác. Trước đó, trên MXH cũng từng xuất hiện đám cưới online tương tự của cô dâu Thủy Trang. Đám cưới nhỏ xíu chỉ có sự góp mặt của 4 thành viên gồm 3 người và 1 boss. Đây cũng được coi là màn rước dâu nhanh nhất Việt Nam khi chú rể lên lầu 2 đón cô dâu xuống tầng trệt chỉ trong 5 phút. Một đám cưới khác ở Nghệ An cũng khiến netizen "ngã ngửa" với dàn bê tráp toàn các chú, các bác lớn tuổi. Vì dịch COVID-19 không thể mời thanh niên trai tráng, nên chú rể đành nhờ các chú, các bác giúp mình bê tráp cưới. Màn rước dâu có 1-0-2 này được xem là độc lạ nhất từ trước đến giờ. Một lễ rước dâu vắng vẻ khác chỉ vỏn vẹn 6 người ở Nghệ An gồm cô dâu, chú rể và 4 người thân hai bên nội, ngoại. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Những điều cần lưu ý khi tổ chức đám cưới mùa dịch Covid-19 - Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp

