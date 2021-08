Bị hỏi lấy đâu ra tiền làm từ thiện, TikToker đáp lời choáng

Nếu ai tham gia mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng c thì ít nhiều biết đến tài khoản "Lâm Ống Húc" với những video đi trao tặng quà từ thiện là những chiếc bánh, hộp khẩu trang, chai nước suối... cho những cô, chú cơ nhỡ và đang gặp khó khăn vì dịch COVID-19. Được biết, TikToker của những video đi trao quà từ thiện cho người nghèo trên là anh chàng 9x Phạm Tùng Lâm, 30 tuổi, làm thiết kế nội thất gỗ tại TP Thủ Đức, TP HCM. Trên chiếc xe cà tàng, TikToker Lâm Ống Húc chất đầy bánh mì và sữa hộp, khẩu trang và rong ruổi khắp thành phố để tặng quà từ thiện cho người lao động nghèo, người lớn tuổi đang chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh. Trước những hành động đấy ấm lòng của TikToker "Lâm Ống Húc", nhiều người tò mò không biết làm gì mà lại có nhiều tiền, thường xuyên làm từ thiện như vậy. Trước thắc mắc khá nhạy cảm này, TikToker "Lâm Ống Húc" lại có cách giải đáp siêu dễ thương. Cụ thể, anh Lâm Ống Húc tiết lộ: “Con buôn bán vì đam mê, chứ lời lãi gì tầm này? Nhà con bán vàng mà!". Và cho những ai thắc mắc anh chàng làm nghề gì, đó chính là thiết kế nội thất. Còn câu nói trên chỉ là đùa vui đến từ anh Lâm Ống Húc. Đặc biệt, sau mỗi lần phát quà, hiện tượng mạng họ Phạm luôn nhắc nhở người dân phải giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Anh Lâm Ống Húc chia sẻ: "Tôi vẫn nhớ như in cái hình ảnh bác xe ôm cho tôi nửa ổ bánh mì lúc bụng tôi đói cồn cào, cô bán trà đá chờ tôi về để cho chai nước mát lạnh... Hay có những thằng bạn đi lượm ve chai cùng mỗi khi thấy tôi ít 'hàng' quá thì chia cho tôi một mớ. Tôi chợt nhận ra người nghèo như mình cũng có tình có nghĩa của họ. Đó cũng chính là lý do tôi kiên trì việc làm thiện nguyện giữa mùa dịch”. TikToker chuyên làm từ thiện cho biết thêm. Dù các phần quà của anh Lâm chỉ là ổ bánh mì, hộp sữa, cái khẩu trang nhưng chính cách trò chuyện thân thiết, gần gũi của chàng trai trẻ khiến người nhận cảm thấy ấm lòng. Được biết, do làm thiện nguyện cá nhân, không có tổ chức nên Lâm không có giấy đi đường. Chính những video ghi lại hành trình từ thiện của mình, anh đã lấy đó giải thích cho lực lượng chức năng. Mời quý độc giả xem video: Anh Lâm "xí gạt" ông chú đi xe đạp, "xin" 20K đổ xăng và cho lại 500K và bánh mì, khẩu trang. Nguồn: Lâm Ống Húc

