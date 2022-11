Xôn xao clip Trang Nemo “đi đường quyền” một cô gái tại shop

Trên MXH bất ngờ xuất hiện đoạn clip được cho là ghi lại cảnh Trang Nemo "đi đường quyền" với một bé gái ngay tại shop thời trang của mình. Đoạn clip này được đăng tải ngay tại trang cá nhân chính của hot girl Trang Nemo, tuy nhiên thực hư ra sao vẫn là ẩn số khiến netizen tò mò. Theo đoạn clip lại, thời điểm này "hot girl bán hàng online" gọi cô gái lại nói chuyện, tuy nhiên sau đó Trang Nemo đã dùng chân đạp mạnh vào người cô gái đó, ngã xuống đất. Không biết clip trên quay vào thời gian nào, nhưng hành động của cô gái được cho là Trang Nemo đã làm không ít người bức xúc. Đoạn clip này hiện tại đang lan truyền rộng khắp trên MXH, cư dân mạng bàn tán không ngớt. Đây không phải lần đầu tiên Trang Nemo có hành động gây gỗ đánh nhau, quay lại rồi đưa lên MXH. Trước đó nàng hot girl này từng gây gỗ, đánh nhau với hot girl Trần My do xích mích về chuyện buôn bán. Theo thông tin đăng tải, do Trang Nemo tố Trần My sử dụng hình ảnh của mình không xin phép, bán hàng kém chất lượng nên đôi bên gặp mặt đối chất. Sau một hồi đôi co giữa hai bên, Trang Nemo đã đánh nhau với Trần My, thậm chí cô nàng còn livestream lên MXH. Dù rằng là một hot girl nổi tiếng với hàng trăm ngàn lượt theo dõi, tuy nhiên Trang Nemo vướng vào lùm xùm, thị phi không hay ho. Trang Nemo cũng từng livestream tố nhân viên tuồn hàng ra ngoài bỏ túi hàng trăm triệu đồng hồi năm 2021. Cô gái này còn quay clip nhảy khoe đổ xăng G63 tại khu vực cấm dùng điện thoại khiến nhiều người chỉ trích,...Ảnh: Tổng hợp

