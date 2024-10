Xoài Non tung tin nhắn của kẻ nói xấu mình trên sóng livestream

Xoài Non luôn là cái tên được đông đảo cộng đồng mạng quan tâm và chú ý, không chỉ nhờ vẻ ngoài như búp bê lai Tây mà còn cả tính cách hồn nhiên, đáng yêu. Mới đây, cái tên Xoài Non lại tiếp tục gây bão mạng khi nàng hotgirl 2k2 này vô tình trở thành tâm điểm để mỉa mai ngay trên sóng livestream.

Xoài Non trở thành tâm điểm chú ý khi bị công khai nói xấu ngay trên sóng livestream.

Cụ thể, trên sóng livestream bán hàng, hai nhân viên trường quay quên tắt mic đã dùng giọng điệu khinh miệt gọi Xoài Non là "nó" và bàn luận về đời tư của cô nàng: "Nó chảnh thì thôi nhé! Nó với Gil Lê quen nhau thiệt á"... Sự việc nhanh chóng đi quá xa khi Xoài Non sượng trân và khó chịu ra mặt. Nữ nhân viên trên khi thất thố cũng đã có hành động xin lỗi ngay trên sóng livestream song vẫn nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Vụ việc Xoài Non bị công khai nói xấu trên sóng livestream khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Sự việc được đông đảo cư dân mạng quan tâm và đứng về phía Xoài Non, lên tiếng chỉ trích hai nữ nhân viên không chuyên nghiệp trong công việc, công khai nói xấu người khác. Xoài Non sau đấy cũng đã có lên tiếng chính thức về vụ việc không may này. Cô công khai tin nhắn của nữ nhân viên trên đã gửi để xin lỗi mình sau phiên livestream vừa qua. Trong tin nhắn riêng với Xoài Non, nữ nhân viên thừa nhận hành động của mình đã ảnh hưởng đến cả ekip và nàng hot girl.

Tin nhắn xin lỗi của nữ nhân viên đến Xoài Non.

Không chỉ có thế, Xoài Non cũng lên tiếng về một số thông tin nhiều người tố bên ekip của cô tạo content bẩn để câu view.

"Mình chỉ biết nói là bé nhân viên cũng đã xin lỗi rồi. Còn chuyện content thì mình nghĩ ai xem cả buổi live sẽ biết là khi mọi chuyện đến, mình với cả ekip còn chưa hiểu chuyện gì, thì nó đã xảy ra rồi. Nhiều bạn nói mình tạo content bẩn để câu view. Thiệt sự mình phải đi live kiếm tiền thì trả bao nhiêu cho đủ để bạn kia hi sinh cái mác nhân viên phải không?" - Xoài Non chia sẻ.

Xoài Non mong muốn mạng hoan hỉ bỏ qua chuyện để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân, nhân viên và nhãn hàng đang hợp tác.

Trước đó, sau khi nghe nữ nhân viên nói xấu, tâm trạng của Xoài Non khó chịu và buồn ra mặt. Khi Gil Lê đến cùng livestream, cô nàng mới phần nào tươi tỉnh trở lại. Cô còn ẩn ý với Gil Lê về chuyện bị toxic và ăn hiếp. "Mấy cái tiêu cực đó mình kệ, mọi người cho qua đi, không sao đâu" - Gil Lê động viên và an ủi Xoài Non.

Gil Lê có mặt tại phiên livestream hôm đó cũng có hành động an ủi Xoài Non.

Vụ việc này vẫn đang thu hút đông đảo người quan tâm và theo dõi.