“Hot girl áo dài” Sài thành “nghiện biển”, ảnh check in bạt ngàn

Võ Ngọc Trân nổi tiếng trên mạng xã hội với danh xưng “Hot girl áo dài” Sài thành. Hiện tại dù đã lên đại học nhưng cô nàng vẫn là một trong số những gái xinh đình đám với hơn 950.000 lượt theo dõi trên Instagram. Nhan sắc của cô nàng đã nhiều lần được ca ngợi trên báo chí nước ngoài. Theo dõi trang cá nhân của Võ Ngọc Trân, nàng hot girl này rất thích đi biển, check in bikini khoe vóc dáng trên bãi biển. Cứ vài 3 post lại có 1 post trên biển và đây cũng là những bức ảnh đạt nhiều like nhất của nàng hot girl. Võ Ngọc Trân rất đầu tư lựa chọn bikini đa dạng, hầu như ít khi thấy cô nàng mặc lại bộ nào 2 lần. N Những bộ bikini của Ngọc Trân được cắt xẻ táo bạo, trang trí cầu kỳ nhưng vẫn lộ rõ làn da trắng sứ, tôn lên vòng 1, vòng 3 “bốc lửa” cùng vòng eo con kiến. Có thể gọi Võ Ngọc Trân là "người chơi hệ biển" vì trên Instagram cũng như facebook cô đã check in hầu hết các địa điểm biển nổi tiếng của Việt Nam. Từ đón hoàng hôn ở Phú Quốc, tắm biển Đà Nẵng, chèo sup ở Nha Trang, Bà Rịa Vũng Tàu đến những vùng biển đảo vắng người như Lý Sơn, Côn Đảo hay tọa độ sang chảnh, biệt lập như Ninh Vân Bay,... Chuyến đi biển nào của Võ Ngọc Trân cũng khiến dân mạng nhấp nhổm vì body đẹp từng cen-ti-mét và gu thời trang đỉnh của chóp. Khi thì rất thể thao, cá tính khi thì lại mềm mại, nữ tính, quyến rũ vô cùng. Vào Instagram hay Facebook của Võ Ngọc Trân là hội con gái không bao giờ hết gợi ý đi biển mặc gì luôn. Một bí quyết cho thân hình “chuẩn không cần chỉnh” của Võ Ngọc Trân đó là chăm chỉ tập yoga, cô nàng thường check in dáng yoga dưới ánh hoàng hôn trên bờ biển, nhìn nghệ thuật vô cùng. Từ khi lên Đại học, Ngọc Trân theo đuổi hình tượng quyến rũ nên đôi khi cũng bị nhiều người chỉ trích hay có bình luận khiếm nhã. Thế nhưng, cách nàng hot girl phản ứng lại khiến nhiều người thán phục. Võ Ngọc Trân cho rằng thanh xuân chỉ có một lần, hãy mặc những gì mình thích để lưu giữ thanh xuân và vóc dáng của mình. Sau này 27, 28 tuổi không thể mặc thế này nữa mà sẽ chuyển sang phong cách khác. Cô nàng muốn cuộc đời mình có những bước chuyển giao rõ ràng, để sau này nhìn lại sẽ không hối tiếc.

