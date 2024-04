Xoài Non tung bộ ảnh chào hè, hở bạo khoe làn da cực mướt

Xoài Non (tên thật là Phạm Trang, sinh năm 2002) nổi tiếng từ khi còn là học sinh cấp ba nhờ gương mặt đẹp với đường nét rất Tây. Sau này, cô nàng được biết đến với danh xưng "vợ của streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis. Mới đây, Xoài Non vừa tung bộ ảnh chào hè gợi cảm. Trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng, cô nàng khoe nhan sắc nổi bật với trang phục mỏng manh. Gương mặt đẹp, thần thái rạng rỡ cùng vóc dáng nuột nà của người đẹp gốc Thái Bình thu hút sự chú ý. Ở tuổi 22, nhan sắc của Xoài Non được nhận xét ngày càng đằm thắm, mặn mà. Khác với vẻ ngây thơ, kẹo ngọt như khi còn là học sinh cấp ba, Xoài Non của hiện tại mang vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành. Trong mỗi khung hình, người đẹp sinh năm 2002 đều tươi tắn, rạng rỡ. Xoài Non có chiều cao không quá nổi bật (1m60) nhưng nhờ vóc dáng cân đối, cô nàng vẫn "cân đẹp" mọi phong cách. Xoài Non kết hôn với streamer Xemesis vào năm 18 tuổi. Thời điểm làm đám cưới, cô nàng nổi tiếng khi là một trong những cô dâu trẻ nhất Vbiz. Xoài Non từng chia sẻ, vì đã gặp đúng người ở đúng thời điểm nên cô sẵn sàng theo chồng về dinh. Xoài Non và Xemesis có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cách biệt 13 tuổi nhưng khi ở cạnh nhau, họ vẫn đẹp đôi. Streamer Xemesis từng chia sẻ, anh cảm thấy may mắn khi yêu và cưới Xoài Non. Còn nàng hot girl cũng từng tiết lộ, được chồng hết mực yêu chiều và hỗ trợ trong công việc.

