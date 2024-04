Xoài non diện đồ mỏng manh thả dáng “căng đét” chào hè

Mới đây, hot girl Xoài Non - vợ của streamer "giàu nhất Việt Nam" Xemesis đã đang tải lên trang cá nhân loạt ảnh chào hè xinh xắn. Cô nàng diện chiếc áo lưới mỏng, kết hợp cùng quần short trắng, vừa năng động nhưng cũng rất gợi cảm. Xoài Non cũng không quên đu trend với chiếc kẹp tóc hoa đang hot. Chỉ sở hữu chiều cao 1m60 nhưng với vóc dáng cân đối, Xoài Non dễ dàng cân nhiều outfit. Dưới bài đăng trên trang cá nhân, nhiều fan của cô đã không khỏi xuýt xoa với vẻ xinh đẹp và đáng yêu này Bà xã Xemesis nổi tiếng là một KOL thế hệ Gen Z nên bài đăng của Xoài Non thu hút rất nhiều lượt tương tác Trước đây, cô nàng cũng không ngần ngại đăng những bức hình diện bikini khoe dáng triệt để. Nàng hot girl gây ấn tượng với khuôn mặt lai Tây sắc sảo, dù có bố mẹ là người Việt 100%. Ngoài sự nổi tiếng của mình, Xoài Non khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ và ghen tỵ với cuộc hôn nhân viên mãn cùng Xemesis, một streamer nổi tiếng tại Việt Nam. Xemesis, tên thật là Hiếu Nghiêm, sinh năm 1989, là một trong những streamer giàu nhất tại Việt Nam và nổi tiếng với biệt danh “streamer giàu nhất Việt Nam”. Từ sau khi lên xe hoa, hot girl gen Z được ngưỡng mộ bởi diện mạo ngày càng xinh đẹp, quyến rũ và được chồng cưng chiều hết mực. Cô nàng cũng thường cập nhật hình ảnh về cuộc sống chanh sả của mình.

