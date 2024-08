Xoài Non sắc sảo trong ảnh mới, netizen đồng loạt bình luận "hết non"

Nếu như trước đây, Xoài Non thường xuất hiện với phong cách trẻ trung, pha chút quậy, nghịch ngơm thì mới đây, trong bộ ảnh mới, cô nàng lột xác hoàn toàn từ phong cách, thần thái. Diện thiết kế set váy màu đen đơn giản, Xoài Non trông vô cùng trưởng thành, gợi cảm trong bộ ảnh lần này. Cách tạo dáng của cô nàng cũng bớt đi nét tinh nghịch thường thấy. Có thể thấy sau biến cố hôn nhân, có vẻ Xoài Non đã có sự trầm tĩnh hơn, ổn trọng hơn so với trước đây. Cách đây ít lâu, Xoài Non đăng tải loạt ảnh ở biển với thiết kế xuyên thấu khiến nhiều người không ngừng xuýt xoa. Nhìn vào những hình ảnh này, người theo dõi của cô nàng đã phải thốt lên: "Xoài đã hết non rồi", "nhìn cô gái này thần thái trưởng thành hơn trước rất nhiều luôn á, có vẻ sau khi ly hôn Xoài đã lớn hơn nhiều trong suy nghĩ". Hình ảnh một cô gái tóc vàng lai Tây đã trở thành thương hiệu đặc trưng của cô nàng, hiện tại vẻ đẹp ấy còn đằm thắm hơn, quyến rũ hơn trước. Sau khi xác nhận ly hôn với Xemesis, Xoài Non vướng nghi vấn hẹn hò với Gil Lê. Từ việc xuất hiện cùng trên livestream, cặp đôi Xoài Non và Gil Lê bị bắt gặp tình tứ nhiều lần ngoài đời. Dù chưa lên tiếng chính thức xác nhận về tin đồn hẹn hò, thế nhưng cặp đôi không ngại thoải mái "phát cẩu lương" trên các livestream gần đây. Có thể thấy, Xoài Non - Gil Lê không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những lời bàn tán của dư luận, cả 2 bên nhau theo cách bình yên đầy ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)

Nếu như trước đây, Xoài Non thường xuất hiện với phong cách trẻ trung, pha chút quậy, nghịch ngơm thì mới đây, trong bộ ảnh mới, cô nàng lột xác hoàn toàn từ phong cách, thần thái. Diện thiết kế set váy màu đen đơn giản, Xoài Non trông vô cùng trưởng thành, gợi cảm trong bộ ảnh lần này. Cách tạo dáng của cô nàng cũng bớt đi nét tinh nghịch thường thấy. Có thể thấy sau biến cố hôn nhân, có vẻ Xoài Non đã có sự trầm tĩnh hơn, ổn trọng hơn so với trước đây. Cách đây ít lâu, Xoài Non đăng tải loạt ảnh ở biển với thiết kế xuyên thấu khiến nhiều người không ngừng xuýt xoa. Nhìn vào những hình ảnh này, người theo dõi của cô nàng đã phải thốt lên: "Xoài đã hết non rồi", "nhìn cô gái này thần thái trưởng thành hơn trước rất nhiều luôn á, có vẻ sau khi ly hôn Xoài đã lớn hơn nhiều trong suy nghĩ". Hình ảnh một cô gái tóc vàng lai Tây đã trở thành thương hiệu đặc trưng của cô nàng, hiện tại vẻ đẹp ấy còn đằm thắm hơn, quyến rũ hơn trước. Sau khi xác nhận ly hôn với Xemesis, Xoài Non vướng nghi vấn hẹn hò với Gil Lê. Từ việc xuất hiện cùng trên livestream, cặp đôi Xoài Non và Gil Lê bị bắt gặp tình tứ nhiều lần ngoài đời. Dù chưa lên tiếng chính thức xác nhận về tin đồn hẹn hò, thế nhưng cặp đôi không ngại thoải mái "phát cẩu lương" trên các livestream gần đây. Có thể thấy, Xoài Non - Gil Lê không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những lời bàn tán của dư luận, cả 2 bên nhau theo cách bình yên đầy ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)