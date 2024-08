Xoài Non nàng hotgirl Việt không ngại hở bạo, chuộng đồ gợi cảm

Hai tháng sau khi ly hôn với Xemesis, Xoài Non gây xôn xao khi bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật với ca sĩ Gil Lê khi đi chơi thể thao. Hiện cả hai chưa lên tiếng về việc này. Xoài Non (SN 2002) tên thật là Phạm Thùy Trang, là một trong những người đẹp có lượt theo dõi đông đảo trên nền tảng Instagram với hơn 2,4 triệu lượt. Sở hữu vóc dáng thon thả, 3 vòng gợi cảm, Xoài Non cân được nhiều thể loại ăn mặc khác nhau từ nhẹ nhàng, cá tính đến quyến rũ. Nàng hotgirl thường xuyên khoe dáng với áo tắm 2 mảnh - xu hướng đang được các sao nữ ưa chuộng trong mùa hè này. Trang phục gợi cảm giúp Xoài Non khoe trọn được hình thể săn chắc cùng vòng eo thon gọn. Xoài Non nhạy bén trong việc nắm bắt các xu hướng thời trang của giới trẻ. Chính bởi vậy, cô nàng luôn thu hút được lượng người theo dõi lớn. Sở hữu vóc dáng mảnh mai, Xoài Non chuộng những trang phục hở vai. Phong cách thời trang của Xoài Non được khen ngợi là ngày càng gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét ngọt ngào. Xoài Non cũng không ngại đăng những bức ảnh bikini trong các dịp nghỉ dưỡng. Nàng hotgirl cũng thường xuyên lựa chọn những trang phục tôn lên được vóc dáng như áo cổ yếm, đầm ôm, chân váy ngắn... tạo nên hình ảnh nữ tính, quyến rũ

Hai tháng sau khi ly hôn với Xemesis, Xoài Non gây xôn xao khi bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật với ca sĩ Gil Lê khi đi chơi thể thao. Hiện cả hai chưa lên tiếng về việc này. Xoài Non (SN 2002) tên thật là Phạm Thùy Trang, là một trong những người đẹp có lượt theo dõi đông đảo trên nền tảng Instagram với hơn 2,4 triệu lượt. Sở hữu vóc dáng thon thả, 3 vòng gợi cảm, Xoài Non cân được nhiều thể loại ăn mặc khác nhau từ nhẹ nhàng, cá tính đến quyến rũ. Nàng hotgirl thường xuyên khoe dáng với áo tắm 2 mảnh - xu hướng đang được các sao nữ ưa chuộng trong mùa hè này. Trang phục gợi cảm giúp Xoài Non khoe trọn được hình thể săn chắc cùng vòng eo thon gọn. Xoài Non nhạy bén trong việc nắm bắt các xu hướng thời trang của giới trẻ. Chính bởi vậy, cô nàng luôn thu hút được lượng người theo dõi lớn. Sở hữu vóc dáng mảnh mai, Xoài Non chuộng những trang phục hở vai. Phong cách thời trang của Xoài Non được khen ngợi là ngày càng gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét ngọt ngào. Xoài Non cũng không ngại đăng những bức ảnh bikini trong các dịp nghỉ dưỡng. Nàng hotgirl cũng thường xuyên lựa chọn những trang phục tôn lên được vóc dáng như áo cổ yếm, đầm ôm, chân váy ngắn... tạo nên hình ảnh nữ tính, quyến rũ