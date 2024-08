Xoài Non lộ nhan sắc “cam thường” trong ồn ào hẹn hò với Gil Lê

Xoài Non - nàng hotgirl sinh năm 2002 đang là nhân vật chiếm trọn spotlight trên các kênh phương tiện truyền thông. Và mới đây, người đẹp lại gây xôn xao cõi mạng khi thoải mái ôm hôn Gil Lê dù mới báo tin chồng cũ chưa đầy hai tháng. Xoài Non, tên thật là Phạm Trang và từng nổi đình đám trên mạng xã hội Instagram vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, có đường nét gương mặt lai Tây. Điểm thu hút của người đẹp khiến nhiều người “thương nhớ” là đôi mắt to tròn, sáng và mũi cao. Ngoài ra, hot girl sinh năm 2002 còn sở hữu làn da trắng mịn không tì vết, giúp cô càng thêm “phát sáng” trong mọi khung hình. Đặc biệt, nếu như nhiều người nổi tiếng sợ hãi trước “hung thần” camera thường thì Xoài Non lại bình thản trước điều này và khiến nhiều người xuýt xoa. Cô nàng 22 tuổi "phát sáng" với làn da trắng không tì vết, đường nét gương mặt lai Tây sắc sảo. Ống kính camera thường cũng khó lòng dìm sắc của Xoài Non. Không cần qua bước chỉnh sửa hình ảnh, Xoài Non vẫn được khen ngợi xinh lung linh. Nhan sắc "cam thường" bất bại của Xoài Non tại một sự kiện. Điểm cộng của Xoài Non là có vóc dáng thon thả, quyến rũ nên mỗi lần cô nàng lên đồ là nhiều người xuýt xoa. Từ những bộ đầm ôm sát body, giúp khoe vóc dáng triệt để cho đến trang phục theo phong cách trong sáng, thơ ngây, cô nàng 22 tuổi đều dễ dàng “cân đẹp”.

