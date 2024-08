Xoài Non nức nở khen Gil Lê sau tin đồn tình ái

Sau lần bị bắt gặp ôm hôn ở sân tập Pickle ball, Xoài Non và Gil Lê dần trở nên thoải mái hơn trong việc tương tác, trò chuyện qua lại với đối phương. Động thái này của cả hai được cho là đang ngầm công khai chuyện tình cảm.

Rạng sáng ngày 16/8, Xoài Non đăng tải ảnh chụp cận khuôn mặt của Gil Lê. Cô nàng hào hứng chia sẻ thêm: "Cũng may đẹp trai, chứ không làm nết này là chê". Dựa vào khung hình phía sau Gil Lê, nhiều khán giả suy đoán cả hai đã có khoảng thời gian đi ăn đêm, hoặc tranh thủ hẹn hò riêng giữa lịch trình công việc bận rộn.

Xoài Non thoải mái khoe Gil Lê ở trên tài khoản cá nhân. Ảnh: Sưu tầm

Xoài Non và Gil Lê ôm nhau đầy tình cảm trong phiên livestream đầu tiên sau khi vô tình được khán giả bắt gặp ôm, hôn ở chốn đông người. Ảnh: Sưu tầm

Khi câu chuyện hẹn hò hạ nhiệt, Xoài Non và Gil Lê có phản ứng khác nhau. Về phía Xoài Non, cô nàng gần như khá thoải mái trong việc đăng tải hình ảnh đối phương, còn tích cực tương tác, trò chuyện với "nửa kia" trong một số phiên livestream. Còn Gil Lê có phần im lặng, bởi nữ ca sĩ chưa từng đăng tải bất kỳ hình ảnh nào của Xoài Non, dù ở các phiên livestream đều hết mực quan tâm, chăm sóc đối phương. Sự dịu dàng, tinh tế của Gil Lê dành cho Xoài Non khiến một bộ phận người hâm mộ vô cùng ghen tỵ.

Trước việc Xoài Non và Gil Lê là một cặp, đa số khán giả đều tỏ ra cởi mở, nhiệt tình ủng hộ. Bởi nhiều người nhận xét rằng cả hai khá đẹp đôi, và vô tình bị bắt gặp tình tứ ở chốn đông người khi đều độc thân. Về việc ôm hôn tại sân tập Pickle ball, cho đến nay Xoài Non và Gil Lê vẫn nhất quyết giữ im lặng dù dân tình ra sức tò mò, hỏi han.