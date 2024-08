Vụ gái xinh bị chụp lén trên sân pickleball gây tranh cãi

Mới đây, một khoảnh khắc lại khiến bộ môn pickleball mang tiếng oan. Theo đó, một cô gái chia sẻ lý do khiến chồng mình bỗng chăm chỉ đi tập thể dục, hoá ra vì thời trang trên sân của Pickleball quá… mát mẻ. Đính kèm bài viết là hình ảnh một cô gái diện váy ngắn, cùng với áo tập hở hang và khoe trọn vòng một khi chơi pickleball. Bên dưới bài viết, nhiều người thi nhau bình luận tranh cãi. Đúng là cô gái trên sân kia ăn mặc quá mát mẻ, nhưng nếu đánh đồng với toàn bộ người chơi pickleball đều diện quần áo tập như vậy thì oan uổng quá. Đúng là pickleball đang thu hút một lượng lớn trai xinh gái đẹp đến sân chụp ảnh, đánh được vài đường rồi lại cầm vợt đi về. Nhưng không thể phủ nhận môn thể thao này iúp trend thể thao năm nay phát triển hơn hẳn. Dưới bài viết nhiều người để lại lời khuyên, sân pickleball thường là sân mở, thi đấu công khai. Nên các bạn nữ nhất định phải cẩn thận khi chọn sân và chọn trang phục tập luyện. Các bạn nữ nên ăn mặc kín đáo, ngắn vừa đủ để thoải mái chạy và tung vợt trên sân. Một bộ trang phục khác cũng nhận về nhiều bình luận tiêu cực khi chơi pickleball. Việc chọn trang phục khi chơi thể thao dẫu biết là tự do cá nhân nhưng dẫu sao các bạn nữ cũng nên chú ý để đảm bảo an toàn cho bản thân. Hình ảnh chụp lén 2 bạn nữ chơi pickleball đang khiến netizen bàn tán xôn xao. Pickleball nhất định là bộ môn hot nhất mùa hè năm nay! Điểm được yêu thích của bộ môn này vừa dễ đánh, còn trang phục lại siêu thời trang và trendy với người chơi. Chính những điều này khiến nhiều người chơi nó bị mang tiếng là bộ môn làm màu cho giới hot boy, hot girl.

Mới đây, một khoảnh khắc lại khiến bộ môn pickleball mang tiếng oan. Theo đó, một cô gái chia sẻ lý do khiến chồng mình bỗng chăm chỉ đi tập thể dục, hoá ra vì thời trang trên sân của Pickleball quá… mát mẻ. Đính kèm bài viết là hình ảnh một cô gái diện váy ngắn, cùng với áo tập hở hang và khoe trọn vòng một khi chơi pickleball. Bên dưới bài viết, nhiều người thi nhau bình luận tranh cãi. Đúng là cô gái trên sân kia ăn mặc quá mát mẻ, nhưng nếu đánh đồng với toàn bộ người chơi pickleball đều diện quần áo tập như vậy thì oan uổng quá. Đúng là pickleball đang thu hút một lượng lớn trai xinh gái đẹp đến sân chụp ảnh, đánh được vài đường rồi lại cầm vợt đi về. Nhưng không thể phủ nhận môn thể thao này iúp trend thể thao năm nay phát triển hơn hẳn. Dưới bài viết nhiều người để lại lời khuyên, sân pickleball thường là sân mở, thi đấu công khai. Nên các bạn nữ nhất định phải cẩn thận khi chọn sân và chọn trang phục tập luyện. Các bạn nữ nên ăn mặc kín đáo, ngắn vừa đủ để thoải mái chạy và tung vợt trên sân. Một bộ trang phục khác cũng nhận về nhiều bình luận tiêu cực khi chơi pickleball. Việc chọn trang phục khi chơi thể thao dẫu biết là tự do cá nhân nhưng dẫu sao các bạn nữ cũng nên chú ý để đảm bảo an toàn cho bản thân. Hình ảnh chụp lén 2 bạn nữ chơi pickleball đang khiến netizen bàn tán xôn xao. Pickleball nhất định là bộ môn hot nhất mùa hè năm nay! Điểm được yêu thích của bộ môn này vừa dễ đánh, còn trang phục lại siêu thời trang và trendy với người chơi. Chính những điều này khiến nhiều người chơi nó bị mang tiếng là bộ môn làm màu cho giới hot boy, hot girl.