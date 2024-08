Ngán ngẩm cảnh ông chồng uống say về nôn cả vào đầu con

Loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc một ông chồng say xỉn về nhà nôn cả vào đầu con được chia sẻ trên một hội nhóm Facebook thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Cảnh tưởng khủng khiếp này khiến nhiều người không khỏi bất bình với chị vợ. Có lẽ, đây không phải là lần đầu tiên anh chồng này say xỉn như vậy. "Em gọi anh từ lúc 22h, toàn nghe thấy tiếng 1.2.3 zooo, chú uống đi,ko nể anh à..? 1h sáng anh mới về,và sau đó là hậu quả mà nếu em ko chụp lại thì chắc anh cũng chẳng nhớ gì" - Chị vợ chia sẻ. Anh chồng thì sau khi tạo ra một "bãi chiến trường" đã ngủ quắc cần câu, chỉ còn mỗi chị vợ phải dọn dẹp: "Khổ thân đứa bé 13 tháng tuổi đang ngủ bị mẹ lôi dậy đi tắm, cũng khổ thân cho cả em nửa đêm phải dọn dẹp đống hậu trường của anh... Lắm lúc em nghĩ không biết em đi nhậu với bạn, 1h sáng về nôn vào đầu anh vậy, chắc anh...em ko trượt phát nào". Cô than thờ "Đàn bà, cũng có nhiều cái khổ, anh nhỉ??? Khổ nhất là có ông chồng nể bạn, nể bè nhưng lại không thương vợ, xót con...". Nhiều netizen đã bày tỏ cảm xúc: "Sợ quá, nhìn ám ảnh luôn, thương đứa con đang ngủ say quá. Chồng mình mà say không bao giờ được nằm cạnh con, kể cả có mùi men thôi cũng miễn, hôi lắm ai mà chịu được", "Anh chồng này quá vô tâm, vô trách nhiệm rồi, nhìn cảnh này mà xót con, xót cả chị vợ. Giờ say rồi còn biết gì nữa đâu". Trước đó, trên mạng xã hội những hình ảnh tương tự được chia sẻ cũng thu hút về rất nhiều sự chú ý. Trường hợp này ông chồng không chỉ "bất tỉnh nhân sự" mà còn nôn khắp sàn đến tận nhà vệ sinh. Bên cạnh đó, chị vợ đăng ảnh cũng không quên chia sẻ lí do chồng mình uống say chỉ bởi lời thách thức của anh bạn nhậu đi cùng. Những hình ảnh trên sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao. Nhiều bà vợ cũng tranh thủ bày tỏ đồng cảm với cô vợ trẻ trước tình cảnh của những anh chồng say xỉn. Một trường hợp khác thì không gây ra hậu quả là những bãi chiến trường khủng khiếp như vậy, nhưng khiến nhiều người không biết nên khóc hay cười. Ông chồng trong ảnh đi nhậu về, mang theo cả...1 chú chó lạ. Chị vợ bất lực chia sẻ: "Nghe chồng tôi kể lại thì lúc chồng tôi đang say mèm không biết trời đất gì, em chó này đã đi theo ổng một đoạn đường. Sau đó ổng say quá nằm bên vệ đường một lúc rồi dậy, đi men theo con đường dẫn về nhà, ẻm cũng đi theo ổng luôn." Những lúc say, các ông chồng thường làm những hành động không tưởng. Có thể nói, đối với cánh mày râu, việc dùng rượu để chúc mừng, giao lưu trong những cuộc gặp gỡ, trò chuyện là chuyện thường diễn ra. Tuy nhiên vui thôi chứ chẳng nên vui quá, tránh tình trạng quá chén gây nên những hậu quả không đáng có. (Ảnh: Tổng hợp Facebook)

