Xoài Non khiến netizen choáng với quà sinh nhật tặng bố

Xoài Non (Phạm Thùy Trang) đã trở thành một trong những bóng hồng nổi tiếng hàng đầu hiện nay. Hot girl 2k2 còn khiến mọi người càng thêm chú ý khi hẹn hò và kết hôn với "streamer giàu nhất Việt Nam" - Xemesis. Không chỉ xinh đẹp, dễ thương, hot girl Xoài Non cũng vô cùng tình cảm với gia đình, cô nàng không ngại chịu chi để mua những món quà đắt đỏ tặng gia đình mình. Mới đây, nàng hot girl 2k2 đã quyết định "chơi lớn" khi dành tặng cho bố mình món quà sinh nhật đắt đỏ có giá trị hàng chục triệu. Xoài Non đã chia sẻ đoạn video ngắn cô tặng quà sinh nhật cho người bố của mình cùng với lời chúc đơn giản: "Quà sinh nhật sớm cho ba yêu". Điều đáng nói ở đây chính là món quà cao cấp mà cô nàng dành cho cha. Nhân dịp đặc biệt này, Xoài Non tặng cho bố mình một đôi giày Âu của thương hiệu thời trang Louis Vuitton. Được biết, đây là đôi Loafers Black hiện đang được bán với giá hơn 30 triệu đồng. Món quà này giống như một lời phản bác của Xoài Non về việc cô nàng chỉ là "bình hoa di động" hay sống nhờ tiền Xemesis. Từng chia sẻ, Xoài Non cho biết vợ chồng cô cùng nhau kiếm tiền và vun vén hạnh phúc gia đình, hoàn toàn không có chuyện cô ở nhà tiêu tiền của chồng và tận hưởng cuộc sống nhung lụa. Cụ thể, Xoài Non chia sẻ: "Mình vẫn có công việc riêng, vẫn kiếm đủ tiền để lo cho bản thân và mua tặng chồng những gì chồng thích. Vợ chồng mình sống theo kiểu là "tiền ai nấy tiêu", không ai phụ thuộc ai". Gần nửa năm sống chung, Xoài Non chưa một lần thấy vỡ mộng hôn nhân. Cô không giống một vài người phụ nữ khác, thường bị sốc vì sự thay đổi của bạn đời trước và sau khi cưới. Đến hiện tại, Xoài Non luôn hạnh phúc cho biết cuộc sống hôn nhân của cô rất viên mãn. Ngoài việc được gia đình phía chồng thương yêu, cô cũng may mắn khi có được "một nửa" vô cùng hoàn hảo.

