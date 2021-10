Khoe ảnh cưới phụ huynh, Xoài Non chứng minh "đẹp từ trong trứng"

Trào lưu khoe ảnh cưới của phụ huynh đã hot một thời gian dài tuy nhiên gần đây lại khiến dân mạng "dậy sóng" trở lại. Nguyên nhân cũng là bởi Xoài Non – vợ streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis mới đây đã khoe loạt ảnh "cực phẩm" của bố mẹ mình. Hot girl Xoài Non (sinh năm 2002) là cái tên gây chú ý khi sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng và nụ cười tươi. , Câu nói "con nhà tông không giống lông thì giống cánh" chưa bao giờ đúng đến thế. Không tin cứ nhìn những người bức ảnh phụ huynh hồi trẻ của bố mẹ Xoài Non dưới đây. Nhan sắc của bố mẹ vợ streamer Xemesis "không phải dạng vừa" khi bố thì sở hữu chiếc mũi cao "cực phẩm", còn mẹ thì hồi con gái đã xinh đẹp trẻ trung với nước da trắng ngần. Chưa kể ảnh cưới của phụ huynh nhà Xoài Non khá hoành tráng chẳng kém gì đám cưới "siêu sang" tại khách sạn 5 sao được tổ chức với Xemesis. Thời đó, bố Xoài Non mặc vest xám bảnh bao thì mẹ nàng hot girl lại mặc váy cưới trắng đứng trên cầu, tà váy buông xuống cùng cách tạo dáng nghệ thuật. Ngoài ra, Xoài Non cũng khoe thành tích "khủng" của bố mình khi bố từng mặc áo cử nhân, tốt nghiệp Đại học Luật danh giá. Bố của Xoài Non còn tốt nghiệp đại học danh giá. Xoài Non cũng tâm sự về gia đình mình trên trang cá nhân: "Cách đây vài hôm mình có ngồi xem lại những tấm hình cũ, hôm đấy khi mình nhìn tấm hình này mình cứ nhìn mãi rồi khóc. Thời gian trôi nhanh quá, mình thì ngày càng lớn lên và bố mẹ mình thì ngày càng già đi... Hồi xưa hay ước mau lớn để được đi đây đi đó xa bố mẹ, còn bây giờ chỉ mong được về nhà với bố mẹ ở với bố mẹ là vui lắm rồi. Không biết từ bao giờ thấy bố mẹ cười, bố mẹ hạnh phúc là lòng mình vui biết bao. Chỉ mong bố mẹ luôn được bình an, mạnh khỏe hạnh phúc vui vẻ là mình sao cũng được". Bà xã Xemesis chia sẻ thêm. Những khoảnh khắc khoe ảnh phụ huynh của Xoài Non lập tức nhận về sự quan tâm lớn bởi ngoại hình của 2 vị phụ huynh này đúng là rất nổi bật.

