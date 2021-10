Khoe ảnh đi làm, hot girl Xoài Non xinh hết phần thiên hạ

Xoài Non (Phạm Thùy Trang) là một trong những hot girl Gen Z nổi bật trên mạng xã hội hiện nay. Không chỉ gây ấn tượng với tư cách là vợ của "streamer giàu nhất Việt Nam" - Xemesis, cô còn "hút hồn" các fan bởi vẻ ngoài xinh xắn theo phong cách lai Tây và tính cách hồn nhiên, dễ thương. Mới đây, hot girl Xoài Non - vợ của streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis đã đang tải lên trang instagram cá nhân của cô về bức ảnh được chụp trong lúc cô nàng đi làm. Điều đáng chú ý ở đây là nhan sắc đẹp hết phần thiên hạ của cô nàng. Trong ảnh, vợ streamer Xemesis mặc bộ váy của phụ nữ thập kỉ 70 cùng mũ hộp pillbox mang phong cách vintage nhưng vẫn rất sang trọng, quý phái thời ấy. Bức ảnh với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành "nghiêng sao cho đủ lòng anh" của Xoài Non khiến cư dân mạng đốn tim. Qua bức ảnh, có thể dễ dàng thấy được hình xăm ở ngực trái của cô. Được biết, hình xăm trên ngực trái của cô nàng là năm sinh của bố mẹ hot girl Gen Z. Cô quyết định xăm năm sinh của đấng sinh thành trên ngực để nhắc nhở bản thân phải yêu thương, không được làm bố mẹ bận tâm thêm. Cô nàng influencer Xoài Non - bà xã streamer Xemesis. Từ sau khi lên xe hoa, hot girl gen Z được ngưỡng mộ bởi diện mạo ngày càng xinh đẹp, quyến rũ và được chồng cưng chiều hết mực. Hiện tại, nhờ nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút cùng lối nói chuyện vui vẻ, dễ gần, hot girl Xoài Non có thể tự lập tài chính rất tốt từ công việc làm mẫu ảnh hay KOL nổi tiếng. Cô đã tạm dừng việc học để tập trung đi làm và phát triển sự nghiệp. Cũng chính vì lẽ đó mà đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về cô nàng hot girl này. Nhiều người cho rằng Xoài Non chỉ là "bình hoa di động" hay cô rất may mắn thì cưới được chồng giàu… Trên trang Instagram cá nhân, khi được mọi người hỏi rằng công việc đầu tiên kiếm ra tiền là gì, nữ người mẫu sinh năm 2002 đã thẳng thắn trả lời. Có thể thấy ngay từ khi còn đi học cấp 2, cô nàng đã bắt đầu làm những công việc nhỏ để kiếm tiền. Dù cho sau này cô nàng bỏ dở chuyện học hành thế nhưng nữ người mẫu xinh đẹp vẫn vô cùng tài năng khi có thể làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống. Hiện tại, dù đã là vợ của Streamer giàu có thế nhưng Xoài Non vẫn không ngừng cố gắng làm nhiều “JOB” khác nhau để tăng thêm thu nhập. Do vậy, những định kiến về “bỏ học”, “lấy chồng giàu” là ăn hại cũng nên được bài trừ. Mời quý độc giả xem video: Xemesis ngủ ngáy cực to trên live stream của Xoài Non/Ng Van Yenz

