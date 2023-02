Xoài Non kể về hành trình 5 năm bên nhau với chồng đại gia

Mới đây, Xoài Non đã đăng tải một thước phim, ghi lại những kỉ niệm đẹp của hai vợ chồng trong suốt 5 năm yêu nhau. Mở đầu là hình ảnh của khoảng thời gian Xoài Non và Xemesis mới hẹn hò, được lấy từ những vlog đầu tiên cả hai bắt đầu quay cùng nhau. Sau đó là một loạt những khoảnh khắc thể hiện sự yêu chiều mà Xemesis dành cho cô vợ hot girl. Được biết, Xoài Non và Xemesis lần đầu gặp nhau tại một sự kiện về game vào cuối năm 2018. Xoài Non và chồng chính thức công khai hẹn hò vào hồi tháng 02/2019 qua bức ảnh chụp chung được Xemesis đăng tải kèm dòng trạng thái “Young Mango” (dịch nghĩa: Xoài Non). Bởi khi đó, Xoài Non chưa đủ 18 tuổi nên Pew Pew - bạn thân của chồng cô trong hội “tứ hoàng streamer” đã đặt nickname cho cô nàng là Xoài Non. Và cái tên ấy đã gắn liền với gái xinh này đến tận thời điểm hiện tại. Cũng trong bài đăng về hành trình yêu, Xoài Non còn đưa bức ảnh đính hôn gây sốt một thời của mình và chồng cùng dòng tiết lộ hài hước. Cụ thể, Xoài Non có viết: “Lúc này chưa đủ tuổi cưới nên phải đính hôn trước. Gan ghê”. Ngoài ra, cô nàng còn chia sẻ lại nhiều khoảnh khắc đẹp của mình và chồng trong lễ cưới “bạc tỷ”, khi Xoài Non mới tròn 18 tuổi. Đặc biệt, Xoài Non tiết lộ rằng ngày này 4 năm trước chính là ngày streamer Xemesis tỏ tình cô nàng. Sau khi xem xong đoạn clip, ai nấy không khỏi ngưỡng mộ cuộc hôn nhân hạnh phúc của Xoài Non và ngay lập tức gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến hai vợ chồng. Hồi mới hẹn hò, Xoài Non và chồng cũng thường xuyên là chủ đề bị nhiều người bàn tán bởi sự chênh lệch nhiều về tuổi tác lẫn gia thế của hai bên gia đình. Trong khi Xemesis là một thiếu gia “sinh ra từ vạch đích”, thì người đẹp xuất thân từ một gia đình bình thường, thậm chí cô nàng đã nghỉ học từ lớp 10.

