Xemesis bị ném đá từ chuyện đào hoa, Xoài Non bức xúc đáp trả

Những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin vợ chồng Xoài Non và Xemesis từng suýt "toang" vì anh chàng vô tư xưng hô vợ chồng với một người con gái khác. Khi bị phát hiện, thay vì giải thích, nam streamer Xemesis còn trách ngược bạn gái không tin tưởng mình. Đứng trước những lời dèm pha và ném đá từ cư dân mạng dành cho chồng mình, mới đây hot girl Xoài Non đã lập tức lên tiếng đáp trả gay gắt, hòng bảo vệ ông xã cũng như bản thân. Đáng chú ý, gái xinh 2K còn khẳng định rằng: "Chuyện chồng mình xưng vợ chồng với người khác thì mình không biết các bạn nghe lấy thông tin từ đâu ra. Chứ mình khẳng định là không có rồi đó". "Người ta gọi chứ chồng tui không có trả lời. Còn mấy bạn ở đây bình luận trên cuộc sống hôn nhân vợ chồng mình, bảo sớm ly dị thì mình nghĩ hôn nhân là do duyên nợ. Sau này lỡ có vấn đề gì thì cũng là điều không ai muốn", Xoài Non nói thêm về những lùm xùm mấy ngày qua.Bà xã Xemesis cũng không quên dằn mặt những kẻ lắm chuyện: "Thay vì ngồi đây chê người khác khi không biết gì về họ thì xách mông lên và nâng cấp giá trị bản thân lên, cả bên ngoài lẫn bên trong nhé. Nghiệp là tự mình tạo mà ra". Thái độ gay gắt, nhìn thẳng vấn đề, đáp trả gãy gọn của hot girl Xoài Non đã giải quyết được sự hoang mang trong cộng đồng. Phản ứng này của Xoài Non được cộng đồng mạng rần rần ủng hộ. Thậm chí, cô nàng còn được khen đúng chuẩn con dâu nhà hào môn. Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002, cô nàng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng và truyền thông khi kết hôn với Xemesis. Vợ chồng Xoài Non và Xemesis được cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ với đám cưới cực kỳ sang trọng như trong cổ tích. Thời gian gần đây Xoài Non còn được rất nhiều fan hâm mộ ca ngợi là hot girl "không góc chết" trong giới trẻ ngày nay. Trên mạng xã hội họ thường xuyên đăng tải những hình ảnh vô cùng tình cảm khiến nhiều người phải ghen tị.

