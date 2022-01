Gặp mẹ chồng, hot girl Xoài Non diện trang phục gây tranh cãi

Là gái xinh có tiếng, Xoài Non (tên thật là Trang Phạm) ngày càng nhận về nhiều sự chú ý khi về chung một nhà với streamer "giàu nhất" Việt Nam - Xemesis và thành dâu hào môn. Bên cạnh đó, hot girl Xoài Non cũng nhiều lần gây tranh cãi vì một vài phát ngôn hay cách cư xử bị cho là chưa đúng mực. Mới đây, Xoài Non tiếp tục tạo "sóng" vì đoạn clip cô cùng Xemesis tặng quà sinh nhật cho mẹ chồng. Cụ thể, tại bữa tiệc tại biệt thự mới của anh trai, vợ chồng streamer Xemesis đã tặng mẹ một đôi bông tai kim cương. Nhận món quà, mẹ anh chàng rất bất ngờ và vui mừng, liên tục ôm hôn con dâu thắm thiết. Tuy nhiên điều khiến nhiều người chú ý là trang phục của Xoài Non trong buổi tiệc. Vợ streamer Xemesis mặc một chiếc áo gần giống như áo ngực, khá hớ hênh dù có rất nhiều người. Trước đó, Xemesis có giải thích rằng đây là bữa tiệc khá đông người, không chỉ có gia đình mà còn một vài người bạn. Phía dưới đoạn clip, netizen đã bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều với trang phục của Xoài Non. Nhiều người không đồng tình với chiếc áo của Xoài Non vì đây là một bữa tiệc và trong nhà có rất nhiều người, không phải nơi riêng tư gì. Tuy nhiên cũng không ít ý kiến cho rằng vợ Xemesis mặc thế nào là việc của cô, ngay cả mẹ chồng còn không nói gì thì cũng chưa đến lượt dân mạng. Dù chỉ là clip được cắt ra từ vlog của Xemesis trên YouTube và do một kênh TikTok không chính chủ đăng tải nhưng hiện tại đoạn clip đã thu về gần 2 triệu lượt xem sau 9 tiếng đăng tải. Xemesis và Xoài Non gặp không ít những lời bàn ra tán vào của cộng đồng mạng khi nói cô nàng đào mỏ hay nam streamer chỉ qua đường với cô hot girl trẻ. Tuy nhiên, vợ chồng nam streamer vẫn dành cho nhau tình cảm thuần túy, trong sáng nhất ngay cả khi đã về chung nhà. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

Là gái xinh có tiếng, Xoài Non (tên thật là Trang Phạm) ngày càng nhận về nhiều sự chú ý khi về chung một nhà với streamer "giàu nhất" Việt Nam - Xemesis và thành dâu hào môn. Bên cạnh đó, hot girl Xoài Non cũng nhiều lần gây tranh cãi vì một vài phát ngôn hay cách cư xử bị cho là chưa đúng mực. Mới đây, Xoài Non tiếp tục tạo "sóng" vì đoạn clip cô cùng Xemesis tặng quà sinh nhật cho mẹ chồng. Cụ thể, tại bữa tiệc tại biệt thự mới của anh trai, vợ chồng streamer Xemesis đã tặng mẹ một đôi bông tai kim cương. Nhận món quà, mẹ anh chàng rất bất ngờ và vui mừng, liên tục ôm hôn con dâu thắm thiết. Tuy nhiên điều khiến nhiều người chú ý là trang phục của Xoài Non trong buổi tiệc. Vợ streamer Xemesis mặc một chiếc áo gần giống như áo ngực, khá hớ hênh dù có rất nhiều người. Trước đó, Xemesis có giải thích rằng đây là bữa tiệc khá đông người, không chỉ có gia đình mà còn một vài người bạn. Phía dưới đoạn clip, netizen đã bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều với trang phục của Xoài Non. Nhiều người không đồng tình với chiếc áo của Xoài Non vì đây là một bữa tiệc và trong nhà có rất nhiều người, không phải nơi riêng tư gì. Tuy nhiên cũng không ít ý kiến cho rằng vợ Xemesis mặc thế nào là việc của cô, ngay cả mẹ chồng còn không nói gì thì cũng chưa đến lượt dân mạng. Dù chỉ là clip được cắt ra từ vlog của Xemesis trên YouTube và do một kênh TikTok không chính chủ đăng tải nhưng hiện tại đoạn clip đã thu về gần 2 triệu lượt xem sau 9 tiếng đăng tải. Xemesis và Xoài Non gặp không ít những lời bàn ra tán vào của cộng đồng mạng khi nói cô nàng đào mỏ hay nam streamer chỉ qua đường với cô hot girl trẻ. Tuy nhiên, vợ chồng nam streamer vẫn dành cho nhau tình cảm thuần túy, trong sáng nhất ngay cả khi đã về chung nhà. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News