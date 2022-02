Hot girl Xoài Non đáp trả tin đồn sinh con cho chồng thiếu gia

Thấm thoắt mà siêu đám cưới của Xemesis và Xoài Non đã diễn ra được hơn một năm. Từ đó đến nay, cặp đôi nhiều lần gặp tin đồn có em bé nhưng đều không phải, chính chủ nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Mới đây, hot girl Xoài Non tiếp tục phải ra mặt đính chính tin đồn mang thai một lần nữa. Theo đó, vợ streamer Xemesis đã đăng loạt ảnh cực xinh với một chiếc váy bó sát màu xanh nước biển được cắt xẻ táo bạo kết hợp túi Balenciaga và giày Alexander Wang. Như mọi khi, nhan sắc của bà xã Xemesis vẫn khiến dân mạng phải thả tim tới tấp. Tuy nhiên phía dưới loạt ảnh của cô nàng, ngoài những bình luận khen xinh, một netizen đã để lại bình luận chắc như đinh đóng cột: "Chị Trang có em bé rồi". Khi Xoài Non ngỡ ngàng, ngơ ngác hỏi lại: "Hồi nào vậy" thì người này trả lời rằng mình... đoán có cơ sở nhưng không nói cơ sở gì. Trước màn đồn đoán này, bà xã Xemesis đã nhanh chóng phủ nhận: "Vậy là đoán sai rồi đó. Tui có bé mỡ chứ chưa có bé nào hơn cả". Trước đó Xoài Non cũng thường lên tiếng mỗi lần gặp tin đồn có bầu. Lần thì Xoài Non cho biết mình để chân lên trên đầm nên mọi người nhầm, lần thì giãi bày rằng khá buồn khi có người nói rằng vòng 2 của cô lớn hơn trước. Như vậy, Xoài Non đã lên tiếng rõ ràng như vậy thì tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Không ít lần những bức ảnh của Xoài Non khiến cô nàng vướng phải tin đồn dính bầu. Xemesis và Xoài Non gặp không ít những lời bàn ra tán vào của cộng đồng mạng khi nói cô nàng đào mỏ hay nam streamer chỉ qua đường với cô hot girl trẻ. Tuy nhiên, vợ chồng nam streamer vẫn dành cho nhau tình cảm thuần túy, trong sáng nhất ngay cả khi đã về chung nhà. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

