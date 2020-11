Vợ streamer giàu nhất Việt Nam gây sốt với hàng cây vàng trên người

Đám cưới của cặp đôi " streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis và hot girl Xoài Non chắc hẳn là sự kiện được cộng đồng mạng trông ngóng nhất suốt thời gian qua. Cặp đôi trai tài gái sắc này cuối cùng đã nên duyên vợ chồng vào sáng nay trước sự chứng kiến của quan viên hai họ. Sáng 14/11, lễ cưới đã được cử hành tại tư gia của cô dâu Phạm Thùy Trang (Xoài Non). Chú rể xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống, bên cạnh dàn "siêu xe" cực chất. Buổi lễ diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng, thân mật với sự góp mặt của đông đảo bạn bè, người thân cô dâu chú rể. Màn trao nhẫn vàng, niềng vàng cũng đã được thực hiện trong lễ cưới diễn ra sáng nay tại nhà của cô dâu Xoài Non. Gia đình, họ hàng hai bên cũng có mặt để chụp ảnh kỷ niệm cùng cô dâu xinh đẹp Xoài Non. Theo nghi thức truyền thống, nhà trai trao sính lễ cho bên nhà gái. Cặp đôi đã nhận được nhiều sự chúc phúc của gia đình hai bên. Sau thời gian hẹn hò, Xemesis và Xoài Non quyết định công khai tình cảm và nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng mạng. Dù chênh nhau đến 13 tuổi nhưng cặp đôi vẫn được nhiều dân mạng khen ngợi là "xứng lứa vừa đôi". Xemesis là chàng streamer tài giỏi, có khối tài sản khổng lồ, còn Xoài Non cũng nổi bật với nhan sắc lai Tây xinh đẹp. Được biết, cả hai quen nhau trong một sự kiện về game vào năm 2018, hot girl Xoài Non là người tham dự còn Xemesis chính là khách mời. Mời độc giả xem video: Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News

