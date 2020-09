Dính tin đồn mang bầu, vợ streamer Xemesis lên tiếng đầy bất ngờ

Trang Phạm hay còn có được biết tới với nickname XOài Non. Cô nàng là vợ streamer Xemesis, cái tên đình đám trên MXH. Sau lễ đính hôn Xoài Non và streamer Xemesis về chung một nhà với cuộc sống tràn ngập niềm vui. Mới đây, cô nàng bị dân tình đặt dấu hỏi về việc mang bầu và có câu trả lời cực chất. Xoài Non đã giao lưu với fan thông qua phần Q&A của Instagram. Được quan tâm nhiều nhất vẫn là chuyện tình cảm và cuộc sống hôn nhân của 2 vợ chồng. Khi bị hỏi về chuyện bầu bì, nàng bà xã streamer Xemesis cho biết: "Chị chưa (có bầu). Nhìn chị giống có bầu lắm hả. Dạo này hơi béo tí thôi mà" Bên cạnh đó, Xoài Non cũng phân trần về chuyện không nấu cơm cho chồng mà suốt ngày order đồ ăn ngoài: "Thật ra Xoài với Hiếu (tên thật của Xemesis) toàn ăn đồ giảm cân không thôi. Xoài nấu được nhưng mà Hiếu thích đổi món mỗi ngày + nước sốt của đồ ăn bên ngoài mình không biết làm... ...Thêm nữa là đồ giảm cân bên ngoài người ta chia luôn một buổi ăn bao nhiêu để tránh tình trạng ăn quá nhiều không xuống cân được. Vì vậy Hiếu với Xoài hay ăn ngoài là vậy á". Xoài Non cho biết thêm. Ngoài ra, Xoài Non còn tiết lộ lí do ít chụp ảnh cùng chồng là vì anh chàng... mập quá nên không cho vợ chụp. Trong số Q&A của fan dành cho Xoài Non, có người còn thắc mắc cặp đôi này đang sống chung hay sống riêng dù họ đã về chung một nhà 1 năm nay rồi. Khá ít những khoảnh khắc tình cảm của Xoài Non và ông chồng streamer giàu nhất Việt Nam được đăng tải trên MXH. Tuy nhiên, mỗi khi xuất hiện chung, Xoài Non và Xemesis đều thu hút sự chú ý của CĐM. Trước khi được biết đến là vợ của Xemesis, Xoài Non từng nổi tiếng với vai trò người mẫu, diễn viên đóng MV... Mời quý độc giả xem video: Phạm Trang lần đầu chia sẻ tình cảm với bạn trai hot streamer Xemesis - Nguồn: KINGLIVE

Trang Phạm hay còn có được biết tới với nickname XOài Non. Cô nàng là vợ streamer Xemesis, cái tên đình đám trên MXH. Sau lễ đính hôn Xoài Non và streamer Xemesis về chung một nhà với cuộc sống tràn ngập niềm vui. Mới đây, cô nàng bị dân tình đặt dấu hỏi về việc mang bầu và có câu trả lời cực chất. Xoài Non đã giao lưu với fan thông qua phần Q&A của Instagram. Được quan tâm nhiều nhất vẫn là chuyện tình cảm và cuộc sống hôn nhân của 2 vợ chồng. Khi bị hỏi về chuyện bầu bì, nàng bà xã streamer Xemesis cho biết: "Chị chưa (có bầu). Nhìn chị giống có bầu lắm hả. Dạo này hơi béo tí thôi mà" Bên cạnh đó, Xoài Non cũng phân trần về chuyện không nấu cơm cho chồng mà suốt ngày order đồ ăn ngoài: "Thật ra Xoài với Hiếu (tên thật của Xemesis) toàn ăn đồ giảm cân không thôi. Xoài nấu được nhưng mà Hiếu thích đổi món mỗi ngày + nước sốt của đồ ăn bên ngoài mình không biết làm... ...Thêm nữa là đồ giảm cân bên ngoài người ta chia luôn một buổi ăn bao nhiêu để tránh tình trạng ăn quá nhiều không xuống cân được. Vì vậy Hiếu với Xoài hay ăn ngoài là vậy á". Xoài Non cho biết thêm. Ngoài ra, Xoài Non còn tiết lộ lí do ít chụp ảnh cùng chồng là vì anh chàng... mập quá nên không cho vợ chụp. Trong số Q&A của fan dành cho Xoài Non, có người còn thắc mắc cặp đôi này đang sống chung hay sống riêng dù họ đã về chung một nhà 1 năm nay rồi. Khá ít những khoảnh khắc tình cảm của Xoài Non và ông chồng streamer giàu nhất Việt Nam được đăng tải trên MXH. Tuy nhiên, mỗi khi xuất hiện chung, Xoài Non và Xemesis đều thu hút sự chú ý của CĐM. Trước khi được biết đến là vợ của Xemesis, Xoài Non từng nổi tiếng với vai trò người mẫu, diễn viên đóng MV... Mời quý độc giả xem video: Phạm Trang lần đầu chia sẻ tình cảm với bạn trai hot streamer Xemesis - Nguồn: KINGLIVE