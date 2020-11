Streamer giàu nhất Việt Nam khoe ảnh vợ “đã chín” trước thềm đám cưới

Đám cưới của " streamer giàu nhất Việt Nam" - Xemesis và Xoài Non là sự kiện được mong chờ nhất trong thời gian sắp tới. Vừa qua, nàng hot girl này đã đón sinh nhật 18 tuổi bên gia đình. Trên trang cá nhân, Xemesis đăng ảnh vợ tương lai cùng dòng trạng thái háo hứng: "Xoài chính thức chín rồi bà con ơi". Trong hình, Xoài Non đang cầm chiếc bánh kem, trên đó có dòng chữ cực hài hước: "Happy birthday Xoài đã chín". Nhân dịp sinh nhật, Xoài Non cũng tự thưởng cho mình một bộ ảnh lung linh chào mừng tuổi 18 khiến dân tình không khỏi xao xuyến vì nhan sắc cô nàng quá xinh đẹp. Đúng như lời chúc của Xemesis, ở tuổi 18 nàng hot girl này dần chững chạc và trưởng thành hơn thể hiện qua nhiều hình ảnh mà cô đăng tải lên MXH. Trong bộ ảnh này, Xoài Non diện chiếc đầm trắng xòe, ngồi giữa vườn hoa hồng không khác gì một nàng công chúa. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng, ai nấy cũng như bị "hớp hồn" với nhan sắc tươi trẻ, quyến rũ của cô vợ sắp cưới Xemesis. Mặc dù đến bây giờ Xoài Non "mới chín", thế nhưng gu thời trang và phong cách của cô nàng cực kì trưởng thành, quyến rũ. Vợ sắp cưới của Xemesis sở hữu vẻ đẹp lai tây với đôi mắt sâu, sống mũi cao cùng làn da trắng mịn. Dù mới chạm ngưỡng 18 tuổi nhưng tỉ lệ cơ thể và gu thời trang của cô nàng quá đỗi nóng bỏng, chẳng kém cạnh fashionista chuyên nghiệp nào. Xinh đẹp, gợi cảm là vậy nhưng thỉnh thoảng lắm dân tình mới thấy hot girl Xoài Non diện bikini thả dáng. Tuy nhiên một khi đã khoe thì siêu gắt, cực kỳ nóng bỏng luôn. Phía dưới phần bình luận, Xoài Non liên tục nhận được lời khen từ dân mạng vì cách ăn mặc cuốn hút của mình. Vẻ đẹp và gu ăn mặc gợi cảm, trẻ trung của Xoài Non được nhiều người yêu thích. Không còn chuộng phong cách đúng tuổi như trước, hiện tại Xoài Non đang dần chuyển hướng với gu thời trang chững chạc hơn. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News

