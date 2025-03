MC Quyền Linh khoe ảnh con gái út thời thơ ấu

Mới đây, MC Quyền Linh đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh so sánh giữa thời thơ ấu và hiện tại của con gái út Mai Thảo Ngọc (biệt danh Hạt Dẻ), kèm theo dòng chú thích: "Đi làm xa hai tuần rồi, nhớ nụ cười của Út Dẻ quá đi. Yêu con gái của ba". Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhận được gần 80.000 lượt tương tác. Nhiều người không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp "xinh từ bé" của Hạt Dẻ, khi cô bé sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ. Hiện tại, ở tuổi 17, Thảo Ngọc ngày càng trưởng thành và xinh đẹp, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ. Cô nàng cũng đã được bố mẹ đưa đến một số sự kiện. Dù ít xuất hiện hơn chị gái Lọ Lem, Thảo Ngọc vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng nhờ vẻ đẹp dịu dàng và cuốn hút. Nếu như Lọ Lem sở hữu nhan sắc ngọt ngào "thần tiên tỷ tỷ" thì con gái út nhà MC Quyền Linh lại được nhận xét là sở hữu nhiều nét trội từ bố, như đôi mắt to, khuôn mặt bầu bĩnh, cùng chiếc má lúm xinh xắn từ mẹ. Hiện tại, Hạt Dẻ đang theo học tại một trường quốc tế danh tiếng, giỏi ngoại ngữ và có thành tích học tập xuất sắc. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, Hạt Dẻ còn gây ấn tượng bởi thần thái nhẹ nhàng, nụ cười rạng rỡ. Ở tuổi 17, Hạt Dẻ có chiều cao nổi bật hơn 1,70m, đôi chân dài thon thả. Cách chọn đồ giúp tôn lên vóc dáng đầy lợi thế và nổi bật.

Mới đây, MC Quyền Linh đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh so sánh giữa thời thơ ấu và hiện tại của con gái út Mai Thảo Ngọc (biệt danh Hạt Dẻ), kèm theo dòng chú thích: "Đi làm xa hai tuần rồi, nhớ nụ cười của Út Dẻ quá đi. Yêu con gái của ba". Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhận được gần 80.000 lượt tương tác. Nhiều người không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp "xinh từ bé" của Hạt Dẻ, khi cô bé sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ. Hiện tại, ở tuổi 17, Thảo Ngọc ngày càng trưởng thành và xinh đẹp, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ. Cô nàng cũng đã được bố mẹ đưa đến một số sự kiện. Dù ít xuất hiện hơn chị gái Lọ Lem, Thảo Ngọc vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng nhờ vẻ đẹp dịu dàng và cuốn hút. Nếu như Lọ Lem sở hữu nhan sắc ngọt ngào "thần tiên tỷ tỷ" thì con gái út nhà MC Quyền Linh lại được nhận xét là sở hữu nhiều nét trội từ bố, như đôi mắt to, khuôn mặt bầu bĩnh, cùng chiếc má lúm xinh xắn từ mẹ. Hiện tại, Hạt Dẻ đang theo học tại một trường quốc tế danh tiếng, giỏi ngoại ngữ và có thành tích học tập xuất sắc. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, Hạt Dẻ còn gây ấn tượng bởi thần thái nhẹ nhàng, nụ cười rạng rỡ. Ở tuổi 17, Hạt Dẻ có chiều cao nổi bật hơn 1,70m, đôi chân dài thon thả. Cách chọn đồ giúp tôn lên vóc dáng đầy lợi thế và nổi bật.