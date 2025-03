Drama tiệm nail: Khách tự nhận là Tiktoker nổi tiếng, đòi phốt chủ tiệm

Mạng xã hội hiện đang lan truyền đoạn video được quay tại một tiệm nail. Theo đó, chủ tiệm nail đã đăng tải video để nhờ cộng đồng mạng "phân xử", khi một vị khách nữ đến làm móng và bày tỏ thái độ không hài lòng khi thanh toán. Theo đó, chủ tiệm cho rằng khi vị khách này vào tiệm, hỏi giá up móng và sơn gel đã được báo rõ ràng, tuy nhiên đây chỉ là giá chưa bao gồm cắt da cũng như đính phụ kiện và vẽ móng. Chính vậy khi được thông báo tổng hóa đơn là 610.000 nghìn đồng, vị khách này đã tỏ ý không hài lòng. "Chị này ghé tiệm mình, lúc vào chị hỏi up móng giá sao, đắp gel giá sao, mình trả lời rõ ràng up gel 100k và đắp gel 250k (CHỈ HỎI UP VÀ ĐẮP GEL CHỨ KO HỎI SƠN VÀ KO XIN BẢNG GIÁ). Chị này up móng + sơn thạch + french đầu móng + cắt da tay chân + design đá, bi, hoa + sơn gel chân => tổng bill 610k nhưng chị không chịu giá đó. Nói bên mình lào đửa, làm tiền" - Chủ tiệm nail bức xúc viết. Sau khi được chủ tiệm đưa ra phương án giải quyết là vị khách có thể trả theo đúng giá chị muốn hoặc tiệm tặng luôn bộ nail, vị nữ khách hàng này vẫn không hài lòng. Vị khách dọa dẫm mời công an đồng thời "phốt" tiệm nail lên mạng: "Mình đã giải quyết bằng cách chị cảm thấy bộ đó trong khoảng bao nhiêu tiền thì chị trả em hoặc em tặng chị. Nhưng không chịu và quậy tiệm mình". Điều đáng nói là vị khách này liên tục nhắc lại cô là một Tiktoker nổi tiếng, có nhiều người theo dõi. Có vẻ như vị nữ khách hàng này muốn dùng những con số "follow" lớn để dọa dẫm, buộc chủ tiệm nail phải làm theo ý mình. Theo dõi video, nhiều người cho rằng vị khách nữ này đang "ảo tưởng sức mạnh" hay có phần "ngáo quyền lực", cho rằng bản thân có sức ảnh hưởng vô hạn và có thể thao túng người khác chỉ vì có lượng theo dõi lớn, chưa kể đến việc số follow đấy là thật, hay là chỉ tiện miệng nói ra để dọa dẫm mà thôi: "Gì vậy, chị có bao nhiêu người theo dõi đi nữa thì đúng là đúng mà sai là sai, xã hội có luật pháp chứ không phải chị muốn là được", "không biết đúng sai nhưng xem cái thái độ muốn làm mẹ thiên hạ kìa". TikTok hiện nay không chỉ là nền tảng giải trí mà còn là bệ phóng cho nhiều người trẻ trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, cùng với danh vọng, một số TikToker dần rơi vào trạng thái "ngáo quyền lực" – tức là ảo tưởng về sự ảnh hưởng của mình, dẫn đến hành vi thiếu kiểm soát và gây tranh cãi. Việc phản ứng của vị khách nữ nói trên cũng đang lợi dụng thứ "quyền lực ảo" đấy để hành xử. Xét về sự việc, nhiều người cho rằng vị khách này không chỉ có thái độ hành xử kém văn minh, mà lỗi cũng nằm ở vị khách. Tiệm nail báo giá chưa bao gồm thêm các dịch vụ khác, tuy nhiên chị mặc định đó là giá. Khi được tiệm nail mong muốn đưa ra phương án giải quyết một cách thiện chí thì lại chửi bới, dọa dẫm. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến bày tỏ tiệm nail cũng có phần chưa thỏa đáng: "Vụ này chủ tiệm chưa đúng hoàn toàn nha. Khách hỏi gì kệ, nhưng bổn phận mình là ngừoi thợ mình phải rõ ràng cho khách biết total (tổng) mà khách phải trả", "đúng ra chủ tiệm phải có bảng báo giá nhé, chứ không phải khách hỏi gì mới trả lời nấy, đến khi tổng hóa đơn 1 cục thì cũng tức thật".

