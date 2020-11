Võ sĩ gốc Việt Thành Lê đả bại bao đối thủ trước Martin Nguyễn?

Sẵn sàng tái đấu

Vừa qua, Martin Nguyễn đã có trận bảo vệ đai hạng nhẹ với đối thủ võ sĩ Thành Lê trong khuôn khổ sự kiện ONE: Inside The Matrix được tổ chức ở Singapore. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải MMA lớn nhất thế giới chứng kiến màn so tài giữa 2 võ sĩ gốc Việt.

Thành Lê và Martin Nguyễn là 2 võ sĩ bước vào trận bảo vệ đai hạng nhẹ ONE: Inside The Matrix.

Khoảng thời gian đầu trận, cả Thành Lê và Martin Nguyễn đều thi đấu khá thận trọng. Tuy nhiên, chỉ đến hiệp thứ 3, trận đấu được định đoạn khi Thành Lê tung một "series đòn" về phía Martin Nguyễn khiến trọng tài chính phải tuyên bố dừng cuộc đối đầu.

Sau trận đấu không lâu, tạp chí AP MMA của Mỹ có cuộc phỏng vấn độc quyền với Thành Lê. Theo thông tin từ buổi phỏng vấn này, võ sĩ gốc Việt khẳng định đã tiếp xúc với đội ngũ của Martin Nguyễn để lên kịch bản cho một trận tái đấu tại Việt Nam.

Chỉ trong 3 hiệp đấu, Thành Lê đã khiến Martin Nguyễn đo ván.

Thành Lê từng đả bại bao võ sĩ?

Chiến thắng Knock-out trước Martin Nguyễn, Thành Lê đã nâng thành tích của mình lên con số 12 thắng, 2 thua. Đáng chú ý, trong 12 chiến thắng của mình, Thành Lê có tới 11 chiến thắng bằng knock-out.

Dù mới gia nhập ONE Championship vào năm ngoái nhưng Thành Lê đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi thắng cả 4 trận (đều bằng knock-out).

Trước Martin Nguyễn, các võ sĩ khác như Yusup Saadulaev, Kotetsu Boku, Ryogo Takahashi đều là bại tướng của võ sĩ sinh năm 1985. Đặc biệt, hai chiến thắng trước Kotetsu Boku, Ryogo Takahashi chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 1 hiệp.

Với chiến thắng này, Thanh Lê đã có 12 trận thắng, 2 trận thua. Trong đó có 11 chiến thắng bằng knock-out đối thủ.

Ở tuổi 35, khi nhiều võ sĩ không còn sung sức, Thành Lê vẫn ngạo nghễ thách thức tất cả. Cái cách anh thách đấu và hạ knock-out Martin Nguyễn chính là sự khẳng định. Giờ đây, giải ONE Championship đã bước sang trang mới, với ông vua mới mang tên Thành Lê.