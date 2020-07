Từng bị cưỡng hiếp, nữ nạn nhân trở thành võ sĩ UFC nổi tiếng

Paige VanZant (sinh năm 1994) là võ sĩ UFC (Ultimate Fighting Championship) nổi tiếng người Mỹ. Dù không có sự nghiệp thể thao quá ấn tượng, VanZant hiện là một trong những võ sĩ nổi tiếng nhất mạng xã hội khi có hơn 2,5 triệu người theo dõi trang cá nhân. VanZant tên thật là Paige Michelle Sletten, sinh ra ở thành phố Dundee, bang Oregon (Mỹ). Trong cuốn tự truyện Surviving the fight of my life (tạm dịch: Sống sót sau trận chiến của cuộc đời) xuất bản năm 2018, nữ võ sĩ kể cô từng bị cưỡng hiếp tập thể năm 14 tuổi. Cú sốc kinh hoàng thời trung học khiến cô trầm uất, buộc phải đổi tên, chuyển nơi ở. Bắt đầu cuộc sống mới tại thành phố Sparks, bang Nevada, VanZant đã tìm thấy sở thích thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Năm 15 tuổi, cô bắt đầu học quyền anh và võ thuật tổng hợp với mong muốn bảo vệ bản thân và trở thành người chống lại bạo lực giới. Tài năng của VanZant đã được cựu võ sĩ UFC Ken Shamrock phát hiện và dẫn dắt cô bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp không lâu sau đó. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, VanZant vụt sáng thành sao ngay sau lần đầu thượng đài. Bên cạnh UFC, cô còn là người mẫu, vũ công tham gia nhiều chương trình truyền hình ăn khách, quen mặt trên các tạp chí thời trang. Cô nàng còn dần bén duyên với sự nghiệp diễn xuất và dẫn chương trình. Tuy nhiên sự nổi tiếng của VanZant cũng gây ra không ít tranh cãi. Nhiều người cho rằng cô nàng dần xa rời võ đài và tập trung quá nhiều vào sự nghiệp giải trí. Không ít antifan còn thẳng thắn chỉ trích VanZant nổi tiếng chỉ dựa vào vẻ ngoài mà không có tài cán gì. VanZant thẳng thắn thừa nhận ngoại hình xinh đẹp mang đến cho cô nhiều cơ hội. Nữ võ sĩ chia sẻ riêng số tiền cô kiếm được từ việc làm KOL trên MXH đã lớn hơn tiền thưởng nhận được từ các giải đấu. Tuy nhiên, VanZant cho biết bản thân trở thành võ sĩ không phải để kiếm tiền, vì vậy bất chấp các ý kiến chỉ trích, cô sẽ không từ bỏ sàn đấu. Trong cuốn tự truyện của mình, VanZant viết rằng cuộc đời cô đã có quá nhiều sóng gió nhưng bản thân chưa bao giờ gục ngã mà luôn tìm cách vượt qua. Vì vậy, dù khó khăn và mệt mỏi đến mức nào, cô cũng sẽ luôn tìm cách sống sót và giành chiến thắng trong mọi cuộc chiến của cuộc đời.

Paige VanZant (sinh năm 1994) là võ sĩ UFC (Ultimate Fighting Championship) nổi tiếng người Mỹ. Dù không có sự nghiệp thể thao quá ấn tượng, VanZant hiện là một trong những võ sĩ nổi tiếng nhất mạng xã hội khi có hơn 2,5 triệu người theo dõi trang cá nhân. VanZant tên thật là Paige Michelle Sletten, sinh ra ở thành phố Dundee, bang Oregon (Mỹ). Trong cuốn tự truyện Surviving the fight of my life (tạm dịch: Sống sót sau trận chiến của cuộc đời) xuất bản năm 2018, nữ võ sĩ kể cô từng bị cưỡng hiếp tập thể năm 14 tuổi. Cú sốc kinh hoàng thời trung học khiến cô trầm uất, buộc phải đổi tên, chuyển nơi ở. Bắt đầu cuộc sống mới tại thành phố Sparks, bang Nevada, VanZant đã tìm thấy sở thích thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Năm 15 tuổi, cô bắt đầu học quyền anh và võ thuật tổng hợp với mong muốn bảo vệ bản thân và trở thành người chống lại bạo lực giới. Tài năng của VanZant đã được cựu võ sĩ UFC Ken Shamrock phát hiện và dẫn dắt cô bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp không lâu sau đó. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, VanZant vụt sáng thành sao ngay sau lần đầu thượng đài. Bên cạnh UFC, cô còn là người mẫu, vũ công tham gia nhiều chương trình truyền hình ăn khách, quen mặt trên các tạp chí thời trang. Cô nàng còn dần bén duyên với sự nghiệp diễn xuất và dẫn chương trình. Tuy nhiên sự nổi tiếng của VanZant cũng gây ra không ít tranh cãi. Nhiều người cho rằng cô nàng dần xa rời võ đài và tập trung quá nhiều vào sự nghiệp giải trí. Không ít antifan còn thẳng thắn chỉ trích VanZant nổi tiếng chỉ dựa vào vẻ ngoài mà không có tài cán gì. VanZant thẳng thắn thừa nhận ngoại hình xinh đẹp mang đến cho cô nhiều cơ hội. Nữ võ sĩ chia sẻ riêng số tiền cô kiếm được từ việc làm KOL trên MXH đã lớn hơn tiền thưởng nhận được từ các giải đấu. Tuy nhiên, VanZant cho biết bản thân trở thành võ sĩ không phải để kiếm tiền, vì vậy bất chấp các ý kiến chỉ trích, cô sẽ không từ bỏ sàn đấu. Trong cuốn tự truyện của mình, VanZant viết rằng cuộc đời cô đã có quá nhiều sóng gió nhưng bản thân chưa bao giờ gục ngã mà luôn tìm cách vượt qua. Vì vậy, dù khó khăn và mệt mỏi đến mức nào, cô cũng sẽ luôn tìm cách sống sót và giành chiến thắng trong mọi cuộc chiến của cuộc đời.