Body chuẩn đét của nữ võ sĩ gốc Việt “Ong sát thủ”

Bi Nguyễn là nữ võ sĩ Việt Kiều từng xuất hiện trong giải MMA lớn nhất châu Á One FC. Cô nàng 30 tuổi này thi đấu tại hạng cân Atomweight và gây chú ý bằng body chuẩn cùng gương mặt đẹp. Bi Nguyễn sinh ngày 30/10/1989 tại Việt Nam, năm 8 tuổi cô bạn này cùng gia đình sang định cư tại tại Oakland, bang California, Mỹ. Bi Nguyễn bắt đầu thi đấu MMA vào năm 2014 và gây ấn tượng khi thắng 4 trên 5 trận. Kể từ năm 2016, nữ võ sĩ Việt kiều này bắt đầu chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp và có 3 chiến thắng liên tiếp. Cuối năm 2018, Bi Nguyễn bắt đầu thi đấu tại ONE FC và lần đầu được quay trở về quê hương sau 22 năm xa cách. Sự tàn khốc của MMA là điều không phải bàn cãi, để có được chiến thắng Bi Nguyễn phải đổ mồ hôi, thậm chí cả máu. Cũng từ những lần thượng đài chiến thắng, biệt danh "Ong sát thủ" được NHM đặt cho cô nàng Việt kiều. Bên cạnh sự dũng mãnh trên sàn đấu, Bi Nguyễn được nhiều người chú nhờ gương mặt cá tính và đặc biệt là thân hình săn chắc. Để có được body "căng đét" ở hiện tại, Bi Nguyễn phải đổ không biết bao mồ hôi với những bài tập thể lực tại phòng gym danh tiếng Jackson-Wink MMA ở Albuquereque, New Mexico. Nhờ thể hình lý tưởng cùng gương mặt đẹp, Bi Nguyễn từng xuất hiện trong dàn khách mời của series truyền hình thực tế về thách thức giới bạn của con người mang tên "Survivor" mùa thứ 37. Trên trang cá nhân, Bi Nguyễn không ngần ngại khoe hình ảnh của bản thân khi trên sàn đấu cũng như những ngày thường.

