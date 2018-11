Vợ làm điều "không tưởng" dằn mặt chồng suốt ngày say xỉn

Cách đây vài giờ trên một diễn đàn đông thành viên xuất hiện hình ảnh một anh chàng say rượu đã bị che mặt nằm sõng soài trên giường. Vì quá bức xúc trước cảnh chồng thường xuyên đi nhậu nhẹt về say, người vợ đã lấy váy vóc của mình ướm lên người chồng rồi chụp đăng lên mạng. Những hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người.

“Câu chuyện của những người đàn ông rượu chè, đã biết mình “nát” thì đừng uống quá đà. Hứa hẹn, nói đạo lý thì hay lắm! Thôi thì người ta không thích giữ hình ảnh nên mình cũng kệ luôn. Mọi người buồn tủi thì đợi chồng say xong mặc váy vóc vào ngắm cho giải trí. Không cần mặc chỉ cần phủ lên cân đối thôi, chứ người say nặng lắm!

Đàn ông ấy không biết nghĩ cho bản thân cho người vợ mà lúc nào cũng nói tình yêu, tất cả chỉ bốc phét. Đây là hình ảnh qua chồng mình say nát bét, ngã ngửa rồi chửi bậy các thứ! Sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn, đừng mang lý lẽ của kẻ say ra để ngụy biện lấp liếm, đến khi sức khỏe bị sao lại than thở mình đen đủi”, H.T.H giận hờn.