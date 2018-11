Trời đêm Chiang Mai huyền ảo trong lễ hội đèn trời Yee Peng

Sau Tết truyền thống Songkran, lễ hội hoa đăng được người Thái Lan coi là sự kiện lớn thứ hai trong năm. Lễ hội này thường diễn ra vào tháng 11 dương lịch. Hội hoa đăng ở Thái chia làm hai lễ hội chính là Loy Krathong và Yee Peng. Loy Krathong là lễ hội thả đèn hoa đăng trên sông, được tổ chức trên toàn đất Thái. Còn Yee Peng là hội thả đèn trời, thường chỉ tổ chức ở một số tỉnh Bắc Thái, trong đó Chiang Mai là nơi tổ chức chính. Ảnh: Cao Quyền Linh. Năm nay, Mae Jo và cầu Nawarat (Chiang Mai) là hai địa điểm chính diễn ra lễ hội Yee Peng. Lễ hội ở Mae Jo có quy mô lớn nhất với hơn 4.000 đèn trời được thả một lúc. Để có mặt chính ngày hội ở Mae Jo, anh Phạm Nhật (TP.HCM) cho biết đã phải đặt vé vào cửa trước 2 tháng, với giá khá cao khoảng 5 triệu đồng. Hàng năm, vé dự lễ hội đèn trời cũng dao dộng từ 5.500-12.000 bath/người (4-8 triệu đồng/người). Ảnh: Nhật Phạm. Lễ hội đèn trời được xem là ngày lễ đáng mong chờ nhất trong năm, thu hút đông đảo lượng khách du lịch quốc tế đến Chiang Mai. Bạn Trần Lê Ngọc Thắng (Hà Nội) cho biết: "Mình may mắn đến Chiang Mai vào đúng dịp lễ hội thả đèn trời. Tuy lúc lễ hội diễn ra, sân thả đèn đông nghịt người, mình vẫn cảm thấy rất mãn nguyện khi được tự tay thả những chiếc đèn ghi lời ước nguyện của mình lên trời. Chuyến đi này thật sự ý nghĩa đối với mình". Ảnh: Trần Lê Ngọc Thắng. Tại cầu Nawarat, nơi những du khách không mua được vé vào Mae Jo chọn làm điểm thả đèn trời tự do, cũng lung linh bởi đèn lồng thắp sáng trời. Du khách chỉ việc mua đèn với giá 60-100 bath/chiếc (tương đương 50.000-100.000 đồng/chiếc) mà không cần trả phí tham gia lễ hội khi chọn thả đèn ở cầu Nawarat. Tuy nhiên, số lượng đèn trời ở cầu Nawarat không nhiều và rực rỡ như ở Mae Jo. Nhựt Phạm. Song song với Yee Peng là lễ hội thả đèn hoa đăng Loy Krathong, diễn ra tại 4 tỉnh thành lớn ở Thái Lan là Sukhothai, Bangkok, Ayutthaya, và Chiang Mai. Điểm thả đèn đông và choáng ngợp ở Chiang Mai là cầu Nawarat ngang sông Ping. Đi dọc khắp bờ sông Ping, bạn sẽ thấy đèn krathong trôi lấp lánh bên chùa Chai Mongkhon, Lok Mo Lee... Lễ hội này là dịp người Thái tỏ lòng biết ơn với Đức Phật và dòng sông, cầu mong một năm mới nhiều điều may mắn. Ảnh: marinapelomundoo, aboutphuket. Bầu trời Chiang Mai đêm diễn ra lễ Yee Peng sáng rực những ước muốn gạt đi mọi muộn phiền và buồn đau năm cũ. Những Phật tử tham gia lễ hội cho rằng, điều ước nguyện trong lúc thả đèn sẽ trở thành sự thật nếu bạn thực hiện những điều tốt lành trong năm sau. Ảnh: Mangaworld. Khi bầu trời đêm Chiang Mai bắt đầu lung linh, huyền ảo, cũng là lúc những mong muốn, ước nguyện của mọi người được thắp lên. Cùng với đó là cảm giác xúc động, choáng ngợp của những du khách hòa mình vào lễ hội truyền thống độc đáo của xứ chùa Vàng. Ảnh: Hueandsuntravel, Miprendoemiportovia.

