Vợ hậu vệ Đoàn Văn Hậu đích thân xác nhận thông tin mang thai?

Sau khi chính thức về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tiếp tục được quan tâm. Một trong số đó là thông tin nàng WAG đang mang thai em bé đầu lòng. Sau khi chính thức về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tiếp tục được quan tâm. Một trong số đó là thông tin nàng WAG đang mang thai em bé đầu lòng. Mới nhất, Doãn Hải My đã chính thức xác nhận thông tin này bằng loạt ảnh để lộ vòng 2 nhô lên rõ ràng. Nhìn ảnh, nhiều người còn mạnh dạn dự đoán, thời gian cặp đôi đón bé Rồng sẽ không còn xa nữa và để lại bình luận chúc mừng. Đây là lần đầu tiên vợ Đoàn Văn Hậu có động thái xác nhận rõ ràng như vậy. Bởi lẽ kể từ sau đám cưới, cả 2 vợ chồng chọn cách im lặng trước những đồn đoán về chuyện sắp có tin vui. Trước đó, trên MXH đã rầm rộ về tin vui của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Nghi vấn này nổi lên với loạt hint như khách mời đám cưới Văn Hậu và Hải My xác nhận thông tin, xuất hiện hình ảnh được cho là nàng WAGs được mẹ chồng dẫn đi khám thai,... Sau đó tiểu thư Hà thành tiếp tục có những động thái củng cố chuyện này như chỉ mặc trang phục giấu dáng, chụp ảnh cận mặt,... Ngoài ra trong hình ảnh được tag, Doãn Hải My cũng để lộ vòng 2 lùm lùm. Hình ảnh vợ Đoàn Văn Hậu với vòng 2 lùm lùm từng được netizen chia sẻ rộng rãi. Nhưng tới nay, cặp đôi này vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này.

