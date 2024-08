Vợ Đặng Văn Lâm có tính cách ích kỷ

Mới đây, vợ của thủ môn Đặng Văn Lâm đã sự chú ý trên mạng xã hội với một bài đăng đầy thú vị về tính cách của bản thân.

Trong bài viết, Yến Xuân đã khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ rằng bản thân có tính cách khá ích kỷ. Tuy nhiên, sự ích kỷ này của cô nàng không nằm ở vật chất, mà chủ yếu về không gian và thời gian.

Bạn gái Đặng Văn Lâm chia sẻ: "Vừa về tới thở phào một cái, nhẹ hết người. Đỡ phải nghĩ hôm nay đi đâu, ăn gì, làm gì, gặp ai... Thật ra không phải hướng nội mà đơn giản là hơi ích kỷ về không gian và thời gian haha. I just want to relax and simplify my life as much as possible (tạm dịch: Tôi chỉ muốn thư giãn và đơn giản hóa cuộc sống của mình nhiều nhất có thể). P/s: về tập trung làm việc huhu”.

Bài đăng của Yến Xuân nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ và đồng cảm với chia sẻ của vợ Đặng Văn Lâm, vì họ cũng có những lúc muốn ích kỷ dành thời gian cho bản thân, không muốn phải lo lắng về những yêu cầu từ bên ngoài.

Vợ Đặng Văn Lâm tiết lộ về lối sống ích kỷ. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, Yến Xuân đã gây chú ý với dòng trạng thái được đăng vào lúc đêm muộn, nội dung nói về việc buồn bã. Bài đăng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, khiến nhiều người không khỏi tò mò về nguyên nhân.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là lý do khiến vợ Đặng Văn Lâm buồn lại khá đơn giản nhưng cũng rất thực tế. Theo đó, cô nhận ra có những ngày không thèm ăn bất kỳ món gì. "Khoảnh khắc buồn nhất là khi nhận ra hôm nay không thèm bất kỳ món ăn nào", Yến Xuân chia sẻ.

Dòng trạng thái của vợ Đằng Văn Lâm khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Tuy nhiên, cũng có không ít người bày tỏ sự đồng cảm với Yến Xuân, bởi thi thoảng, họ cũng trải qua cảm giác tương tự.