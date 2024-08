Cuộc sống hiện tại của hotgirl từng tổ chức lễ Hằng Thuận gây chú ý

Nổi tiếng từ một cuộc thi nhan sắc và tài năng dành cho giới trẻ, Hà Lade là một trong những hot girl Hà Thành đời đầu, cùng thời với Chi Pu, Emily, Huyền Baby... Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, Hà Lade còn có vóc dáng nổi bật với chiều cao 1m75. Nhờ vậy, cô nàng có nhiều cơ hội làm người mẫu ảnh, hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực giải trí. Thời điểm đó, cô nàng khiến dân mạng trầm trồ bởi vẻ đẹp cuốn hút, thanh tú, không cần trang điểm vẫn có nét riêng, rất nổi bật. Hà Lade từng công khai hẹn hò với Kiên Ứng và một thiếu gia nức tiếng. Nếu như chuyện tình kết thúc với Kiên Ứng khá êm ả thì mối tình với nam thiếu gia lại ồn ào hơn. Hà Lade không ngại công khai lý do tan vỡ do bạn trai có người thứ ba, “ăn vụng không biết chùi mép”. Sau đó, cô nàng đã kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Đầu năm 2023, người đẹp SN 1994 bất ngờ chia sẻ hình ảnh tổ chức hôn lễ tại chùa, danh tính về chú rể vẫn được giấu kín. Nàng cựu hot girl chỉ diện áo dài truyền thống đơn giản trong lễ cưới nhưng vẫn đầy cuốn hút. Từ khi rời xa nghệ thuật, Hà Lade trở về với phong cách thời trang tinh gọn, đơn giản. Cô nàng cũng sở hữu cho mình một thương hiệu thời trang riêng. Hà Lade định hướng bản thân đi theo phong cách thời trang hiện đại, sang trọng. Các trang phục hàng ngày của cô nàng đa phần là kiểu dáng thanh lịch, kín đáo và có màu sắc tinh tế, hài hòa. Cô nàng cũng làm mẫu cho chính shop thời trang của mình. Người đẹp sinh năm 1994 sở hữu bộ sưu tập thời trang xa xỉ. Hà Lade thường xuyên xuất hiện cùng trang phục, túi xách hàng hiệu đắt đỏ đến từ nhiều nhà mốt nổi tiếng như Louis Vuitton, Chanel, Dior,... So với thời điểm mới nổi tiếng, Hà Lade hiện tại sở hữu nét đẹp quý cô đằm thắm, sắc nét hơn. (Ảnh: FBNV)

Nổi tiếng từ một cuộc thi nhan sắc và tài năng dành cho giới trẻ, Hà Lade là một trong những hot girl Hà Thành đời đầu, cùng thời với Chi Pu, Emily, Huyền Baby... Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, Hà Lade còn có vóc dáng nổi bật với chiều cao 1m75. Nhờ vậy, cô nàng có nhiều cơ hội làm người mẫu ảnh, hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực giải trí. Thời điểm đó, cô nàng khiến dân mạng trầm trồ bởi vẻ đẹp cuốn hút, thanh tú, không cần trang điểm vẫn có nét riêng, rất nổi bật. Hà Lade từng công khai hẹn hò với Kiên Ứng và một thiếu gia nức tiếng. Nếu như chuyện tình kết thúc với Kiên Ứng khá êm ả thì mối tình với nam thiếu gia lại ồn ào hơn. Hà Lade không ngại công khai lý do tan vỡ do bạn trai có người thứ ba, “ăn vụng không biết chùi mép”. Sau đó, cô nàng đã kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Đầu năm 2023, người đẹp SN 1994 bất ngờ chia sẻ hình ảnh tổ chức hôn lễ tại chùa, danh tính về chú rể vẫn được giấu kín. Nàng cựu hot girl chỉ diện áo dài truyền thống đơn giản trong lễ cưới nhưng vẫn đầy cuốn hút. Từ khi rời xa nghệ thuật, Hà Lade trở về với phong cách thời trang tinh gọn, đơn giản. Cô nàng cũng sở hữu cho mình một thương hiệu thời trang riêng. Hà Lade định hướng bản thân đi theo phong cách thời trang hiện đại, sang trọng. Các trang phục hàng ngày của cô nàng đa phần là kiểu dáng thanh lịch, kín đáo và có màu sắc tinh tế, hài hòa. Cô nàng cũng làm mẫu cho chính shop thời trang của mình. Người đẹp sinh năm 1994 sở hữu bộ sưu tập thời trang xa xỉ. Hà Lade thường xuyên xuất hiện cùng trang phục, túi xách hàng hiệu đắt đỏ đến từ nhiều nhà mốt nổi tiếng như Louis Vuitton, Chanel, Dior,... So với thời điểm mới nổi tiếng, Hà Lade hiện tại sở hữu nét đẹp quý cô đằm thắm, sắc nét hơn. (Ảnh: FBNV)