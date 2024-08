Cô gái mặt lệch từng bị chê ngoại hình, giờ chồng cưng hết mực

Câu chuyện tình yêu giữa Trần Thị Phương Thanh (SN 2003, quê Đắk Lắk) và Hoàng Huy (SN 2003, quê Sóc Trăng) được nhiều người gọi là "chuyện tình đũa lệch" bởi cô dâu Phương Thanh có gương mặt sưng lệch bên phải, chân bị bên to bên nhỏ, trong khi chú rể lại hoàn toàn bình thường. (Ảnh: NVCC) Phương Thanh bị u máu bẩm sinh nên có ngoại hình khác thường, từ nhỏ cô cũng vô cùng tự ti với vẻ ngoài của mình. Cô trải qua tuổi thơ mặc cảm, sống khép kín vì không có nhiều bạn bè. Cũng chính vì thế, cô nàng vô cùng mông lung về chuyện tình yêu, hôn nhân, cho đến khi gặp Hoàng Huy. (Ảnh: NVCC) Phương Thanh và Hoàng Huy quen nhau qua game. Nói chuyện hòa hợp, họ chuyển sang nhắn tin Facebook và gọi video. Lần thứ ba gặp mặt, cặp đôi quyết định kết hôn. Ở bên Hoàng Huy, Phương Thanh cảm nhận được tình yêu, sự tôn trọng, hạnh phúc mà từ trước giờ chưa từng có. Cặp đôi đã tổ chức đám cưới vào ngày 16/4 âm lịch vừa qua. (Ảnh: NVCC) Một cặp đôi khác cũng từng khiến mạng xã hội xôn xao vì khác biệt ngoại hình là vợ chồng anh Cao Bá Thành (sinh năm 1994, quê ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) và chị Ksor H Nuăi (tên thường gọi là Nụ, sinh năm 1993, người dân tộc Jarai, quê ở huyện Iapa, tỉnh Gia Lai). (Ảnh: FBNV) Chị Ksor H Nuăi thường được gọi là người “tí hon” do mắc bệnh thiếu hormone tăng trưởng. Nụ sở hữu thân hình nhỏ bé, cao 1m26, nặng 25kg. (Ảnh: FBNV) Năm 2015, Nụ quen anh Cao Bá Thành qua mạng xã hội, tuy nhiên đến năm 2016 cả 2 mới chính thức tìm hiểu làm quen. Khi gặp Nụ, Thành không quá bất ngờ dù anh nhận xét bạn gái nhỏ hơn mình nghĩ. Thành đưa Nụ về ra mắt gia đình, nhưng chuyện tình yêu của họ không được phụ huynh ủng hộ. (Ảnh: FBNV) Đa số người “tí hon” thường không thể sinh con, thế nhưng Nụ lại may mắn hơn khi mang thai hoàn toàn tự nhiên. (Ảnh: FBNV) Hiện tại, con của vợ chồng Thành - Nụ đã 4 tuổi, rất khôi ngô, thông minh. Vợ chồng Thành hiện làm công nhân ở gần nhà, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc. (Ảnh: FBNV) Chiến thắng cả khoảng cách địa lý lẫn chênh lệch ngoại hình để có được hạnh phúc như hiện tại, Nụ gửi gắm đến những người cùng cảnh ngộ hãy mạnh mẽ, tự tin làm những điều mình muốn, nếu thích một ai đó thì đừng ngại theo đuổi. (Ảnh: FBNV)

