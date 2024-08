Con phố hot nhất Hà Nội lúc này: 1m2 chục “nàng thơ” khoe dáng

Những ngày đầu tháng 8, thời tiết đã dịu bớt đi cái nắng hè oi ả, nhường chỗ cho mùa thu với những cơn gió heo may ghé thăm. Nhiều người đã tranh thủ ghé con phố Phan Đình Phùng - nơi được mệnh danh là con phố mùa thu của Hà Nội để có những tấm hình check-in "sống ảo" cho "bằng chị bằng em". Ngay từ sáng sớm, rất nhiều "nàng thơ" đã có mặt ở Phan Đình Phùng, có người đi chụp theo nhóm, có người đi cùng với bạn, có những cặp đôi, và cũng có cả những đoàn đông người. Điều này đã tạo nên khung cảnh thường được nói đùa là "1m2 chục nàng thơ". Với những hàng cây lớn 2 bên đường, nơi này từ nhiều năm nay đã trở thành địa điểm chụp ảnh của các bạn trẻ và cả các bậc phụ huynh. Một vài năm trở lại đây, khi trend chụp ảnh với những chiếc xe chở hoa gây sốt khắp mọi miền, khu vực này lại xuất hiện thêm hàng chục chiếc xe chở đầy hoa để phục vụ cho nhu cầu "sống ảo" của các vị khách. Thế nhưng do số lượng người quá đông, rất nhiều người mua hoa xong phải đứng chờ để đến lượt mình chụp với xe hoa. Theo khảo sát, giá một bó hoa dao động từ 70.000-200.000 nghìn đồng tùy loại. Cùng với số lượng người chụp ảnh đông đúc, số lượng xe hoa cũng tăng theo. Các bạn nữ thường lựa chọn trang phục nữ tính, nhẹ nhàng như váy xòe, tone màu nhạt, có người diện áo dài... ...kết hợp cũng phụ kiện như túi xách, cài tóc cùng lối trang điểm nhẹ nhàng để có bức hình lung linh nhất. Thời tiết Hà Nội dù đã chớm thu nhưng vẫn còn nắng khá gay gắt, nhiệt độ tăng cao về trưa và đầu giờ chiều, nhưng không ngăn cản được dòng người nô nức đổ về để có được đôi ba tấm ảnh thật đẹp. Dù khá đông và khó chọn góc vắng vẻ để lên ảnh, tuy nhiên thời điểm gần trưa là lúc ánh nắng chiếu xuyên qua những tán cây nên rất nhiều bạn trẻ vẫn chăm chỉ tạo dáng. "Nàng thơ" tạo dáng bên xe hoa. Ngoài các bạn nữ, các bà, các cô cũng rủ nhau xúng xính xuống phố chụp ảnh. Bạn Minh Khuê (19 tuổi, Hà Đông) chia sẻ: "Mình phải dậy từ 5h sáng để đến đây mới có thể chọn được góc chụp đẹp", còn bạn Trà My (23 tuổi, Đống Đa thì hào hứng: "Thời tiết nắng lên mới có ảnh đẹp, năm nào em cũng có một bộ ảnh sống ảo ở con đường này".

