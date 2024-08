Mở đầu báo cáo, Best Diplomats khẳng định yếu tố an toàn là ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn điểm đến du lịch. Theo đó, danh sách những quốc gia an toàn nhất châu Á năm nay bao gồm: Singapore, Nhật Bản, Bhutan, Malaysia, Qatar, Đài Loan (Trung Quốc), Kuwait, Việt Nam, Hàn Quốc và Mông Cổ. Các quốc gia này được đánh giá dựa trên các tiêu chí như an ninh, chất lượng dịch vụ y tế, cơ sở hạ tầng và môi trường sống.

Việt Nam ghi điểm với du khách quốc tế nhờ yếu tố an toàn

Đứng ở vị trí thứ 8, Việt Nam được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp thiên nhiên trù phú, nền văn hóa đa dạng và ẩm thực phong phú. Việc liên tục nằm trong top các điểm đến an toàn nhất châu Á không chỉ khẳng định những nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh trật tự mà còn góp phần thúc đẩy du lịch phát triển bền vững.

Theo báo cáo của Best Diplomats năm 2024, Việt Nam đạt chỉ số hòa bình 1,745, phản ánh mức độ ổn định và an toàn tương đối cao của đất nước. So với nhiều quốc gia trong khu vực, Việt Nam có chỉ số an toàn xếp ở vị trí khá cao, cho thấy những nỗ lực không ngừng của chính phủ trong việc đảm bảo an ninh trật tự.

Mặc dù vẫn còn một số vấn đề nhỏ về an ninh, nhưng nhìn chung, Việt Nam là một điểm đến du lịch an toàn và hấp dẫn, với những trải nghiệm văn hóa độc đáo và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Theo Best Diplomats, một trong những địa điểm du lịch an toàn nhất ở Việt Nam mà du khách nên ghé thăm là Vịnh Hạ Long. Được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, Vịnh Hạ Long với hàng ngàn hòn đảo đá vôi kỳ vĩ và làn nước biển trong xanh ngọc bích đã trở thành biểu tượng du lịch của Việt Nam. Du khách có thể thỏa sức khám phá vẻ đẹp của vịnh bằng những chiếc thuyền kayak, hoặc đơn giản chỉ cần ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ từ trên tàu.

Hội An, một phố cổ mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa, cũng là một điểm đến an toàn và lý tưởng cho du khách. Với những ngôi nhà cổ kính, những chiếc đèn lồng rực rỡ và những con phố nhỏ hẹp, Hội An mang đến cho du khách cảm giác bình yên và thư thái. Đặc biệt, ẩm thực Hội An với những món ăn đặc sản như cao lầu, mì quảng... luôn làm hài lòng khẩu vị của du khách.

Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, cũng là một điểm đến không thể bỏ qua. Với những di tích lịch sử, văn hóa độc đáo như Hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội luôn có sức hút đặc biệt đối với du khách quốc tế. Mặc dù là một thành phố lớn, nhưng Hà Nội vẫn giữ được nét cổ kính và thân thiện, tạo cảm giác an toàn và thoải mái cho du khách.