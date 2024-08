Nàng thơ nhan sắc tựa “thần tiên tỷ tỷ” bên xe hoa Hà Nội

Mới đây, loạt ảnh một cô gái chụp ảnh bên xe hoa Hà Nội được chia sẻ rộng rãi khắp các diễn đàn gái xinh, thu hút về lượng lớn sự chú ý. Trong loạt ảnh, cô gái xuất hiện với nhan sắc tựa nàng thơ với đôi mắt to tròn, gương mặt trái xoan, đôi môi bầu bĩnh cùng vóc dáng mảnh mai. Không chỉ vậy, nàng thơ này còn sở hữu làn da "trắng đến phát sáng". Được biết cô gái trong bức hình là Khánh Hà, hiện đang làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ. Khánh Hà lựa chọn set đồ với tone màu be trắng chủ đạo, cùng lối trang điểm nhấn nhá ở phần mắt giúp đôi mắt thêm long lanh to tròn. Mái tóc được Khánh Hà xõa ra càng làm tăng lên nét nữ tính. Hiện bài đăng của cô nàng thu hút hơn 30.000 lượt yêu thích. Ở phần bình luận, rất nhiều người đã không khỏi ngợi khen xuýt xoa nhan sắc Khánh Hà: "Nàng thơ của thu Hà Nội đây rồi", "thiên thần là có thật anh em ạ". Nhân ngày Hà Nội bắt đầu chuyển mình sang thu, Khánh Hà đã tranh thủ đến con đường được mệnh danh lãng mạn nhất thủ đô là Phan Đình Phùng để ghi lại những khoảnh khắc đầu mùa. Khánh Hà sở hữu nụ cười duyên hút hồn người đối diện. (Ảnh: FBNV)

