Trước “phốt cắm sừng”, Âu Hà My và chồng hot boy ra sao?

Mới đây, giảng viên Âu Hà My gây xôn xao cộng đồng mạng khi tố chồng là diễn viên - doanh nhân Nguyễn Trọng Hưng ngoại tình và bỏ mặc vợ trong lúc sảy thai. Âu Hà My cho biết, cô luôn một lòng chung thuỷ yêu thương và tin tưởng chồng, chưa bao giờ nghĩ sẽ phải phơi bày mọi chuyện. Theo đó, chồng của Âu Hà My có qua lại với một cô gái tên T. và hiện đang ở khách sạn M. Thậm chí, nữ giảng viên này còn chụp được nhiều hình ảnh làm bằng chứng. Sau khi đăng bài tố chồng ngoại tình, Âu Hà My cũng đã lập tức xóa sạch mọi hình ảnh tình cảm trước đó của vợ chồng cô. Từ đám cưới cho đến cuộc sống hôn nhân, cả hai luôn dành cho nhau những lời nói ngọt ngào cùng cử chỉ ấm áp khiến ai cũng phải “ghen tị”. Cặp đôi nữ giảng viên và chàng hot boy diễn viên đã từng gây đình đám trên MXH một thời bởi những khoảnh khắc mà họ dành cho nhau quá đỗi ngọt ngào, lãng mạn. Được biết, cách đây không lâu, cặp đôi vợ chồng hot nhất Hà thành vừa tổ chức tiệc kỉ niệm nửa năm ngày cưới hoành tráng. Năm 2019, sau gần một năm hẹn hò, Âu Hà My được bạn trai tổ chức một màn cầu hôn siêu lãng mạn tại Pháp. Hà My như một nàng công chúa khi có được cuộc sống đủ đầy, được chồng chiều chuộng, yêu thương. Cặp đôi cũng từng khiến người hâm mộ choáng ngợp khi khoe bộ ảnh cưới xa hoa cùng siêu xe Ferrari ngay dưới chân tháp Eiffel. Bất kể mọi ngày lễ, Hà My đều được chồng hot boy tổ chức hoành tráng và cực lãng mạn. Trước khi phát hiện chồng ngoại tình, nữ giảng viên này luôn được chồng chiều chuộng và tặng những món quà hàng hiệu đắt đỏ khiến không ít người ghen tị. Mời quý độc giả đón xem thêm video Nữ giảng viên đại học xinh đẹp cưới nam sinh hotboy của trường - Nguồn: Thời Sự 24h

Mới đây, giảng viên Âu Hà My gây xôn xao cộng đồng mạng khi tố chồng là diễn viên - doanh nhân Nguyễn Trọng Hưng ngoại tình và bỏ mặc vợ trong lúc sảy thai. Âu Hà My cho biết, cô luôn một lòng chung thuỷ yêu thương và tin tưởng chồng, chưa bao giờ nghĩ sẽ phải phơi bày mọi chuyện. Theo đó, chồng của Âu Hà My có qua lại với một cô gái tên T. và hiện đang ở khách sạn M. Thậm chí, nữ giảng viên này còn chụp được nhiều hình ảnh làm bằng chứng. Sau khi đăng bài tố chồng ngoại tình, Âu Hà My cũng đã lập tức xóa sạch mọi hình ảnh tình cảm trước đó của vợ chồng cô. Từ đám cưới cho đến cuộc sống hôn nhân, cả hai luôn dành cho nhau những lời nói ngọt ngào cùng cử chỉ ấm áp khiến ai cũng phải “ghen tị”. Cặp đôi nữ giảng viên và chàng hot boy diễn viên đã từng gây đình đám trên MXH một thời bởi những khoảnh khắc mà họ dành cho nhau quá đỗi ngọt ngào, lãng mạn. Được biết, cách đây không lâu, cặp đôi vợ chồng hot nhất Hà thành vừa tổ chức tiệc kỉ niệm nửa năm ngày cưới hoành tráng. Năm 2019, sau gần một năm hẹn hò, Âu Hà My được bạn trai tổ chức một màn cầu hôn siêu lãng mạn tại Pháp. Hà My như một nàng công chúa khi có được cuộc sống đủ đầy, được chồng chiều chuộng, yêu thương. Cặp đôi cũng từng khiến người hâm mộ choáng ngợp khi khoe bộ ảnh cưới xa hoa cùng siêu xe Ferrari ngay dưới chân tháp Eiffel. Bất kể mọi ngày lễ, Hà My đều được chồng hot boy tổ chức hoành tráng và cực lãng mạn. Trước khi phát hiện chồng ngoại tình, nữ giảng viên này luôn được chồng chiều chuộng và tặng những món quà hàng hiệu đắt đỏ khiến không ít người ghen tị. Mời quý độc giả đón xem thêm video Nữ giảng viên đại học xinh đẹp cưới nam sinh hotboy của trường - Nguồn: Thời Sự 24h