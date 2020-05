Dàn cô giáo xinh như hot girl ngày ấy chúng ta theo đuổi giờ ra sao?

Trần Thị Nam Trân hay còn được biết đến với nickname Trần Trân là một trong những cô giáo xinh như hot girl từng khiến CĐM phải chú ý. Năm 2018, Trần Trân nổi tiếng với danh xưng "cô giáo nóng bỏng nhất Việt Nam" cùng loạt ảnh cô khi còn là sinh viên thực tập tại một trường tiểu học. Trần Trân sở hữu chiều cao 1m66 với thân hình lý tưởng số đo 3 vòng 83 – 58 – 92 đáng mơ ước. Gia đình có truyền thống trong ngành giáo dục nên cô nàng muốn nối nghiệp gia đình. Với chiều cao 1m66, khuôn mặt xinh như hot girl và thân hình lý tưởng, Trần Trân thường xuyên nhận được lời mời làm người mẫu ảnh hay quảng cáo sản phẩm may mặc. Cô cũng bắt đầu thực hiện các video để đăng tải trên Youtube, dần trở thành một Youtuber. Hiện tại, trang cá nhân của Trần Trân đã đạt hơn 397.000 lượt theo dõi, kênh Youtube cũng đã đạt nút bạc, lượng tương tác trên mạng xã hội của cô giáo xinh đẹp này cũng rất ổn định và ngày càng trở nên nổi tiếng. Âu Hà My (SN 1994, Hà Nội) hiện đang là giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Ngoại ngữ Pháp tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Nữ giáo viên này từng nổi tiếng trên MXH tại Kỳ thi THPT QG năm 2018 với hình ảnh một nữ giám thị vô cùng xinh đẹp. Sau 2 năm nổi tiếng, giờ đây Hà My đã "yên bề gia thất”. Đám cưới của cô nàng diễn ra vào tháng 10/2019. Cuộc sống hôn nhân của cô và người chồng Trọng Hưng vô cùng viên mãn và ngập tràn “màu hồng”. Trên trang cá nhân, nữ giảng viên xinh đẹp Hà My khiến hội chị em liên tục “gato” khi khoe tài bếp núc đảm đang, được ông xã đưa đi ăn hàng sang chảnh thường xuyên và chăm sóc như một nàng công chúa. Vợ chồng Hà My - Trọng Hưng luôn tình cảm. Cô nàng mới nhận được món quà bất ngờ từ chồng nhân dịp kỷ niệm 6 tháng kết hôn Trang cá nhân của Âu Hà My có gần 250.000 người theo dõi. Cô giáo cũng có thêm nghề "tay trái" là nhận quảng cáo các sản phẩm trên Facebook. Đầu năm 2018, cô giáo Thanh Nhàn (SN 1995) nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội. Các bức hình đứng trên bục giảng của nữ giáo viên này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Hình ảnh được học sinh chụp trộm trong giờ học của Thanh Nhàn từng vô cùng nổi tiếng trên MXH. Không chỉ quyến rũ, xinh đẹp, nữ giáo viên này còn sở hữu nhiều tài lẻ như 3 ngoại ngữ hay chơi các loại nhạc cụ. Dù là một cô giáo nhưng Thanh Nhàn không ngại ngần khoe trọn vóc dáng nóng bỏng của mình. Trên trang cá nhân của mình, cô nàng ngập tràn những hình ảnh gợi cảm. Hiện Thanh Nhàn tự mở lớp dạy tiếng Anh tại TP.HCM. Lớp học của cô khá đặc biệt khi không chỉ dành cho trẻ nhỏ mà còn cho người lớn nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, mở rộng vốn từ, học phát âm như người bản xứ cùng rèn luyện sự tự tin khi trò chuyện bằng tiếng Anh. Trong mùa dịch, các lớp học phải tạm đóng cửa, Thanh Nhàn thường xuyên chia sẻ các video hướng học tiếng Anh trên trang Facebook có gần 100.000 người theo dõi của mình. Mời quý độc giả xem video: Trò chuyện cùng hot girl, diễn viên, cô giáo trẻ MIDU - Nguồn: Mốt & Cuộc Sống

Trần Thị Nam Trân hay còn được biết đến với nickname Trần Trân là một trong những cô giáo xinh như hot girl từng khiến CĐM phải chú ý. Năm 2018, Trần Trân nổi tiếng với danh xưng "cô giáo nóng bỏng nhất Việt Nam" cùng loạt ảnh cô khi còn là sinh viên thực tập tại một trường tiểu học. Trần Trân sở hữu chiều cao 1m66 với thân hình lý tưởng số đo 3 vòng 83 – 58 – 92 đáng mơ ước. Gia đình có truyền thống trong ngành giáo dục nên cô nàng muốn nối nghiệp gia đình. Với chiều cao 1m66, khuôn mặt xinh như hot girl và thân hình lý tưởng, Trần Trân thường xuyên nhận được lời mời làm người mẫu ảnh hay quảng cáo sản phẩm may mặc. Cô cũng bắt đầu thực hiện các video để đăng tải trên Youtube, dần trở thành một Youtuber. Hiện tại, trang cá nhân của Trần Trân đã đạt hơn 397.000 lượt theo dõi, kênh Youtube cũng đã đạt nút bạc, lượng tương tác trên mạng xã hội của cô giáo xinh đẹp này cũng rất ổn định và ngày càng trở nên nổi tiếng. Âu Hà My (SN 1994, Hà Nội) hiện đang là giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Ngoại ngữ Pháp tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Nữ giáo viên này từng nổi tiếng trên MXH tại Kỳ thi THPT QG năm 2018 với hình ảnh một nữ giám thị vô cùng xinh đẹp. Sau 2 năm nổi tiếng, giờ đây Hà My đã "yên bề gia thất”. Đám cưới của cô nàng diễn ra vào tháng 10/2019. Cuộc sống hôn nhân của cô và người chồng Trọng Hưng vô cùng viên mãn và ngập tràn “màu hồng”. Trên trang cá nhân, nữ giảng viên xinh đẹp Hà My khiến hội chị em liên tục “gato” khi khoe tài bếp núc đảm đang, được ông xã đưa đi ăn hàng sang chảnh thường xuyên và chăm sóc như một nàng công chúa. Vợ chồng Hà My - Trọng Hưng luôn tình cảm. Cô nàng mới nhận được món quà bất ngờ từ chồng nhân dịp kỷ niệm 6 tháng kết hôn Trang cá nhân của Âu Hà My có gần 250.000 người theo dõi. Cô giáo cũng có thêm nghề "tay trái" là nhận quảng cáo các sản phẩm trên Facebook. Đầu năm 2018, cô giáo Thanh Nhàn (SN 1995) nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội. Các bức hình đứng trên bục giảng của nữ giáo viên này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Hình ảnh được học sinh chụp trộm trong giờ học của Thanh Nhàn từng vô cùng nổi tiếng trên MXH. Không chỉ quyến rũ, xinh đẹp, nữ giáo viên này còn sở hữu nhiều tài lẻ như 3 ngoại ngữ hay chơi các loại nhạc cụ. Dù là một cô giáo nhưng Thanh Nhàn không ngại ngần khoe trọn vóc dáng nóng bỏng của mình. Trên trang cá nhân của mình, cô nàng ngập tràn những hình ảnh gợi cảm. Hiện Thanh Nhàn tự mở lớp dạy tiếng Anh tại TP.HCM. Lớp học của cô khá đặc biệt khi không chỉ dành cho trẻ nhỏ mà còn cho người lớn nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, mở rộng vốn từ, học phát âm như người bản xứ cùng rèn luyện sự tự tin khi trò chuyện bằng tiếng Anh. Trong mùa dịch, các lớp học phải tạm đóng cửa, Thanh Nhàn thường xuyên chia sẻ các video hướng học tiếng Anh trên trang Facebook có gần 100.000 người theo dõi của mình. Mời quý độc giả xem video: Trò chuyện cùng hot girl, diễn viên, cô giáo trẻ MIDU - Nguồn: Mốt & Cuộc Sống